لو حامل.. اعرفي حكم صيام رمضان والقضاء عند الإفطار

تكثر التساؤلات بين النساء الحوامل والمرضعات حول حكم صيام أيام رمضان التي أفطرنها بسبب الحمل أو الرضاعة، وما إذا كان يلزمهن قضاء هذه الأيام أم أداء كفارة أيضًا.

وأجاب على هذه التساؤلات الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس" على قناة الناس.

من له الإذن في الإفطار

أوضح الشيخ عويضة عثمان أن الإفطار مسموح دائمًا للشيخ الكبير والشيخة الكبيرة الذين لا يقدرون على الصيام، وكذلك للمريض الذي يعاني مرضًا مزمنًا بشهادة الطبيب.

وهؤلاء يُعفى عنهم الصيام، ويُكتفى بإخراج إطعام مسكين عن كل يوم أفطره دون الحاجة للقضاء لاحقًا.

حكم الحامل والمرضع

وأشار أمين الفتوى إلى أن الحامل والمرضع يختلف وضعهن، فهما تُعتبران حالتي مرض مؤقت يمكن الشفاء منه أو الانتهاء منه مع الوقت.

وبالتالي، فإن الواجب على المرأة الحامل أو المرضعة هو قضاء الأيام التي أفطرتها بعد انقضاء الحمل أو انتهاء الرضاعة، دون إخراج كفارة، لأنها من أهل الصيام أصلاً.

كيفية قضاء الأيام

وبيّن الشيخ عويضة أن المرأة تحسب عدد الأيام التي أفطرتها وتقضيها متى استطاعت، مع وجود خلاف بين العلماء إذا مر رمضان آخر قبل القضاء:

الصيام مع إخراج الكفارة

وأكد أمين الفتوى أن الأصل هو قضاء الأيام فقط، استنادًا لقوله تعالى: ﴿فعدة من أيام أخر﴾، ويجوز لها الاقتصار على الصيام إذا كانت قادرة عليه بعد انتهاء الحمل أو الرضاعة.