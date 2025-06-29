قريبا على آيفون.. يوتيوب Create يدخل معركة تحرير الفيديوهات بقوة

تستعد شركة جوجل لإطلاق تطبيق YouTube Create على أجهزة iOS، بعد نحو عامين من توفره حصريا على نظام أندرويد، وتشير بيانات التوظيف إلى أن الشركة بدأت بالفعل في تعيين مهندسي برمجيات في الهند للعمل على تطوير نسخة iOS من التطبيق.

يعد محرر يوتيوب YouTube Create، هو تطبيق مجاني لتحرير الفيديو مخصص لمنشئي المحتوى، ويتيح إضافة ملصقات وصور متحركة ومؤثرات بصرية للفيديوهات القصيرة والطويلة على يوتيوب، وقد تم تصميمه بناء على ملاحظات آلاف المستخدمين من صناع المحتوى.

محرر فيديو الجوال من يوتيوب قادم إلى iOS



رغم أن التطبيق يحظى بقاعدة مستخدمين متنامية، إلا أنه لا يزال بعيدا عن منافسين بارزين مثل CapCut وInShot من حيث عدد التنزيلات والمستخدمين النشطين شهريا.

فعلى سبيل المثال، في الربع الثاني من هذا العام، لم تتجاوز تنزيلات YouTube Create نصف مليون مرة، مقارنة بـ66 مليون لـCapCut و21 مليون لـInShot، أما عدد المستخدمين النشطين شهريا فبقي أقل من مليون.

ومع ذلك، يحقق التطبيق نموا سنويا بنسبة 28% في عدد المستخدمين النشطين، وهو معدل أعلى من منافسيه، مما يشير إلى إمكانية بناء قاعدة مستخدمين أوفى على المدى الطويل.

كما تراجعت نسبة اعتماده على السوق الهندية، التي كانت تمثل سابقا 67% من المستخدمين، إلى 51% فقط، مع توسّع الاستخدام في أسواق مثل إندونيسيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية.

رغم هذه المؤشرات الإيجابية، لا تزال هناك تحديات واضحة أمام التطبيق، خصوصا في ما يتعلق بالاحتفاظ بالمستخدمين وتكرار الاستخدام، حيث يظهر المستخدمون معدل تفاعل أقل بكثير من التطبيقات المنافسة.

جدير بالذكر أن شركة جوجل أعلنت عن إطلاق ميزتين جديدتين لمنصة يوتيوب تعتمد كلاهما على الذكاء الاصطناعي، وتهدفان إلى مساعدة المستخدمين في العثور على المعلومات بسرعة أكبر وفهم المحتوى بشكل أعمق.

تعد واحدة من أبرز الإضافات هي شريط نتائج البحث الذكي المدعوم بالذكاء الاصطناعي، عند البحث عن مواضيع معينة مثل التسوق، السفر أو الأنشطة المحلية.