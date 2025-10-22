لبحث سبل التعاون.. رئيس النيابة الإدارية يزور محافظ الإسكندرية

قام المستشار محمد الشناوي - رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأربعاء الموافق ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٥، بزيارة الفريق/ أحمد خالد سعيد - محافظ الإسكندرية، وذلك بمقر ديوان عام المحافظة.

رئيس النيابة الإدارية يزور محافظ الإسكندرية

رافق رئيس النيابة الإدارية خلال الزيارة المستشار/ خيري معوض، والمستشار/ عبد الراضي الكاشف - عضوي المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار الدكتور/ محمد أبو ضيف - الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار/ زكي شلقامي – مدير إدارة التفتيش القضائي، والمستشار/ منتصر عبد العال - مدير إدارة النيابات، والمستشار/ محمد سمير- مدير مركز الإعلام والرصد، والمستشار/ أحمد عبد البديع - مدير مكتب رئيس الهيئة، والمستشار/ محمد صلاح مهنا - مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم، حيث كان في استقبالهم وفدًا من قيادات النيابة الادارية بالإسكندرية تتقدمهم المستشارة/ هدى عيسى - مديرة المكتب الفني بالإسكندرية، وبصحبتها كل من المستشار/ وليد حسام الدين - مدير نيابة الإدارة المحلية بالأسكندرية - القسم الأول، والمستشار/ صالح سليم - مسؤول شؤون مقر مجمع النيابات الإدارية بالإسكندرية، وعددًا من قيادات المحافظة يتقدمهم اللواء/ أحمد حبيب - السكرتير العام المساعد.

شهد اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، تحقيقًا للتكامل بين مؤسسات الدولة القضائية والتنفيذية، كما تبادل الطرفان الدروع التذكارية.

ثم توجه والوفد المرافق له لمجمع النيابات الإدارية بالإسكندرية، حيث التقى بمديري وأعضاء النيابات الإدارية بالإسكندرية تتقدمهم المستشارة/ منى الجزيري - مديرة فرع الدعوى التأديبية بالإسكندرية.

وخلال اللقاء أعرب عن تقديره لما يبذله السادة الأعضاء من جهدٍ لتحقيق رسالتهم السامية في مكافحة الفساد المالي والإداري وإعلاء سيادة القانون.

وفي ختام اللقاء تفضل بإهداء درع النيابة التذكاري للمستشار/ حمدي سالم- عضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية السابق، تقديراً لمسيرة عطاءه التي اكتملت العام الجاري، ومن جانبه قام المستشار/ محمد السملاوي- رئيس مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية بالإسكندرية بإهداء درع النادي التذكاري، لمعالي المستشار/ رئيس الهيئة، وقيادات النيابة الإدارية الحضور.

وعقب ذلك قام والوفد المرافق له بزيارة النادي البحري لمستشاري النيابة الإدارية بالإسكندرية، حيث كان في استقبالهم السادة المستشارين أعضاء مجلس إدارة النادي يتقدمهم المستشار/ سعد النزهي - رئيس مجلس إدارة النادي.

حيث تفقد لمقر النادي، وأشاد بما يقدمه من خدمات متميزة للسادة الأعضاء وفي ختام اللقاء قام المستشار/ سعد النزهي - رئيس مجلس إدارة النادي، بإهدائه وقيادات النيابة الإدارية المرافقين درع النادي التذكاري.