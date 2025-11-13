قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ماذا نقول في سجدة التلاوة؟.. اعرف كيفية القيام بها ودعاءها
السفارات والقنصليات المصرية في الخارج تواصل الترويج لافتتاح المتحف المصري الكبير
أيهما تفضل؟.. فيات 500 X إم سيات ابيزا 2026
شرف كبير.. ميكالي يوضح حقيقة مفاوضات الزمالك لتدريب الفريق
حالة طقس غير مستقرة.. محافظ بورسعيد يتابع سيارات شفط وكسح الأمطار
شريف عامر: 7 بدائل قانونية مختلفة للحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية
افتراءات.. رئيس جنوب أفريقيا يهاجم قرار ترامب بمقاطعة قمة العشرين
ميدو: انقسام في الزمالك حول هوية المدرب الجديد.. واتجاه لعودة الرمادي
الداعية مصطفى حسني في ضيافة طلاب من أجل مصر جامعة عين شمس
أفضل صدقة للميت.. ثواب مستمر ينتفع به الإنسان بعد الوفاة
بعد قرنين.. أمريكا تتوقف عن سك السنت لتوفير 56 مليون دولار سنويًا
بميزة غامضة في متجر Play.. جوجل تبدأ بملاحقة التطبيقات المستنزِفة للبطارية

جوجل بلاي
جوجل بلاي
شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة جوجل Google، أنه ابتداء من 1 مارس 2026، سيعرض متجر Play Store تنبيهات للتطبيقات التي قد تستهلك بطارية الهاتف بسرعة بسبب النشاط المفرط في الخلفية.

وقالت الشركة في منشور على مدونتها إن المقياس الجديد الذي أطلقت عليه اسم “الإبقاء الجزئي المفرط للجهاز مستيقظا”، تم تطويره بالتعاون مع سامسونج، ويتيح لمطوري تطبيقات أندرويد الآن قياس مدى تأثير تطبيقاتهم على استهلاك البطارية. 

وقد تم تقديم هذا المقياس أول مرة في نسخة تجريبية خلال هذا العام لمعالجة مشاكل استنزاف البطارية.

جوجل تحذر مستخدمي أندرويد من التطبيقات التي تفرغ بطاريات هواتفهم

أوضحت جوجل أن هناك “حد سلوك سيء” جديدا لتحديد التطبيقات التي تبقي الأجهزة مستيقظة لفترات طويلة عبر الإبقاء على قفل الاستيقاظ بشكل مفرط، التطبيقات التي تتجاوز هذا الحد قد تستبعد من التوصيات داخل المتجر، وقد تظهر لها تحذيرات تشير إلى احتمال تسببها في استنزاف البطارية.

جوجل بلاي

ويعتبر التطبيق متجاوزا للحد إذا احتوى على أكثر من ساعتين من قفل الاستيقاظ غير الضروري خلال 24 ساعة. 

أما الأقفال الأساسية الضرورية لتشغيل الصوت أو نقل البيانات، فهي مستثناة من هذا الحساب، كما أن أي تطبيق تتجاوز فيه 5% من جلسات المستخدمين استخداما مفرطا لهذه الأقفال خلال فترة 28 يوما، يعتبر مخالفا للحد المسموح به.

جدير بالذكر أن شركة جوجل أعلنت مؤخرا عن توصلها إلى تسوية شاملة في المحكمة الأمريكية مع شركة Epic Games، صانعة لعبة فورتنايت، تتضمن إصلاحات في متجر جوجل بلاي ومتجر تطبيقات أندرويد تهدف إلى خفض الرسوم، وتعزيز المنافسة، وتوسيع الخيارات أمام المطورين والمستهلكين.

وفي ملف مقدم إلى المحكمة الفيدرالية في سان فرانسيسكو، طلبت الشركات من القاضي الأمريكي جيمس دوناتو النظر في اقتراح تسوية لدعوى مكافحة الاحتكار التي رفعتها Epic Games في 2020، والتي اتهمت جوجل بالاحتكار غير القانوني للطريقة التي يصل بها المستخدمون إلى التطبيقات ويقومون بإجراء عمليات شراء داخل التطبيقات على أجهزة أندرويد.

جوجل استنزاف البطارية متجر Play Store

فيديو فتاة جسر السويس

فيديو فتاة جسر السويس.. التحريات تكشف مفاجأة عن هوية المتهم

فتاة جسر السويس

القبض على المتهم بالتعدي على فتاة في مدخل عقار بالقاهرة

هزة أرضية

سكان مصر يشعرون بهزة أرضية جديدة.. وتوضيح عاجل من معهد البحوث الفلكية

حالة الطقس

تجنبوا العواصف وابقوا في المنازل.. الأرصاد تحذر: أمطار رعدية تضرب عددا من المحافظات

الواقعة

إجراء عاجل تجاه مرشح بمجلس النواب أطلق النار بعد فوزه في الانتخابات بالإسكندرية

علامات حضور ملك الموت

علامات حضور ملك الموت.. 7 أمور إذا رأيتها فاعلم أن روح المحتضر تفارق جسده

فتاة جسر السويس

مش هعمل فيه محضر.. تصالح فتاة جسر السويس مع والدها

وزير التربية والتعليم

بعد حبس طالبة بسبب المصروفات|وضع مدرسة “نيو كابيتال” تحت إشراف التعليم وإحالة المسئولين للتحقيق

ضخ دماء جديدة في شركات مياه الشرب والصرف الصحي واستثمار الخبرات لدعم مسيرة التطوير

ضخ دماء جديدة في شركات مياه الشرب والصرف الصحي واستثمار الخبرات لدعم مسيرة التطوير

عقوبة البلاغ الكاذب

حبس وغرامة.. تعرف على عقوبة البلاغ الكاذب وشروط التعويض

بطاقة الرقم القومي

50 جنيها وتصل إلى الحبس.. عقوبة عدم استخراج بطاقة الرقم القومي

أجرأهن إلهام شاهين.. نجمات تألقن باللون الأسود فى افتتاح مهرجان القاهرة

للبنات والشباب.. جيلي باندينو 2010 بسوق المستعمل

أسهل طريقة لعمل صوص البرجر والبصل المكرمل

بالأسود.. هنادى مهنا وزوجها من حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

زواج مي عز الدين

خبير تغذية.. من هو أحمد تيمور زوج مي عز الدين ؟

عصير الجزر ينهي حياة طبيب بريطاني

عصير الجزر ينهي حياة طبيب بريطاني ويحول جلده للون الأصفر

بيان نفي

مصدر أمني ينفي مزاعم إخـ وانية باستهداف مواطنين في أسوان

امرأة كادت تفقد حياتها بسبب "تثاؤب"

امرأة كادت تفقد حياتها بسبب "تثاؤب"

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: حكايتي مع ( العِرْسَةِ )..!!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

