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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

موتورولا تكشف عن أول قائمة لأجهزتها المؤهلة لتحديث أندرويد 16

هاتف موتورولا
هاتف موتورولا
شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة موتورولا رسميا عن أول مجموعة من أجهزتها الذكية التي ستحصل على التحديث المستقر لنظام أندرويد 16، والذي بدأ طرحه مؤخرا لهواتف جوجل Pixel. 

وتشمل القائمة الجديدة عددا من الهواتف الرائدة، إلى جانب مجموعة من هواتف الفئة المتوسطة من سلسلتي Edge وMoto G.

كالعادة، تقوم موتورولا بتحديث قائمة الأجهزة المؤهلة تدريجيا من خلال موقع الدعم الفني الخاص بها، لذا في حال لم يكن جهازك مدرجا في القائمة الحالية، قد تتم إضافته لاحقا.

حتى لحظة كتابة هذا التقرير، تم تأكيد حصول 29 جهازا من موتورولا على تحديث أندرويد 16، بحسب صفحة الدعم الرسمية التابعة للشركة، إليك القائمة:

Motorola Razr+ 2024
Motorola Razr 2025
Motorola Razr+ 2025
Motorola Razr Ultra 2025
Motorola Razr 60
Motorola Razr 60 Ultra
Motorola Razr 50 Ultra
Motorola Razr 50
Motorola Edge 2025
Motorola Edge 60 Pro
Motorola Edge 60
Motorola Edge 60 Fusion
Motorola Edge 60 Stylus
Motorola Edge 50 Ultra
Motorola Edge 50 Pro
Motorola Edge 50 Neo
Motorola Edge 50 Fusion
Motorola Edge 50
Motorola Edge 40 Pro
Moto G Power 2025
Moto G 2025
Motorola G Stylus 2025
Moto G56
Moto G86
Moto G86 Power
Moto G85
Moto G75
Moto G55
ThinkPhone 25 by Motorola

ومع ذلك، تعد هذه ليست القائمة نهائية، حيث تفتقر إلى بعض الأجهزة البارزة مثل Motorola Razr (إصدار 2024) والجيل الأول من ThinkPhone، ومن المتوقع إضافتهما لاحقا.

كيف تتحقق مما إذا كان جهازك مؤهلا للتحديث؟

يمكن للمستخدمين التحقق يدويا من حالة أجهزتهم من خلال زيارة موقع دعم موتورولا واختيار أجهزتهم> ثم التوجه إلى قسم "نظام التشغيل القادم" Next OS> للاطلاع على تفاصيل التحديث، فعلى سبيل المثال، يحتوي جهاز Motorola Edge 60 Stylus على صفحة تؤكد حصوله على أندرويد 16.

متى يبدأ طرح التحديث؟

رغم تأكيد موتورولا على أسماء الأجهزة المؤهلة، إلا أنها لم تعلن بعد عن موعد محدد لإطلاق التحديث، ويذكر أن سجل موتورولا في سرعة طرح التحديثات ليس الأفضل، رغم تحسنه مؤخرا مع إصدار أندرويد 15.

وأظهرت الشركة خطوات إيجابية في سياستها المتعلقة بالتحديثات، حيث وعدت بتوفير ما يصل إلى 5 تحديثات رئيسية لبعض أجهزتها، بما في ذلك هواتف من الفئة المتوسطة. 

موتورولا أندرويد 16 هواتف موتورولا الأجهزة المؤهلة تحديثات النظام

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