قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حبس والد المتهم وصاحب محل هواتف في واقعة طفل الإسماعيلية.. تفاصيل
في الأمم المتحدة.. قطر تدعو إلى تقييد استخدام الفيتو وتعزيز دور الجمعية العامة
أبو العينين: اتفاقية شرم الشيخ خطوة تاريخية تثبت أن إرادة الحوار أقوى من صوت السلاح
عندنا أمم إفريقيا.. محمد شبانة يوجه رسالة هامة لـ ياسر إبراهيم
أبو العينين: الرئيس السيسي جسد صوت الحكمة في زمن الانقسام العالمي
قتيل وعدة مصابين في حادث إطلاق نار بمدينة هانوفر الألمانية
استدراج وخنق.. تفاصيل جديدة في جريمة طفل الإسماعيلية
العدل الأمريكية تتوصل إلى اتفاق مع جامعة فرجينيا لإنهاء تحقيقات إدارة ترامب
الرئيس السيسي يشارك في القمة المصرية الأوروبية الأولى ببروكسل
في عظته الأسبوعية.. البابا تواضروس يقدم الأبعاد السبعة لكلمة الله في حياة الإنسان
الرئيس السيسي يشارك في عشاء عمل على هامش القمة المصرية الأوروبية
الرئيس السيسي: نسعى لمشاركة واسعة في مؤتمر إعادة الإعمار.. ومصر تواصل جهودها لتحقيق الاستقرار بالسودان وليبيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

العدل الأمريكية تتوصل إلى اتفاق مع جامعة فرجينيا لإنهاء تحقيقات إدارة ترامب

ترامب
ترامب
القسم الخارجي

أعلنت وزارة العدل الأمريكية، الأربعاء، عن التوصل إلى اتفاق مع جامعة فرجينيا يقضي بإنهاء التحقيقات الفيدرالية التي كانت قد أطلقتها إدارة الرئيس دونالد ترامب بشأن برامج الحقوق المدنية والتنوع والمساواة داخل الجامعة.

وكانت الجامعة العريقة، التي تتخذ من شارلوتسفيل بولاية فرجينيا مقرًا لها، قد أصبحت في أبريل الماضي هدفًا لتحقيقات موسعة من وزارة العدل، بعد أن وجّهت الإدارة الأمريكية السابقة انتقادات لاذعة لسياسات القبول والمساعدات المالية التي تتبناها المؤسسة التعليمية.

وتركّزت الاتهامات على رئيس الجامعة آنذاك، جيمس رايان، الذي وُجهت إليه انتقادات بالفشل في إلغاء برامج التنوع والمساواة والشمول، وهي البرامج التي اعتبرها ترامب وإدارته مخالفة للقوانين الفيدرالية و"تمييزية" ضد فئات معينة من الطلاب.

ومع تصاعد الضغوط السياسية والإعلامية، أعلن رايان في يونيو الماضي استقالته من منصبه، مبررًا قراره بأن "المخاطر باتت كبيرة جدًا على أعضاء المجتمع الجامعي في حال قررت مواجهة الحكومة الفيدرالية من أجل الاحتفاظ بوظيفتي"، على حدّ تعبيره.

ويُعد الاتفاق المعلن اليوم نقطة تحول في العلاقة بين المؤسسات الأكاديمية والإدارة الفيدرالية الأمريكية، إذ ينهي مرحلة من التوترات التي وُصفت بأنها "صدام أيديولوجي" بين رؤية إدارة ترامب المحافظة، ومساعي الجامعات الأمريكية لتعزيز قيم التنوع والانفتاح الثقافي داخل الحرم الجامعي.

من جانبها، أكدت وزارة العدل في بيان رسمي أن الاتفاق مع جامعة فرجينيا "يهدف إلى دعم الالتزام بالقانون الفيدرالي وضمان العدالة في سياسات القبول"، في حين شددت الجامعة على تمسكها بمبادئها الأكاديمية وبـ"حقها في تبنّي سياسات شاملة تعكس التنوع الأمريكي في أوسع صوره".

ويأتي هذا التطور في وقت تتزايد فيه الانتقادات الموجهة لسياسات التعليم العالي في الولايات المتحدة، خاصة فيما يتعلق بالتوازن بين حرية المؤسسات الأكاديمية ومتطلبات الرقابة الحكومية، في ظل استقطاب سياسي متصاعد قد يعيد فتح ملفات مشابهة في جامعات أخرى.

وزارة العدل الأمريكية دونالد ترامب شارلوتسفيل جامعة فرجينيا وزارة العدل التنوع الأمريكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

الأرصاد تُطلق تحذيرا من ظاهرة جوية غدا

مشغولات ذهبية

الذهب يواصل النزيف.. مفاجأة في سعر عيار 21 الآن بمصر

مجلس الوزراء

مدبولي: لا زيادة في أسعار السلع بعد تحريك الوقود.. وتكليف المحافظين بمتابعة الأسواق

الدكتور مصطفى مدبولي

مدبولي يشكر صدى البلد ويرد على هجوم المواطنين بسبب قرار رفع سعر البنزين والسولار

العد التنازلي بدأ.. تأخير الساعة 60 دقيقة وتطبيق التوقيت الشتوي في هذا الموعد

العد التنازلي بدأ.. تأخير الساعة 60 دقيقة وتطبيق التوقيت الشتوي في هذا الموعد

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 12 قرارا جديدا.. تعرف عليها

مشغولات ذهبية

تذبذب مُفَاجِئ في أسعار الذهب مساء تعاملات اليوم الأربعاء

مجلس الوزراء

أول رد من رئيس الوزراء لـ"صدى البلد" بشأن انتقاد الحكومة بعد رفع أسعار الوقود

ترشيحاتنا

الطلاب المصريين

السفير التركي في القاهرة يُكرّم طلابًا مكفوفين تميزوا في تعلم اللغة التركية

أرشيفية

وباء الحصبة ينتشر في إسرائيل بوتيرة متسارعة

أرشيفية

السعودية تدين مصادقة الكنيست تجاه فرض السيادة على الضفة الغربية

بالصور

ستيلانتيس تعلن أضخم استثمار في تاريخها بقيمة 13 مليار دولار في ‏الولايات المتحدة

ستيلانتس
ستيلانتس
ستيلانتس

طارق العريان وزوجته وأبطال الفيلم التونسي وين ياخدنا الريح على ريد كاربت الجونة

طارق العريان وزوجته نيكول سعفان
طارق العريان وزوجته نيكول سعفان
طارق العريان وزوجته نيكول سعفان

أول صور تجسسية.. بي واي دي دولفين تعود بجيل جديد كليا

بي واى دي دولفين
بي واى دي دولفين
بي واى دي دولفين

دوللي شاهين تحقق أول مليون مشاهدة على «يوتيوب» بكليب «ترند»

دوللي شاهين
دوللي شاهين
دوللي شاهين

فيديو

بشار الأسد بزي الميكانيكي

ظهور بشار الأسد بزي ميكانيكي سيارات.. ايه الحكاية؟

دوللي شاهين

دوللي شاهين تحقق أول مليون مشاهدة على «يوتيوب» بكليب «ترند»

ألقي زوجته من الشباك

بسبب صينية بطاطس.. تفاصيل صادمة في واقعة سيدة ألقاها زوجها من الشباك ببورسعيد

أم مكة

إحالة أم مكة للمحاكمة بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك حريحور

منى أحمد

منى أحمد تكتب: أنوار ولي النعم

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

المزيد