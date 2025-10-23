قتيل وعدة مصابين في حادث إطلاق نار بمدينة هانوفر الألمانية

شهدت مدينة هانوفر شمال ألمانيا، مساء الأربعاء، حادث إطلاق نار دامٍ أسفر عن مقتل شخص وإصابة عدد من الأشخاص الآخرين، في واقعة أثارت حالة استنفار أمني واسعة في المنطقة.

وأفادت الشرطة الألمانية في بيان مقتضب بأن الحادث وقع عقب مشادة عنيفة بين مجموعات من الأشخاص في أحد شوارع المدينة، تطورت سريعًا إلى تبادل لإطلاق النار حوالي الساعة السادسة وخمسٍ وعشرين دقيقة مساء بالتوقيت المحلي (16:25 بتوقيت غرينتش).

وقال متحدث باسم شرطة هانوفر إن "أحد الأشخاص أصيب بجروح قاتلة"، مؤكدًا أن "عدة أشخاص آخرين تعرضوا لإصابات متفاوتة الخطورة"، بينما لم تُكشف بعد دوافع الحادث أو هوية المشاركين فيه.

وأكدت متحدثة باسم الشرطة أن عدة أعيرة نارية أُطلقت في الموقع، مشيرة إلى أن قوات الأمن تمكنت من توقيف مشتبه به بالقرب من مكان الحادث، فيما تتواصل التحقيقات لتحديد مدى تورطه.

وأضافت أن عمليات تفتيش وملاحقة إضافية تُجرى حاليًا في المنطقة بدعم من مروحية تابعة للشرطة التي تقوم بتمشيط جوي واسع.

وأغلقت الشرطة أجزاء كبيرة من الشارع الذي وقعت فيه الحادثة، كما تم تعليق حركة القطار الخفيف مؤقتًا لتأمين محيط المنطقة. وشوهدت أعداد كبيرة من فرق الطوارئ في الموقع وهي تقدم الإسعافات الأولية للمصابين وتجمع الأدلة الجنائية، في حين فرضت الشرطة طوقًا أمنيًا مشددًا لمنع اقتراب المارة والصحفيين.

ووفقًا لمصور من وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) كان في موقع الحادث، فقد تابع عدد من السكان والمارة مجريات التحقيق من خلف الأسوار الأمنية، وسط أجواء من القلق والتوتر.

ويأتي هذا الحادث في وقت تشهد فيه ألمانيا تصاعدًا في حوادث العنف الفردي والجماعي خلال الأشهر الأخيرة، إذ أعلنت وزارة الداخلية الألمانية في تقارير سابقة عن ارتفاع ملحوظ في استخدام الأسلحة النارية في الخلافات المحلية والعائلية، ما أثار جدلاً واسعًا حول فعالية القوانين المنظمة لحيازة السلاح.

ولا تزال السلطات المحلية في هانوفر تجمع المعلومات حول خلفيات الواقعة، في حين لم تستبعد الشرطة فرضية أن تكون الخلافات بين عصابات محلية أو مجموعات متناحرة وراء الحادث، مؤكدة أن التحقيقات ستستمر حتى تتضح الصورة الكاملة.