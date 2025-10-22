قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
متحدث الوزراء: مصر ملتزمة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي
قادة مصر والاتحاد الأوروبي يختتمون قمتهم الأولى في بروكسل بإعلان مشترك.. تفاصيل
هرتسوج: يجب أن نقدم الأمل للمنطقة من أجل إسرائيل ومن أجل الفلسطينيين الجيران
640 جنيها.. الذهب يصعد من جديد ويقلص من خسائره
علاء عز: أكثر من 300 شركة مصرية وأوروبية تشارك في مشروعات تعاون مشترك
القمة المصرية الأوروبية في بروكسل| بداية مرحلة جديدة من الشراكة.. خبير يعلق
«أبوالعينين»: اتفاقية شرم الشيخ لم تنهِ حربًا فحسب بل تفتح الأبواب أمام تحقيق السلام|فيديو
بأمر ملكي.. الشيخ صالح الفوزان مفتياً عاماً للسعودية
إفلاس.. أسامة كمال: مقال كشف تخلف إثيوبيا عن سداد ديونها السيادية
وزيرة التضامن تشهد الاحتفال بمئوية مؤسسة "روز اليوسف"
خطوة بخطوة.. كيفية معرفة نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي 2025 فور ظهورها
بطولة العالم للمصارعة| ياسر إدريس يشيد بإنجاز مُصارعي مصر: فخورون بجيل يرفع علم الوطن عالميًا
خفايا يوتيوب.. ميزة ذكاء اصطناعي مهمة قد تغير قواعد اللعبة

يوتيوب
شيماء عبد المنعم

بدأت منصة يوتيوب، بإتاحة ميزة جديدة لمبدعي المحتوى المشتركين في برنامج شركاء يوتيوب، تتيح لهم اكتشاف وتحميل تقارير عن مقاطع الفيديو التي تستخدم صورتهم أو مظهرهم بشكل غير مصرح به. 

وبحسب الفيديو الرسمي من يوتيوب، يمكن للمبدعين، بعد التحقق من هويتهم، مراجعة الفيديوهات التي تم تحديدها ضمن تبويب "كشف المحتوى" في استوديو يوتيوب، وإذا بدت لهم أن الفيديوهات تحتوي على محتوى مولد بالذكاء الاصطناعي وغير مصرح به، يمكنهم طلب إزالة هذه الفيديوهات.

يوتيوب يطلق ميزة جديدة لاكتشاف المحتوى المزيف بالذكاء الاصطناعي لحماية حقوق المبدعين

 

أبلغت الدفعة الأولى من المبدعين المؤهلين عبر البريد الإلكتروني، ومن المتوقع أن تتوسع الميزة تدريجيا لتشمل عددا أكبر من المبدعين خلال الأشهر القادمة. 

ونبهت يوتيوب المستخدمين الأوائل في دليل استخدام هذه الميزة إلى أن النظام، في مرحلته الحالية قيد التطوير، "قد يعرض فيديوهات تظهر فيها وجهك الحقيقي، وليس نسخا معدلة أو صناعية"، مثل مقاطع من محتوى المبدع نفسه.

وتعمل هذه الميزة بطريقة مشابهة لنظام Content ID الذي يستخدمه يوتيوب لاكتشاف المحتوى المحمي بحقوق الطبع والنشر سواء كان صوتا أو فيديو.

يوتيوب يطلق ميزة جديدة لاكتشاف المحتوى المزيف بالذكاء الاصطناعي لحماية حقوق المبدعين

وقد أعلنت يوتيوب عن هذه الميزة لأول مرة العام الماضي، وبدأت اختبارها في ديسمبر من خلال برنامج تجريبي بالتعاون مع مواهب ممثلة بوكالة Creative Artists Agency. 

وقالت يوتيوب في منشور مدونتها حينها: “من خلال هذا التعاون، سيتمكن عدد من أشهر الشخصيات العالمية من الوصول إلى تقنية مبكرة تهدف إلى تحديد وإدارة المحتوى المولد بالذكاء الاصطناعي الذي يستخدم ملامحهم، بما في ذلك وجوههم، على منصة يوتيوب بشكل واسع”.

وتعد يوتيوب وجوجل من بين شركات التكنولوجيا الرائدة في تطوير أدوات توليد وتحرير الفيديوهات باستخدام الذكاء الاصطناعي، وهذه الأداة لا تعد الميزة الوحيدة التي يتم تطويرها للتعامل مع المحتوى المولد بالذكاء الاصطناعي على المنصة. 

ففي مارس الماضي، بدأت يوتيوب تطلب من المبدعين وسم الفيديوهات التي تحتوي على محتوى تم إنشاؤه أو تعديله بواسطة الذكاء الاصطناعي، وأعلنت عن سياسة صارمة ضد الموسيقى المولدة بالذكاء الاصطناعي التي تقلد أصوات الفنانين الفريدة في الغناء أو الراب.

يوتيوب ميزة جديدة كشف المحتوى الذكاء الاصطناعي

الأرصاد تُطلق تحذيرا من ظاهرة جوية غدا

مشغولات ذهبية

الذهب يواصل النزيف.. مفاجأة في سعر عيار 21 الآن بمصر

مجلس الوزراء

مدبولي: لا زيادة في أسعار السلع بعد تحريك الوقود.. وتكليف المحافظين بمتابعة الأسواق

الدكتور مصطفى مدبولي

مدبولي يشكر صدى البلد ويرد على هجوم المواطنين بسبب قرار رفع سعر البنزين والسولار

العد التنازلي بدأ.. تأخير الساعة 60 دقيقة وتطبيق التوقيت الشتوي في هذا الموعد

العد التنازلي بدأ.. تأخير الساعة 60 دقيقة وتطبيق التوقيت الشتوي في هذا الموعد

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 12 قرارا جديدا.. تعرف عليها

مجلس الوزراء

أول رد من رئيس الوزراء لـ"صدى البلد" بشأن انتقاد الحكومة بعد رفع أسعار الوقود

الدولار

تحرك سعر صرف الدولار مقابل الجنيه مساء تعاملات اليوم

أرشيفية

وباء الحصبة ينتشر في إسرائيل بوتيرة متسارعة

أرشيفية

السعودية تدين مصادقة الكنيست تجاه فرض السيادة على الضفة الغربية

نيكولا ساركوزي

3 مساجين يهددون الرئيس الفرنسي السابق بالقتل

بالصور

أقل من 750 ألف جنيه.. 5 سيارات اقتصادية بالسوق المصري

سيارات اقتصادية بالسوق المصري
سيارات اقتصادية بالسوق المصري

غدا.. انطلاق البرنامج المهني وعرضا "غزة أيها الفرح" وصلح"

مهرجان دي كاف
مهرجان دي كاف

ضبط 585 شيكارة سماد مدعم داخل مخزن غير مرخص بأبو حماد

زراعة الشرقية
زراعة الشرقية

التفاصيل الكاملة لندوة الممثل التركي قان أورغانجي أوغلو في مهرجان الجونة

قان أورغانجـي أوغلو
قان أورغانجـي أوغلو

أم مكة

إحالة أم مكة للمحاكمة بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء

سر بدلة وزير الخارجية

أبويا حوشلي تمنها.. بدر عبد العاطي يكشف قصة بدلة أوروبا

المتهمين

جامع قمامة يتعدى على نجل حارس مدرسة بالجيزة

قاعة رقص بالبيت الأبيض

بدء هدم الجناح الشرقي بالبيت الأبيض لإنشاء قاعة رقص فخمة بقرار من ترامب

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك حريحور

منى أحمد

منى أحمد تكتب: أنوار ولي النعم

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

