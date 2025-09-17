لمنشئي المحتوى.. يوتيوب تعلن خطة أرباح هي الأضخم في تاريخها

أعلنت منصة يوتيوب خلال مؤتمرها السنوي “Made on YouTube 2025” عن مجموعة من التحديثات الكبيرة التي تركز على دعم المبدعين باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

شهد الحدث الكشف عن أدوات جديدة مصممة لتحسين تجربة إنشاء المحتوى، وزيادة فرص الربح، وتوفير حماية للمبدعين من الانتهاكات الرقمية.

أكثر من 100 مليار دولار لمنشئي المحتوى

من أبرز ما أعلنته الشركة هو أنها دفعت خلال السنوات الأربع الماضية أكثر من 100 مليار دولار لمنشئي المحتوى والفنانين وشركات الإعلام، ما يعكس أهمية المنصة كمصدر دخل عالمي للمحتوى الرقمي.

في مجال حماية الحقوق، كشفت يوتيوب عن أداة جديدة تستخدم الذكاء الاصطناعي لرصد المحتوى الذي يقلد أو يستخدم ملامح وصوت منشئي المحتوى دون إذن منهم.

هذه الميزة ستتاح قريبا لجميع أعضاء برنامج شركاء يوتيوب، وهي حاليا في مرحلة تجريبية داخل YouTube Studio.

على مستوى أدوات الإنتاج، ستوفر المنصة قريبا خاصية التعاون بين منشئي المحتوى في فيديو واحد، بالإضافة إلى ميزة اختبار العناوين A/B التي ستتاح عالميا قبل نهاية العام.

كما أعلنت عن Ask Studio، وهي أداة دردشة تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتساعد المبدعين على تحليل بيانات جمهورهم وفهم سلوك المشاهدين بشكل أفضل.

كذلك تختبر يوتيوب حاليا تقنية جديدة تتيح مزامنة حركة الشفاه مع الترجمة الصوتية في مقاطع الفيديو، وقد تم استخدامها بالفعل في أكثر من 60 مليون فيديو بـ20 لغة.

وسعت يوتيوب أيضا قدراتها في مجال البث المباشر والبودكاست، حيث باتت تقدم للمبدعين أدوات أكثر احترافية، مثل إمكانية تجربة البث قبل العرض، واستخراج مقاطع تلقائيا لاستخدامها في Shorts، والبث العمودي والأفقي في نفس الوقت مع دردشة موحدة.

كما أشارت إلى أن أكثر من 30% من المشاهدات اليومية تأتي من محتوى مباشر، وأن المشاهدة عبر شاشات التلفزيون ارتفعت بنسبة 45%.

أما بالنسبة للبودكاست، فقد كشفت يوتيوب عن أدوات جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتيح للمبدعين تحويل الحلقات الصوتية إلى فيديوهات مخصصة، إلى جانب إمكانية استخراج مقاطع قصيرة منها تلقائيا، هذه الميزات ستتاح تدريجيا بدءا من العام المقبل.

فيما يتعلق بمنصة Shorts، التي تحقق حاليا أكثر من 200 مليار مشاهدة يومية، أضافت يوتيوب العديد من الميزات مثل دمج نموذج الذكاء الاصطناعي Veo 3 لتحسين جودة الفيديوهات ومطابقة المحتوى مع الأوامر الصوتية.

بالإضافة إلى أداة Speech to Song التي تتيح تحويل الحوارات إلى مقاطع موسيقية قابلة للاستخدام، كما تم دعم عمليات التحرير باستخدام الذكاء الاصطناعي في تطبيق YouTube Create، مع إضافة التعليق الصوتي باللغتين الإنجليزية والهندية.

أخيرا، وضمن خطتها لتعزيز أدوات الربح، قدمت يوتيوب خاصية الوسم التلقائي للمنتجات التي تظهر في الفيديوهات، وستكون هذه الميزة متاحة لمنشئي المحتوى في الولايات المتحدة.

كما سيتمكن منشئو Shorts من إضافة روابط مباشرة إلى مواقع العلامات التجارية، ما يعزز فرص الشراكات التجارية ويضع يوتيوب في موقع منافس أقوى لمنصات مثل تيك توك.