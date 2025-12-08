رئيس جهاز حدائق أكتوبر يتابع خطة تطوير ورفع كفاءة الطرق

يواصل المهندس ياسر عبدالحليم رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر متابعة الخطة الشاملة لرفع كفاءة منظومة شبكة الطرق والمحاور الرئيسية بالمدينة، ضمن رؤية تهدف إلى تحسين البيئة المعيشية ورفع مستوى الخدمات المقدمة لسكان المدينة.

وأكد المهندس ياسر عبد الحليم على أن الخطة الحالية تشمل عددًا من المشروعات الكبرى الجاري تنفيذها أو المطروحة للتنفيذ، مشيرًا إلى أن الجهاز يعمل على تطوير ورفع كفاءة مختلف المحاور من خلال جهود مكثفة على مدار الساعة.

وخلال جولته الميدانية، التي رافقه فيها نواب رئيس الجهاز والمعاونون ومديري الإدارات المختصة، تابع رئيس الجهاز أعمال تطوير طريقي R3 وR4 وأعمال الربط الجاري التنسيق والموافقة عليها، موجهًا بضرورة سرعة الإنجاز، ودقة التنفيذ، وتكثيف المعدات والعمالة، ورفع المخلفات أولًا بأول، وإنهاء أعمال إعادة تأهيل المرافق.

وأوضح أن تطوير هذه المحاور يستهدف تحسين الحركة المرورية، وتقليل زمن الرحلات، ورفع مستوى الأمان، ودعم الأنشطة الاستثمارية على امتداد تلك الطرق.

دكما شملت الجولة المرور على مدخل حورس لمتابعة سير العمل بالطريق، حيث شدد على الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة وتنفيذ الأعمال وفق أعلى المواصفات القياسية.

واختتم جولته بتفقد أعمال تنفيذ الطريق الجديد الرابط بين طريق الواحات وزهرة أكتوبر، والذي يخدم أكثر من ٨ مناطق بالمدينة بالإضافة إلى منطقة الداون تاون، مؤكدًا أهمية هذا المحور الحيوي وضرورة سرعة الانتهاء من الأعمال به بالتوازي مع أعمال رفع الكفاءة الجارية داخل منطقة زهرة أكتوبر.

ويؤكد جهاز مدينة حدائق أكتوبر استمراره في تكثيف الجهود لمتابعة وتنفيذ مشروعات التطوير، بما يضمن الارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين جودة الحياة لكافة سكان المدينة.