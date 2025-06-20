أخبار التكنولوجيا|جوجل تطلب مستخدمي آيفون حذف يوتيوب.. تسريبات تكشف ألوان ومواصفات سامسونج Galaxy Z Flip7

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

أبل تكشف عن watchOS 26.. تحديث Apple Watch الجديد يغير طريقة الاستخدام



أعلنت شركة آبل عن التحديث الجديد لنظام تشغيل ساعتها الذكية watchOS 26، المقرر طرحه مجانا في خريف هذا العام، والذي يقدم مجموعة من الميزات الجديدة المدعومة بتقنية Apple Intelligence.



مش خطر على شغلك| الذكاء الاصطناعي يزيد راتبك بنسبة 56%



رغم موجات تسريح الموظفين التي اجتاحت قطاع التكنولوجيا خلال العامين الماضيين، لا تزال هناك فجوة حادة في المواهب، خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي genAI، بحسب تقارير جديدة من كبرى شركات الاستشارات العالمية.

موتورولا تكشف عن أول قائمة لأجهزتها المؤهلة لتحديث أندرويد 16



أعلنت شركة موتورولا رسميا عن أول مجموعة من أجهزتها الذكية التي ستحصل على التحديث المستقر لنظام أندرويد 16، والذي بدأ طرحه مؤخرا لهواتف جوجل Pixel.



الإعلانات قادمة إلى واتساب قريبا والاتحاد الأوروبي خارج الحسابات مؤقتا



أعلنت خدمة واتساب، المملوكة لشركة ميتا، عن نيتها إطلاق نموذج إعلاني جديد خلال الأشهر المقبلة، إلا أنها أبلغت هيئة حماية البيانات الأيرلندية أن هذا التحديث لن يؤثر على مستخدمي الاتحاد الأوروبي قبل عام 2026.



آبل تكشف عن تحديث CarPlay في iOS 26.. تصميم جديد ومزايا ذكية



رغم أن شركة آبل لم تطلق سيارتها الخاصة، إلا أنها واصلت تطوير نظام CarPlay، الذي بات عنصرا مهما لتجربة القيادة المتكاملة لمستخدمي الآيفون.



تسريبات تكشف ألوان ومواصفات سامسونج Galaxy Z Flip7 ونسخته الاقتصادية



كشفت تسريبات جديدة عن أن هاتف سامسونج Galaxy Z Flip 7 سيطرح بثلاثة ألوان أساسية متوفرة على نطاق واسع، وهي أسود لامع، وأزرق داكن، وأحمر مرجاني.



جوجل تطلب مستخدمي آيفون حذف يوتيوب.. إليكم السبب

واجه العديد من مستخدمي أجهزة آيفون خلال الأيام الماضية مشكلة متكررة في تطبيق يوتيوب، حيث يتعطل فور تشغيله أو يتجمد ويصبح غير قابل للاستخدام.

في عصر التحول الرقمي، أصبحت تطبيقات المراسلة من الأدوات الأساسية في التواصل الشخصي والمهني، ومن بين أكثر التطبيقات استخداما عالميا يبرز كل من واتساب وتيليجرام، حيث يقدمان خدمات متشابهة من حيث الوظيفة الأساسية وهي البقاء على اتصال، إلا أنهما يختلفان في عدة جوانب، أبرزها: الخصائص، مستوى الأمان، أسلوب الاستخدام، وشعبية كل منهما.