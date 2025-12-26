قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خبراء و رجال أعمال: قرار خفض الفائدة 1% خطوة لدعم الاستثمار و تمكين القطاع الخاص
محمد الشناوي: مباراة جنوب أفريقيا كانت نهائي مبكر وصعدنا بمجهود رجولي
أداء ملحمي رغم النقص العددي.. ملخص فوز منتخب مصر على جنوب أفريقيا
الجدول الزمني المبتقي في انتخابات مجلس النواب 2025
الأزهر يدين التفجير الإرهابي الغادر بمسجد أثناء صلاة الجمعة في حمص بسوريا
40219 متفرجا شاهدوا مواجهة منتخب مصر وجنوب أفريقيا من مدرجات ملعب أدرار
تعب فجأة .. تفاصيل إلغاء مسرحية نوستالجيا لتامر عبد المنعم
الإخطبوط.. محمد الشناوي يفوز بجائزة رجل مباراة منتخب مصر وجنوب أفريقيا
عرض شقته للإيجار وقتلوه جواها .. جريمة مثيرة في مدينة نصر
الحوثي: نستعد لجولة من المواجهات ضد إسرائيل وندرك ما يخطط له العدو
منتخب مصر أول المتأهلين لدور الـ 16 ببطولة كأس الأمم بالفوز على جنوب إفريقيا
فلكيا .. تعرف على أول أيام رمضان 2026 وعدد ساعات الصيام في مصر

خالد يوسف

يهتم الكثير من المسلمين حول العالم، بمعرفة موعد بدء شهر رمضان الكريم 2026 وعدد أيام الصوم، في ظل الاستعدادات الروحانية التي تتجدد كل عام مع قدوم شهر الرحمة والمغفرة.

موعد استطلاع هلال شهر رمضان 2026

وفقا لما أعلنته دار الإفتاء المصرية، فمن المقرر أن تستطلع دار الإفتاء هلال شهر رمضان 2026 في 29 شعبان، بعد غروب الشمس في ذلك اليوم، ويستمر لمدة 29 أو 30 يومًا.

وسيبقى الهلال الجديد لمدة 33 دقيقة بعد غروب شمس يوم الرؤية في مكة المكرمة وفي القاهرة 37 دقيقة ويبقى في سماء باقي محافظات جمهورية مصر العربية لمدد تتراوح بين «34:37 دقيقة».

وتستعد دار الإفتاء المصرية لإجراء استطلاع هلال شهر رمضان بعد غروب شمس الثلاثاء 17 فبراير 2026، وذلك من خلال لجان علمية متخصصة مزوّدة بأحدث أدوات الرصد الفلكي.

عدد أيام الصوم في شهر رمضان

بحسب التقديرات الفلكية المبدئية، يبدأ شهر رمضان 2026، يوم الخميس 19 فبراير 2026، على أن ينتهي الجمعة 20 مارس 2026.

وبذلك تكون مدة الشهر الكريم 30 يومًا، وتبقى هذه المواعيد غير نهائية حتى إعلان اللجان الشرعية المختصة نتيجة رصد هلال رمضان.

عدد ساعات صوم أيام رمضان

يتزامن دخول شهر رمضان المبارك 2026 مع فصل الشتاء، ما يعني أن عدد ساعات الصوم ستكون أقصر، وتتفاوت عدد ساعات الصيام من عام إلى آخر.

ومن المتوقع أن تتراوح ساعات الصيام في رمضان 2026 بالدول العربية بين 12 و13 ساعة يوميا، وستكون ساعات الصيام بداية الشهر أقصر ثم تزداد تدريجيا مع مرور الأيام.

ويأتي شهر رمضان في المرتبة التاسعة ضمن التقويم الهجري الذي يعتمد على حركة القمر في دورته حول الأرض، ويضم الأشهر التالية: «المحرم، صفر، ربيع الأول، ربيع الآخر، جمادى الأولى، جمادى الآخرة، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذو القعدة وذو الحجة».

امساكية رمضان 2026

عن امساكية رمضان 2026، فإنه تتراوح عدد ساعات الصيام في مصر والدول العربية بين 12 و13 ساعة يوميًا خلال رمضان 2026، وإليكم إمساكية العشر الأوائل من شهر رمضان المبارك:

ماذا يقال عند رؤية هلال شهر رمضان 2026؟

يردد الكثير من المسلمين دعاء رؤية هلال شهر رمضان استقبالا لهذه الأيام المباركة اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي إذا رأى الهلال قال:«اللهم أهله علينا باليمن والإيمان، والسلامة والإسلام، ربي وربك الله، هلال رشد وخير».

موعد عيد الفطر 2026

وفقًا للتقديرات الفلكية، من المقرر أن عيد الفطر 2026 سيوافق يوم الجمعة 20 مارس 2026، على أن تبدأ الصلاة بعد شروق الشمس بحوالي 15 دقيقة.

