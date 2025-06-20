موتورولا تكشف عن أول قائمة لأجهزتها المؤهلة لتحديث أندرويد 16

أعلنت شركة موتورولا رسميا عن أول مجموعة من أجهزتها الذكية التي ستحصل على التحديث المستقر لنظام أندرويد 16، والذي بدأ طرحه مؤخرا لهواتف جوجل Pixel.

وتشمل القائمة الجديدة عددا من الهواتف الرائدة، إلى جانب مجموعة من هواتف الفئة المتوسطة من سلسلتي Edge وMoto G.

كالعادة، تقوم موتورولا بتحديث قائمة الأجهزة المؤهلة تدريجيا من خلال موقع الدعم الفني الخاص بها، لذا في حال لم يكن جهازك مدرجا في القائمة الحالية، قد تتم إضافته لاحقا.

حتى لحظة كتابة هذا التقرير، تم تأكيد حصول 29 جهازا من موتورولا على تحديث أندرويد 16، بحسب صفحة الدعم الرسمية التابعة للشركة، إليك القائمة:

Motorola Razr+ 2024

Motorola Razr 2025

Motorola Razr+ 2025

Motorola Razr Ultra 2025

Motorola Razr 60

Motorola Razr 60 Ultra

Motorola Razr 50 Ultra

Motorola Razr 50

Motorola Edge 2025

Motorola Edge 60 Pro

Motorola Edge 60

Motorola Edge 60 Fusion

Motorola Edge 60 Stylus

Motorola Edge 50 Ultra

Motorola Edge 50 Pro

Motorola Edge 50 Neo

Motorola Edge 50 Fusion

Motorola Edge 50

Motorola Edge 40 Pro

Moto G Power 2025

Moto G 2025

Motorola G Stylus 2025

Moto G56

Moto G86

Moto G86 Power

Moto G85

Moto G75

Moto G55

ThinkPhone 25 by Motorola

ومع ذلك، تعد هذه ليست القائمة نهائية، حيث تفتقر إلى بعض الأجهزة البارزة مثل Motorola Razr (إصدار 2024) والجيل الأول من ThinkPhone، ومن المتوقع إضافتهما لاحقا.

كيف تتحقق مما إذا كان جهازك مؤهلا للتحديث؟

يمكن للمستخدمين التحقق يدويا من حالة أجهزتهم من خلال زيارة موقع دعم موتورولا واختيار أجهزتهم> ثم التوجه إلى قسم "نظام التشغيل القادم" Next OS> للاطلاع على تفاصيل التحديث، فعلى سبيل المثال، يحتوي جهاز Motorola Edge 60 Stylus على صفحة تؤكد حصوله على أندرويد 16.

متى يبدأ طرح التحديث؟

رغم تأكيد موتورولا على أسماء الأجهزة المؤهلة، إلا أنها لم تعلن بعد عن موعد محدد لإطلاق التحديث، ويذكر أن سجل موتورولا في سرعة طرح التحديثات ليس الأفضل، رغم تحسنه مؤخرا مع إصدار أندرويد 15.

وأظهرت الشركة خطوات إيجابية في سياستها المتعلقة بالتحديثات، حيث وعدت بتوفير ما يصل إلى 5 تحديثات رئيسية لبعض أجهزتها، بما في ذلك هواتف من الفئة المتوسطة.