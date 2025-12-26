قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
آخر أسبوع في السنة .. الأرصاد تكشف مفاجأة عن طقس الأيام المقبلة
خبراء و رجال أعمال: قرار خفض الفائدة 1% خطوة لدعم الاستثمار و تمكين القطاع الخاص
محمد الشناوي: مباراة جنوب أفريقيا كانت نهائي مبكر وصعدنا بمجهود رجولي
أداء ملحمي رغم النقص العددي.. ملخص فوز منتخب مصر على جنوب أفريقيا
الجدول الزمني المبتقي في انتخابات مجلس النواب 2025
الأزهر يدين التفجير الإرهابي الغادر بمسجد أثناء صلاة الجمعة في حمص بسوريا
40219 متفرجا شاهدوا مواجهة منتخب مصر وجنوب أفريقيا من مدرجات ملعب أدرار
تعب فجأة .. تفاصيل إلغاء مسرحية نوستالجيا لتامر عبد المنعم
الإخطبوط.. محمد الشناوي يفوز بجائزة رجل مباراة منتخب مصر وجنوب أفريقيا
عرض شقته للإيجار وقتلوه جواها .. جريمة مثيرة في مدينة نصر
الحوثي: نستعد لجولة من المواجهات ضد إسرائيل وندرك ما يخطط له العدو
مصر للطيران تعلن اكتمال تحديثاث برنامج المسافر الدائم

مصر للطيران
مصر للطيران
نورهان خفاجي

أعلنت مصر للطيران، عن اكتمال جميع تحديثات برنامج المسافر الدائم لمصر للطيران EGYPTAIR Plus، وذلك بالتزامن مع اقتراب العام الجديد.

قالت مصر للطيران، عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي: “يُسعدنا أن نبلغكم باكتمال جميع تحديثات برنامج المسافر الدائم لمصر للطيران EGYPTAIR Plus، ويمكنكم الآن الاستفادة بجميع خدمات البرنامج من خلال كافة قنوات مصر للطيران بكل سلاسة”

تابعت: “نشكركم على ولائكم ودعمكم، ونحن حريصون على تقديم أعلى مستويات الخدمة وأفضل تجارب السفر لكم”.

وأعلنت مصر للطيران الناقل الوطني المصري عن توقيع اتفاقية تعاون استراتيجي مع شركة Blue by Al-Futtaim وهو تطبيق أسلوب الحياة المدعوم بالذكاء الاصطناعي من مجموعة الفطيم، وذلك في خطوة تهدف إلى الارتقاء بمعايير الخدمة وتجربة العملاء في المنطقة إلى مستويات جديدة.

ويمثل انضمام مصر للطيران، بصفتها شريكًا استراتيجيًا مرموقًا، إضافة نوعية إلى شبكة الفطيم الإقليمية المتنامية، حيث تفتح هذه الشراكة أفاقًا واسعة أمام عملاء الطرفين عبر شبكة مصر للطيران التي تمتد إلى أكثر من 80 وجهة عالمية.

وتجمع هذه الشراكة بين منظومتين رائدتين لتعزيز الترابط الإقليمي وتقديم قيمة مضافة في مجالات السفر، والتسوّق، وأسلوب الحياة، بما ينعكس إيجابًا على تجربة العملاء ويوفر لهم مزايا متكاملة ومبتكرة.
وسيستفيد عملاء برنامج المسافر الدائم لمصر للطيران EGYPTAIR Plus، بمستوياته الخمسة، من مزايا إضافية حصرية عبر تطبيق Blue ، بما يعزز من قيمة العضوية ويمنح تجربة سفر أكثر تكاملًا.

وسينطلق التعاون من خلال فعالية ميدانية ليوم واحد في كايرو فستيفال سيتي مول، تتضمن خصومات حصرية على رحلات مصر للطيران، وعروضًا سياحية مميزة، ومكافأت أميال، إلى جانب جوائز قيمة لأعضاء بلو وأعضاء برنامج EGYPTAIR Plus الحاليين والجدد.

كما تعكس هذه الخطوة التزام مجموعة الفطيم وتطبيق Blue المتنامي تجاه السوق المصري، الذي يُعد محورًا استراتيجيًا للتوسع والابتكار وتعزيز التفاعل مع العملاء، ومع الحضور القوي للفطيم في كايرو فستيفال سيتي، وتنامي التعاون مع العلامات التجارية والمؤسسات المحلية، يواصل تطبيق Blue ترسيخ مكانته ضمن منظومة أسلوب الحياة النابضة في مصر.

وفي هذا السياق، قال داني كرم، الرئيس التنفيذي للتسويق والشراكات في Blue by Al-Futtaim :"تجسد هذه الشراكة رؤيتنا في تقديم تجارب سفر متكاملة مع إضافة بُعد جديد ومهم إلى محفظتنا المتنامية من مزايا السفر، كما أنها تعزز عروضنا في أسلوب الحياة وتعكس التزامنا بمرافقة عملائنا في كل مرحلة من رحلتهم"، وأضاف :  “إن الحضور القوي لمصر للطيران إقليميًا ودوليًا يجعلها شريكًا مثاليًا في إطار توسع برنامج Blue by Al-Futtaim ومن خلال دمج منظومتينا، نفتح أفاقًا جديدة من السهولة والترابط والمكافأت لأعضاء Blue داخل المنطقة وخارجها.”

ومن جانبه، صرّح عمرو عدوي، رئيس قطاع الشئون التجارية بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية : "تركّز مصر للطيران على بناء شبكة من الشراكات العالمية التي تعود بالنفع المباشر على مسافرينا. وتمثل هذه الشراكة مع تطبيق Blue by Al-Futtaim ليس فقط بداية تعاون رسمي، بل انطلاقة لرؤية مشتركة ترتكز على التوسع والابتكار والتميز في خدمة العملاء"، وتابع: "معًا، نهدف إلى إعادة تعريف تجربة السفر وأسلوب الحياة من خلال دمج شبكة مصر للطيران العالمية، التي تغطي أكثر من 80 وجهة، مع ريادة مجموعة الفطيم في مجالي التسوّق والعقارات، بما يضمن تقديم رحلات متكاملة وسلسة لعملائنا حول العالم".

كما صرح هارشديب جولي، المدير التنفيذي لتقنية المعلومات واستراتيجية الذكاء الاصطناعي في مجموعة الفطيم: “من خلال ربط تطبيق بلو بشركة مصر للطيران، نؤسس لمنظومة مترابطة تواكب المسافرين أينما كانوا – سواء أثناء التنقل، أو داخل المتاجر، أو عبر التطبيق، حيث تجسد هذه الشراكة التزامنا ببناء رحلات ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تربط بين أسلوب الحياة والسفر بسلاسة، وتوفر تجارب أذكى وقيمة أعمق في كل تفاعل.”

ومع تصدّر ممرات السفر بين مصر ودول الخليج وأسيا من حيث الكثافة في المنطقة، يفتح هذا التعاون الباب أمام مبادرات مستقبلية مشتركة، بدءً من تجارب السفر المتكاملة، وصولًا إلى عروض أسلوب حياة حصرية وتجارب محسّنة في مجالات التسوّق والسياحة والضيافة.

مصر للطيران برنامج المسافر الدائم أخبار مصر للطيران

