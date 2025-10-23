قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس بالأسواق
ميدو ينفرد بمستندات تثبت صحة موقف الزمالك في أزمة أرض أكتوبر
السكة الحديد تكرم فوزية إبراهيم بطلة العالم في مصارعة الذراعين
روبيو: قمع حماس للفلسطينيين في غزة مروع ويعرقل أي أمل في السلام
شوبير يوجه رسائل نارية لنجم الأهلي: لازم تركز شوية
ترامب: الولايات المتحدة لا تنوي تدريب أي دولة أخرى على استخدام صواريخ توماهوك
علي الحجار يبكي أثناء غنائه لفلسطين في مهرجان الموسيقى العربية
مادورو يتحدّى واشنطن: فنزويلا تمتلك 5000 صاروخ روسي مضاد للطائرات
ابنهم الوحيد.. محامي ضحية طفل الإسماعيلية يكشف الحالة المأساوية لأسرته
تحذير عاجل من الأرصاد عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة
جوا وبرا حب للسيسي.. أحمد موسى: زغاريد في بروكسل احتفالا برئيسنا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

علي الحجار يبكي أثناء غنائه لفلسطين في مهرجان الموسيقى العربية

النجم علي الحجار
النجم علي الحجار
أوركيد سامي

شهدت أروقة مهرجان الموسيقى العربية بدار الأوبرا المصرية لحظة إنسانية مؤثرة، عندما لم يتمالك الفنان الكبير علي الحجار دموعه أثناء أدائه لأغنية مهداة إلى فلسطين، ضمن فقرته الغنائية في فعاليات المهرجان.

تفاعل الحضور بحرارة مع الحجار، الذي قدّم الأغنية بإحساس عالٍ وصوتٍ يحمل مشاعر الألم والفخر في آنٍ واحد، ليحوّل القاعة إلى حالة وجدانية امتزجت فيها الموسيقى بالموقف الإنساني.

وأكد الحجار في كلمته عقب الأغنية أن “القضية الفلسطينية ستظل حاضرة في وجدان كل فنان عربي”، مشيرًا إلى أن الفن الحقيقي لا ينفصل عن قضايا 

وحظي الموقف بتفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشاد الجمهور بصدق أداء الفنان وعفوية لحظته، معتبرين أن تأثره كان تعبيرًا صادقًا عن وجع كل عربي تجاه ما يعيشه الشعب الفلسطيني.

علي الحجار اخبار الفن نجوم الفن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العد التنازلي بدأ.. تأخير الساعة 60 دقيقة وتطبيق التوقيت الشتوي في هذا الموعد

العد التنازلي بدأ.. تأخير الساعة 60 دقيقة وتطبيق التوقيت الشتوي في هذا الموعد

مشغولات ذهبية

تذبذب مُفَاجِئ في أسعار الذهب مساء تعاملات اليوم الأربعاء

الدولار

تحرك سعر صرف الدولار مقابل الجنيه مساء تعاملات اليوم

موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025 رسمياً

بعد قرار المالية.. موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025 رسمياً

شقق وزارة الإسكان 2025.. الأسعار والخطوات والتفاصيل الكاملة للحجز

شقق وزارة الإسكان 2025 .. الأسعار والخطوات والتفاصيل الكاملة للحجز

محمد صلاح

محمد صلاح يحذف صورته بقميص ليفربول.. هل انتهت قصة الفرعون والريدز؟

تشيع جثمان

بالورود.. تشييع جثمان شاب ابتلع لسانه بإحدى قرى الدقهلية

مشغولات ذهبية

640 جنيها.. سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس

ترشيحاتنا

سلوت

مدرب ليفربول: محمد صلاح الأحق بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا

أخبار التوك شو

أخبار التوك شو| الرئيس السيسي: الاتحاد الأوروبي يمثل الشريك الأول والتجاري لمصر.. «أبوالعينين»: اتفاق شرم الشيخ يُجسّد التزام مصر التاريخي بدعم السلام

الكاتب الصحفي ضياء رشوان

ضياء رشوان: الاتفاق على عقد القمة المصرية الأوروبية في 2027 يعبر عن استدامة العلاقات

بالصور

هل انتهى عصر تسخين محرك السيارة.. دراسة تكشف الحقيقة

تسخين محرك السيارة
تسخين محرك السيارة
تسخين محرك السيارة

لكزس NX 2026.. فخامة يابانية بتقنيات خفية ورفاهية متجددة

لكزس NX 2026
لكزس NX 2026
لكزس NX 2026

ستيلانتيس تعلن أضخم استثمار في تاريخها بقيمة 13 مليار دولار في ‏الولايات المتحدة

ستيلانتس
ستيلانتس
ستيلانتس

طارق العريان وزوجته وأبطال الفيلم التونسي وين ياخدنا الريح على ريد كاربت الجونة

طارق العريان وزوجته نيكول سعفان
طارق العريان وزوجته نيكول سعفان
طارق العريان وزوجته نيكول سعفان

فيديو

بشار الأسد بزي الميكانيكي

ظهور بشار الأسد بزي ميكانيكي سيارات.. ايه الحكاية؟

دوللي شاهين

دوللي شاهين تحقق أول مليون مشاهدة على «يوتيوب» بكليب «ترند»

ألقي زوجته من الشباك

بسبب صينية بطاطس.. تفاصيل صادمة في واقعة سيدة ألقاها زوجها من الشباك ببورسعيد

أم مكة

إحالة أم مكة للمحاكمة بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك حريحور

منى أحمد

منى أحمد تكتب: أنوار ولي النعم

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

المزيد