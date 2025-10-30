ذكاء اصطناعي يغير قواعد اللعبة.. ما سر ترقية جودة الفيديو في يوتيوب؟

أعلنت منصة يوتيوب YouTube، عن إطلاق ميزة جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحسين دقة الفيديوهات تلقائيا.

وتهدف هذه الميزة إلى رفع دقة الفيديوهات التي تم رفعها لـ يوتيوب، بجودة أقل من 1080p، حيث سيتم تحسينها من SD إلى HD، مع خطط مستقبلية لدعم الدقة حتى 4K.

قالت يوتيوب في منشور على مدونتها: “نبدأ الآن بتحسين الفيديوهات التي تم رفعها بدقة أقل من 1080p، ورفع جودتها من SD إلى HD، مع الهدف في المستقبل القريب لدعم دقة تصل إلى 4K، وسيحتفظ المبدعون بالتحكم الكامل في مكتبتهم، حيث ستظل الملفات الأصلية والدقة الأصلية للفيديو محفوظة، مع وجود خيار واضح لإلغاء هذه التحسينات”.

وأضافت الشركة أن المشاهدين سيكونون قادرين على مشاهدة الفيديوهات بالدقة الأصلية التي تم رفعها من قبل المبدعين، كما سيتم وسم الفيديوهات التي تم تحسين دقتها، بحيث يستطيع المشاهدون اختيار الإعدادات التي تناسبهم.

وأعلنت يوتيوب أيضا أنها ستزيد الحد الأقصى لحجم ملف الصورة المصغرة من 2 ميجابايت إلى 50 ميجابايت، مما سيسمح بتوليد صور مصغرة بدقة 4K للفيديوهات التي يرفعها المبدعون.

وأضافت الشركة: “لقد بدأنا في اختبار رفع الفيديوهات ذات الحجم الأكبر مع عدد مختار من المبدعين لتمكين رفع الفيديوهات الأصلية بجودة أعلى”.

تعتبر هذه الميزة جزا من جهود يوتيوب لتحسين تجربة المستخدمين على منصتها، حيث تسعى إلى تحويل المحتوى الذي يتم رفعه من قبل المستخدمين إلى "تجربة مميزة على التلفزيون."

كما سيتمكن المشاهدون من الاستفادة من ميزات تسوق جديدة، إعدادات تفاعلية، وتحسينات في البحث السياقي على أجهزة التلفزيون.

يشار إلى أن يوتيوب أضاف ميزة جديدة تساعد المستخدمين في إدارة وقتهم على التطبيق، حيث يمكنهم الآن تحديد حد يومي لمشاهدة مقاطع الفيديو القصيرة Shorts عبر إعدادات التطبيق.

وعند الوصول إلى الحد المقرر، يظهر إشعار منبثق يخبرهم بتوقف التمرير في قسم Shorts، على الرغم من إمكانية تجاهل الإشعار.