بميزة غامضة في متجر Play.. جوجل تبدأ بملاحقة التطبيقات المستنزِفة للبطارية

أعلنت شركة جوجل Google، أنه ابتداء من 1 مارس 2026، سيعرض متجر Play Store تنبيهات للتطبيقات التي قد تستهلك بطارية الهاتف بسرعة بسبب النشاط المفرط في الخلفية.

وقالت الشركة في منشور على مدونتها إن المقياس الجديد الذي أطلقت عليه اسم “الإبقاء الجزئي المفرط للجهاز مستيقظا”، تم تطويره بالتعاون مع سامسونج، ويتيح لمطوري تطبيقات أندرويد الآن قياس مدى تأثير تطبيقاتهم على استهلاك البطارية.

وقد تم تقديم هذا المقياس أول مرة في نسخة تجريبية خلال هذا العام لمعالجة مشاكل استنزاف البطارية.

جوجل تحذر مستخدمي أندرويد من التطبيقات التي تفرغ بطاريات هواتفهم

أوضحت جوجل أن هناك “حد سلوك سيء” جديدا لتحديد التطبيقات التي تبقي الأجهزة مستيقظة لفترات طويلة عبر الإبقاء على قفل الاستيقاظ بشكل مفرط، التطبيقات التي تتجاوز هذا الحد قد تستبعد من التوصيات داخل المتجر، وقد تظهر لها تحذيرات تشير إلى احتمال تسببها في استنزاف البطارية.

جوجل بلاي

ويعتبر التطبيق متجاوزا للحد إذا احتوى على أكثر من ساعتين من قفل الاستيقاظ غير الضروري خلال 24 ساعة.

أما الأقفال الأساسية الضرورية لتشغيل الصوت أو نقل البيانات، فهي مستثناة من هذا الحساب، كما أن أي تطبيق تتجاوز فيه 5% من جلسات المستخدمين استخداما مفرطا لهذه الأقفال خلال فترة 28 يوما، يعتبر مخالفا للحد المسموح به.

جدير بالذكر أن شركة جوجل أعلنت مؤخرا عن توصلها إلى تسوية شاملة في المحكمة الأمريكية مع شركة Epic Games، صانعة لعبة فورتنايت، تتضمن إصلاحات في متجر جوجل بلاي ومتجر تطبيقات أندرويد تهدف إلى خفض الرسوم، وتعزيز المنافسة، وتوسيع الخيارات أمام المطورين والمستهلكين.

وفي ملف مقدم إلى المحكمة الفيدرالية في سان فرانسيسكو، طلبت الشركات من القاضي الأمريكي جيمس دوناتو النظر في اقتراح تسوية لدعوى مكافحة الاحتكار التي رفعتها Epic Games في 2020، والتي اتهمت جوجل بالاحتكار غير القانوني للطريقة التي يصل بها المستخدمون إلى التطبيقات ويقومون بإجراء عمليات شراء داخل التطبيقات على أجهزة أندرويد.