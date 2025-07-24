يوتيوب تطلق أدوات ذكاء اصطناعي جديدة لصناع محتوى Shorts

أعلنت منصة يوتيوب، عن طرح مجموعة من أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي الجديدة لمستخدمي ميزة Shorts، تشمل أداة لتحويل الصور إلى فيديوهات قصيرة، بالإضافة إلى تأثيرات بصرية ذكية تضيف طابعا إبداعيا للمحتوى.

وتتيح أداة تحويل الصور إلى فيديوهات لمستخدمي يوتيوب إمكانية تحويل أي صورة من ألبوم الكاميرا إلى فيديو قصير مدته ست ثوان، مع عرض اقتراحات ذكية تتناسب مع محتوى الصورة.

وقالت يوتيوب إن هذه الميزة يمكن أن تستخدم لإضفاء الحركة على صور المناظر الطبيعية أو تحريك الصور الجماعية والمشاهد اليومية.

في أحد الأمثلة التي عرضتها يوتيوب، تحول الأداة صورة ثابتة لإشارة مرور للمشاة إلى فيديو متحرك يتم فيه تكبير تدريجي نحو رمز الرجل الماشي الذي يبدأ في الرقص بشكل كرتوني.

وتتشابه هذه الميزة مع أدوات أخرى من شركات منافسة، مثل ميزة Animate في تطبيق Meta Edits، وميزة مشابهة ضمن خدمات Gemini من جوجل.

كما أكدت يوتيوب أن هذه الميزة ستطرح تدريجيا خلال الأسبوع الجاري في كل من الولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا، على أن تصل إلى دول أخرى في وقت لاحق من العام الجاري.

ومن اللافت أن صور جوجل Google Photos تعمل أيضا على تطوير أداة مشابهة.

أما بالنسبة للتأثيرات الجديدة، فيمكن لصناع المحتوى استخدامها لتحويل رسوماتهم البسيطة إلى صور فنية احترافية، أو تحويل صور السيلفي إلى فيديوهات مبتكرة، مثل مشاهد السباحة تحت الماء أو الظهور بشخصيتين متطابقتين وغير ذلك.

كما يمكن الوصول إلى هذه التأثيرات من خلال الضغط على أيقونة “التأثيرات” في كاميرا Shorts، ثم اختيار تبويب “AI”.

وأوضحت يوتيوب أن هذه الميزات تعتمد على نموذج الذكاء الاصطناعي Veo 2 من جوجل، وأشارت إلى أنها تستخدم علامات مائية وتنبيهات واضحة للدلالة على أن المحتوى تم توليده باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وكان نيل موهان، الرئيس التنفيذي لـ يوتيوب، قد أعلن خلال مشاركته في مهرجان Cannes Lions 2025 أن النموذج الجديد Veo 3 – القادر على توليد الفيديو والصوت معا – سيدمج قريبا في Shorts خلال صيف هذا العام.

كما كشف أن Shorts تسجل حاليا أكثر من 200 مليار مشاهدة يوميا.

إلى جانب ذلك، أطلقت يوتيوب أيضا مركزا جديدا يحمل اسم AI Playground، سيكون بمثابة منصة متكاملة لأدوات الإبداع باستخدام الذكاء الاصطناعي، تشمل أمثلة ملهمة وقوالب جاهزة للاستخدام.

ويمكن الوصول إلى AI Playground عبر الضغط على زر إنشاء Create ثم الضغط على أيقونة النجمة في الزاوية اليمنى العليا، ويتوفر المركز حاليا في الولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا.