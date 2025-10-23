ابنهم الوحيد.. محامي ضحية طفل الإسماعيلية يكشف الحالة المأساوية لأسرته

قال محمد حسين الجبلاوي، محامي ضحية طفل الإسماعيلية، إن أسرة طفل الإسماعيلية تعيش حالة إنسانية مأساوية بعد الجريمة المروعة التي راح ضحيتها ابنهم الوحيد.

واسترسل “الجبلاوي” خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج تفاصيل المذاع عبر قناة صدى البلد2: والد الطفل يعاني من صدمة نفسية شديدة، ولا يتمكن من النوم بعد المشهد البشع الذي رأى عليه جثمان ابنه داخل المشرحة.

وأضاف أن عم الطفل هو من تعرف على الجثمان نظرًا لبشاعة حالته، فيما لم يتمالك معلم الطفل دموعه أثناء صلاة الجنازة، تأثرا بوفاة تلميذه المحبوب.

وأوضح أن طبيعة الجريمة العنيفة تشير إلى أن الجاني قد يكون لديه ميول عدوانية خطيرة أو اضطرابات نفسية، مؤكدًا أن الواقعة كشفت عن قسوة غير مسبوقة في التعامل مع طفل بريء لم يتجاوز الثالثة عشرة من عمره.