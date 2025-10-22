قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد موسى: مصر تضع اللمسات الأخيرة استعدادا لافتتاح المتحف المصري الكبير
أحمد موسى يعلق على كلمة النائب محمد أبو العينين في الجلسة العامة للاتحاد البرلماني الدولي بجنيف
جمال بيومي: الاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس هو الخيار الأذكى لليابان والصين
أسامة كمال عن سرقة اللوفر: مليان قطع أثرية من بلاد تانية.. واللي بيجي بالساهل بيروح بالساهل
نتنياهو يبلغ نائب الرئيس الأمريكي أن إسرائيل لن تسمح للأتراك بدخول غزة
محافظ البحر الأحمر: تسهيلات غير مسبوقة للمستثمرين وآلية تواصل مباشرة مع مجلس الوزراء
التشكيل الرسمي لمباراة ريال مدريد ويوفنتوس فى دوري أبطال أوروبا
إبراهيم سعيد يهاجم مدافعي الأهلي: هيبقى موسم كارثي
فتحي سند: كان من الأفضل أن يتقدم نبيه باستقالته منذ العودة من تشيلي
تذبذب مُفَاجِئ في أسعار الذهب مساء تعاملات اليوم الأربعاء
أحمد عاطف آدم يكتب: طفل الإسماعيلية والبرمجة النفسية
حوادث

لبحث سبل التعاون.. رئيس النيابة الإدارية يزور محافظ الإسكندرية

رئيس النيابة الإدارية
رئيس النيابة الإدارية
إسلام دياب

قام المستشار محمد الشناوي - رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأربعاء الموافق ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٥، بزيارة الفريق/ أحمد خالد سعيد - محافظ الإسكندرية، وذلك بمقر ديوان عام المحافظة.

رئيس النيابة الإدارية يزور محافظ الإسكندرية

رافق رئيس النيابة الإدارية خلال الزيارة  المستشار/ خيري معوض، والمستشار/ عبد الراضي الكاشف - عضوي المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار الدكتور/ محمد أبو ضيف - الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار/ زكي شلقامي – مدير إدارة التفتيش القضائي، والمستشار/ منتصر عبد العال - مدير إدارة النيابات، والمستشار/ محمد سمير- مدير مركز الإعلام والرصد، والمستشار/ أحمد عبد البديع - مدير مكتب رئيس الهيئة، والمستشار/ محمد صلاح مهنا - مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم، حيث كان في استقبالهم وفدًا من قيادات النيابة الادارية بالإسكندرية تتقدمهم المستشارة/ هدى عيسى - مديرة المكتب الفني بالإسكندرية، وبصحبتها كل من المستشار/ وليد حسام الدين - مدير نيابة الإدارة المحلية بالأسكندرية - القسم الأول، والمستشار/ صالح سليم - مسؤول شؤون مقر مجمع النيابات الإدارية بالإسكندرية، وعددًا من قيادات المحافظة يتقدمهم اللواء/ أحمد حبيب - السكرتير العام المساعد.

شهد اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، تحقيقًا للتكامل بين مؤسسات الدولة القضائية والتنفيذية، كما تبادل الطرفان الدروع التذكارية.

ثم توجه والوفد المرافق له لمجمع النيابات الإدارية بالإسكندرية، حيث التقى بمديري وأعضاء النيابات الإدارية بالإسكندرية تتقدمهم المستشارة/ منى الجزيري - مديرة فرع الدعوى التأديبية بالإسكندرية.

وخلال  اللقاء أعرب عن تقديره لما يبذله السادة الأعضاء من جهدٍ لتحقيق رسالتهم السامية في مكافحة الفساد المالي والإداري وإعلاء سيادة القانون.

وفي ختام اللقاء تفضل بإهداء درع النيابة التذكاري للمستشار/ حمدي سالم- عضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية السابق، تقديراً لمسيرة عطاءه التي اكتملت العام الجاري، ومن جانبه قام  المستشار/ محمد السملاوي- رئيس مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية بالإسكندرية بإهداء درع النادي التذكاري، لمعالي المستشار/ رئيس الهيئة، وقيادات النيابة الإدارية الحضور.

وعقب ذلك قام والوفد المرافق له بزيارة النادي البحري لمستشاري النيابة الإدارية بالإسكندرية، حيث كان في استقبالهم السادة المستشارين أعضاء مجلس إدارة النادي يتقدمهم المستشار/ سعد النزهي - رئيس مجلس إدارة النادي.

حيث تفقد لمقر النادي، وأشاد بما يقدمه من خدمات متميزة للسادة الأعضاء وفي ختام اللقاء قام المستشار/ سعد النزهي - رئيس مجلس إدارة النادي، بإهدائه وقيادات النيابة الإدارية المرافقين درع النادي التذكاري.

النيابة الإدارية رئيس النيابة الإدارية محافظ الإسكندرية المستشار محمد الشناوي

