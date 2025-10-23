عندنا أمم إفريقيا.. محمد شبانة يوجه رسالة هامة لـ ياسر إبراهيم

وجه الإعلامي محمد شبانة, رسالة هامة، لياسر إبراهيم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بسبب العصبية الزائدة منه في الفترة الأخيرة.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يذاع على قناة "cbc":" ياسر إبراهيم يتعصب كثيرًا في الفترة الأخيرة، وتحدث عقب المباراة بطريقة غير جيدة مع حكم مباراة الاتحاد السكندري".

وتابع:" أطالب ياسر إبراهيم بالهدوء لأنه العصبية تؤثر سلبيًا على مستواه مع الأهلي، بجانب أن مركزه حساس والخطأ في هذا المكان لا يعوض".

وأضاف:" منذ فترة أيضًا تسبب ياسر في أزمة مع مراقب المباراة بسبب عدم حصوله على جائزة أفضل لاعب في المباراة، كما دخل في مشادة مع ميسي في كأس العالم للأندية".

وشدد:" أقول لياسر إبراهيم خد بالك، لأن عندنا أمم إفريقيا الفترة القادمة مع منتخب مصر".