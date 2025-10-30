قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طريقة تغيير الساعة في التوقيت الشتوي 2025 على هواتف أندرويد وiPhone
عاصم الجزار: الجبهة الوطنية لديه 45 مرشحا ندعمهم بقوة.. وفصل غير الملتزمين حزبيا
مكملتش ساعات في بيت جارتها بكرداسة هربا من خلافات عائلية وحصلت الصدمة
السكة الحديد تكشف خطة التشغيل بعد التوقيت الشتوي.. هل يتأثر موعد قطارك الليلة؟
انفصال جديد يهز الوسط الفني.. سامر أبو طالب “سينجل” من تاني
ساعات تفصل العالم عن الافتتاح التاريخي للمتحف المصري الكبير عند أقدام الأهرامات
مدير الترميم: تدخل الرئيس السيسي كان سببا في استكمال المتحف المصري الكبير
أمين حماة الوطن بالجيزة بمؤتمر القائمة الوطنية: هدفنا دعم الدولة والوقوف بجانب أهالينا
أطعمة تخدع الجسم.. كيف يمكن أن تتحول الفيتامينات إلى خطر صامت؟
تأشيرات مجانية لجماهير 4 دول في كأس الأمم الإفريقية.. ما موقف مصر؟
للمهتمين بالتشييد والعقارات.. استقرار أسعار الحديد والأسمنت في سوق مواد البناء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

ذكاء اصطناعي يغير قواعد اللعبة.. ما سر ترقية جودة الفيديو في يوتيوب؟

يوتيوب
يوتيوب
شيماء عبد المنعم

أعلنت منصة يوتيوب YouTube، عن إطلاق ميزة جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحسين دقة الفيديوهات تلقائيا. 

وتهدف هذه الميزة إلى رفع دقة الفيديوهات التي تم رفعها لـ يوتيوب، بجودة أقل من 1080p، حيث سيتم تحسينها من SD إلى HD، مع خطط مستقبلية لدعم الدقة حتى 4K.

يوتيوب يقدم ميزة جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحسين دقة الفيديوهات تلقائيا

قالت يوتيوب في منشور على مدونتها: “نبدأ الآن بتحسين الفيديوهات التي تم رفعها بدقة أقل من 1080p، ورفع جودتها من SD إلى HD، مع الهدف في المستقبل القريب لدعم دقة تصل إلى 4K، وسيحتفظ المبدعون بالتحكم الكامل في مكتبتهم، حيث ستظل الملفات الأصلية والدقة الأصلية للفيديو محفوظة، مع وجود خيار واضح لإلغاء هذه التحسينات”.

وأضافت الشركة أن المشاهدين سيكونون قادرين على مشاهدة الفيديوهات بالدقة الأصلية التي تم رفعها من قبل المبدعين، كما سيتم وسم الفيديوهات التي تم تحسين دقتها، بحيث يستطيع المشاهدون اختيار الإعدادات التي تناسبهم.

وأعلنت يوتيوب أيضا أنها ستزيد الحد الأقصى لحجم ملف الصورة المصغرة من 2 ميجابايت إلى 50 ميجابايت، مما سيسمح بتوليد صور مصغرة بدقة 4K للفيديوهات التي يرفعها المبدعون. 

وأضافت الشركة: “لقد بدأنا في اختبار رفع الفيديوهات ذات الحجم الأكبر مع عدد مختار من المبدعين لتمكين رفع الفيديوهات الأصلية بجودة أعلى”.

تعتبر هذه الميزة جزا من جهود يوتيوب لتحسين تجربة المستخدمين على منصتها، حيث تسعى إلى تحويل المحتوى الذي يتم رفعه من قبل المستخدمين إلى "تجربة مميزة على التلفزيون." 

كما سيتمكن المشاهدون من الاستفادة من ميزات تسوق جديدة، إعدادات تفاعلية، وتحسينات في البحث السياقي على أجهزة التلفزيون.

يشار إلى أن يوتيوب أضاف ميزة جديدة تساعد المستخدمين في إدارة وقتهم على التطبيق، حيث يمكنهم الآن تحديد حد يومي لمشاهدة مقاطع الفيديو القصيرة Shorts عبر إعدادات التطبيق.

وعند الوصول إلى الحد المقرر، يظهر إشعار منبثق يخبرهم بتوقف التمرير في قسم Shorts، على الرغم من إمكانية تجاهل الإشعار.

يوتيوب الذكاء الاصطناعي دقة الفيديوهات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

عيار 21 يفقد 600 جنيه.. تراجع جديد في سعر الذهب الآن

الاب الضحية

خدّره بحبوب منومة وخنقه.. القصة الكاملة لشاب أنهى حياة والده رجل الأعمال لخلاف على أموال في طنطا

رحمة محسن

رحمة محسن تتجاهل أزمة زوجها السابق وتعود لإحياء حفل الهالويين

صورة أرشيفية

القصة الكاملة لاعتداء طاقم تمريض على مريضة بالعناية المركزة بمستشفى خاص بطنطا

ريم سامي

إصابة ابن الفنانة ريم سامي إثر سقوطه على رأسه.. ووالدها يطلب الدعاء: دخل العناية المركزة

سعر الذهب

تحرك جديد لـ سعر الذهب مساء اليوم الخميس 30-10-2025

دعواتكم الصادقة لهما | نجاة حفيدي النائبة صبورة السيد بعد تعرضهما لحادث سير .. فيديو وصور

دعواتكم لهما | نجاة حفيدي النائبة صبورة السيد بعد تعرضهما لحادث سير .. فيديو وصور

الاعتداء علي مؤذن

خلافات على أذان الفجر.. قصة اعتداء شاب على مؤذن مسجد بالمحلة

ترشيحاتنا

الفنانة زينة و الفنان محمد فراج

زينة ومحمد فراج يتصدران التريند بسبب مسلسل "ورد وشوكولاتة"

كمال ابو رية

بسنت شوقي تُشيد بالتجديد الفني لكمال أبو رية: “الـ rebranding بتاعه مدهش!”

مي عمر

مي عمر توثق زيارتها للأهرامات: المكان اتحول لمزار سياحي عالمي

بالصور

أطعمة تخدع الجسم.. كيف يمكن أن تتحول الفيتامينات إلى خطر صامت؟

كيف تتحول الفيتامينات إلى خطر صامت على صحتك؟
كيف تتحول الفيتامينات إلى خطر صامت على صحتك؟
كيف تتحول الفيتامينات إلى خطر صامت على صحتك؟

استخدامات غير متوقعة لقشر الرمان.. من التجميل إلى حفظ الطعام بطرق فعّالة وآمنة

استخدامات غير المتوقعة لقشر الرمان
استخدامات غير المتوقعة لقشر الرمان
استخدامات غير المتوقعة لقشر الرمان

فوائد مذهلة لعصير القصب.. لكن احذر متى يتحول لمشروب فاسد يهدد صحتك

فوائد عصير القصب
فوائد عصير القصب
فوائد عصير القصب

ماذا يحدث للجسم عند تغيير الساعة إلى التوقيت الشتوي؟ علامات غير متوقعة

ماذا يحدث للجسم عند الانتقال إلى التوقيت الشتوي؟
ماذا يحدث للجسم عند الانتقال إلى التوقيت الشتوي؟
ماذا يحدث للجسم عند الانتقال إلى التوقيت الشتوي؟

فيديو

انفصال سامر ابوطالب

انفصال جديد يهز الوسط الفني.. سامر أبو طالب “سينجل” من تاني

المتحف الكبير

ساعات تفصل العالم عن الافتتاح التاريخي للمتحف المصري الكبير عند أقدام الأهرامات

وفاه ماجد هلال وكيرلس

سقطا من على الونش.. اختفاء الشركة وسرقة الكاميرات يثير الشكوك في وفاة المصورين ماجد هلال وكيرلس

نداء شرارة

أنت الهدية.. نداء شرارة تطرح أحدث أغانيها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: هات ايدك يا ولا وتعالى نجري ..!!

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د. هبة النجار

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

المزيد