قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البرغوثي: الاستهداف الإسرائيلي لأونروا تحد صارخ للأمم المتحدة ومجلس الأمن
اليوم.. محاكمة المتهم بالاعتداء على الأطفــ.ـال بمدرسة دولية بالإسكندرية
وزيرة التضامن الاجتماعي: الإنجاز العالمي لبطلات الأولمبياد الخاص فخر لمصر
فيديو جراف.. الوزراء: بفضل الإصلاحات تحسن أداء المؤشرات الاقتصادية بشهادة المؤسسات الدولية
أبو الغيط: الأمن الغذائي العربي يتطلب جهودًا جماعية متضافرة
2 طن حشيش وهيدرو.. الداخلية تحيط تهريب صفقة ضخمة من المخدرات بالسويس| صور
مدبولي يستمع لفيلم تسجيلي عن مبادرة منظمة الفاو للحفاظ على التراث الزراعي
سكران.. ضبط طالب بعد تحرشه بسيدة وإصابتها في القاهرة
مؤشرات البورصة تواصل الارتفاع الجماعي في مستهل تعاملات اليوم
وفود الألكسو تزور المتحف المصري الكبير وتثني على عبقرية التصميم وإبداع المحتوى
تصاعد أزمة محمود بنتايج بين الزمالك.. ووكيله يهدد بنقل الملف إلى فيفا
الفاو: مصر داعم رئيسي لمكافحة الجوع في الشرق الأوسط والعالم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

رئيس جهاز حدائق أكتوبر يتابع خطة تطوير ورفع كفاءة الطرق

رئيس جهاز حدائق أكتوبر يتابع خطة تطوير ورفع كفاءة الطرق بالمدينة
رئيس جهاز حدائق أكتوبر يتابع خطة تطوير ورفع كفاءة الطرق بالمدينة
آية الجارحي

 يواصل المهندس ياسر عبدالحليم رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر متابعة الخطة الشاملة لرفع كفاءة منظومة شبكة الطرق والمحاور الرئيسية بالمدينة، ضمن رؤية تهدف إلى تحسين البيئة المعيشية ورفع مستوى الخدمات المقدمة لسكان المدينة.

وأكد المهندس ياسر عبد الحليم على أن الخطة الحالية تشمل عددًا من المشروعات الكبرى الجاري تنفيذها أو المطروحة للتنفيذ، مشيرًا إلى أن الجهاز يعمل على تطوير ورفع كفاءة مختلف المحاور من خلال جهود مكثفة على مدار الساعة.

وخلال جولته الميدانية، التي رافقه فيها نواب رئيس الجهاز والمعاونون ومديري الإدارات المختصة، تابع رئيس الجهاز أعمال تطوير طريقي R3 وR4 وأعمال الربط الجاري التنسيق والموافقة عليها، موجهًا بضرورة سرعة الإنجاز، ودقة التنفيذ، وتكثيف المعدات والعمالة، ورفع المخلفات أولًا بأول، وإنهاء أعمال إعادة تأهيل المرافق.

وأوضح أن تطوير هذه المحاور يستهدف تحسين الحركة المرورية، وتقليل زمن الرحلات، ورفع مستوى الأمان، ودعم الأنشطة الاستثمارية على امتداد تلك الطرق.

دكما شملت الجولة المرور على مدخل حورس لمتابعة سير العمل بالطريق، حيث شدد على الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة وتنفيذ الأعمال وفق أعلى المواصفات القياسية.

واختتم  جولته بتفقد أعمال تنفيذ الطريق الجديد الرابط بين طريق الواحات وزهرة أكتوبر، والذي يخدم أكثر من ٨ مناطق بالمدينة بالإضافة إلى منطقة الداون تاون، مؤكدًا أهمية هذا المحور الحيوي وضرورة سرعة الانتهاء من الأعمال به بالتوازي مع أعمال رفع الكفاءة الجارية داخل منطقة زهرة أكتوبر.

ويؤكد جهاز مدينة حدائق أكتوبر استمراره في تكثيف الجهود لمتابعة وتنفيذ مشروعات التطوير، بما يضمن الارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين جودة الحياة لكافة سكان المدينة.

المشروعات الاسكان مشروعات الاسكان جهاز حدائق اكتوبر زهرة أكتوبر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

الرئيس الإيراني في رسالة لمواطنيه: أغلقوا المتاجر واستعدوا للحرب

محمد صلاح

بعد الاجتماع مع إدارة ليفربول.. محمد صلاح ينتقل للدوري السعودي في يناير

محمد صلاح

دعم غير مسبوق من يورجن كلوب لمحمد صلاح.. ماذا قال؟

جثة فتاة

شهيدة الشرف.. حكاية فتاة حدائق القبة مع الذئب البشري| ماذا حدث؟

قطارات السكك الحديدية

السكة الحديد: تخفيض أسعار التذاكر 50% وتخصيص مقاعد بجميع القطارات لهذه الفئة

السباح يوسف

بعد بيان النيابة بشأن وفاة السباح يوسف محمد..قرار عاجل من وزير الرياضة

هل السلحفاة في البيت

هل السلحفاة في البيت تجلب الرزق والحظ وتعطل السحر؟.. احذرها

الدرديري

الأرض ضاعت.. الدردير يصدم جماهير الزمالك

ترشيحاتنا

وزير الري

الري: إجراءات عاجلة لضمان جاهزية منظومة إدارة وتوزيع المياه للموسم الشتوي

الدكتور هانى سويلم وزير الري

الري: جاهزية محطات الرفع للتعامل مع موسم أقصى الاحتياجات 2026

وزير التعليم العالي

التعليم العالي: أسبوع حافل بالفعاليات العلمية واجتماعات المجالس واللقاءات الثنائية والزيارات الميدانية

بالصور

مى عمر رفقة محمد سامى خلال ندوتها في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

مى عمر رفقة محمد سامى ندوتها في مهرجان البحر الأحمر السينمائي
مى عمر رفقة محمد سامى ندوتها في مهرجان البحر الأحمر السينمائي
مى عمر رفقة محمد سامى ندوتها في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

أسباب عض اللسان أثناء النوم .. 7 أسباب محتملة

أسباب عض اللسان أثناء النوم .. 7 أسباب محتملة
أسباب عض اللسان أثناء النوم .. 7 أسباب محتملة
أسباب عض اللسان أثناء النوم .. 7 أسباب محتملة

أسعار الفراخ اليوم الاثنين .. كيلو البانيه بكام ؟

اسعار الفراخ اليوم
اسعار الفراخ اليوم
اسعار الفراخ اليوم

ياسمين عبد العزيز بملابس كاجوال فى دبي رفقة أنس بوخاش

ياسمين عبد العزيز بملابس كاجوال فى دبي رفقة أنس بوخاش
ياسمين عبد العزيز بملابس كاجوال فى دبي رفقة أنس بوخاش
ياسمين عبد العزيز بملابس كاجوال فى دبي رفقة أنس بوخاش

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اسخر من والديك تكسب دولارات!

المزيد