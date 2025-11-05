قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وصمة عار.. أول تعليق من بن غفير على فوز ممداني بمنصب عمدة نيويورك
محمد صلاح: أبناء الزمالك حل لأزمة النادي .. لكن الإدارة تخشى السوشيال ميديا
لحظة استقبال الرئيس السيسي لنظيره من الجمهورية القيرغيزية
الرئيس القرغيزي: نولي اهتمامًا خاصًا بجذب الاستثمارات في عدة قطاعات
تاريخ مواجهات الأهلي وسيراميكا كليوباترا في كأس السوبر المصري
دورات تدريبية للكوادر الأمنية "الأفريقية - الكومنولث" بأكاديمية الشرطة.. صور
وزير الخارجية يبحث تعزيز التعاون فى المجالات الاقتصادية والاستثمارية مع نظيره القيرغيزي
سبق اتخاذ الإجراءات.. مصدر أمنى: الصور والفيديوهات المتداولة لممارسات سلبية لبعض رجال الشرطة قديمة
19 نوفمبر | تأجيل محاكمة 3 طالبات متهمات بضرب الطالبة كارما بالتجمع
الرئيس القيرغيزي ومدبولي يشهدان توقيع اتفاقيات لتعزيز التعاون
محمد صلاح عن تعيين الزمالك لمدرب مكابي تل أبيب: يجب عدم دخوله لمطار القاهرة | خاص
ملفات تمس حياة المواطن.. مدبولي يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

هل هاتفك منها.. OpenAI تتيح تطبيق توليد الفيديو Sora لهذه الهواتف

تطبيق Sora من OpenAI
تطبيق Sora من OpenAI
لمياء الياسين

أصبح بإمكان مستخدمي أندرويد الآن استخدام تطبيق سورا الجديد للهواتف المحمولة. أعلنت شركة OpenAI، المطورة لتطبيق التواصل الاجتماعي بالذكاء الاصطناعي، أ عن إصدار نسخة أندرويد من تطبيقها الشهير. في السابق، كان مستخدمو أندرويد يقتصرون على استخدام سورا عبر متصفح الويب.

تطبيق Sora من OpenAI

يمكنك الآن تنزيل سورا من متجر جوجل بلاي والبدء بالتصفح فورًا. لم تعد بحاجة إلى رمز دعوة سورا  ويعد هذا ليس مجرد تحديث واحد من بين العديد من التحديثات التي أطلقتها OpenAI في الأسابيع الأخيرة. 

 استعرض بيل بيبلز، رئيس قسم Sora في OpenAI، الميزات الجديدة لتطبيق الفيديو المبني على الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك أدوات إنشاء جديدة، وميزات اجتماعية مُحسّنة، ودعم أندرويد الذي طال انتظاره. كما أعلنت OpenAI أنها ستعمل مع نقابات ومشاهير وشخصيات عامة أخرى للمساعدة في إدارة إنتاج مقاطع فيديو قد تكون غير لائقة أو غير قانونية

 ميزات الوسائط الاجتماعية

حصلت سورا مؤخرًا على أدوات إنشاء جديدة،  ومن المرجح أن يعتمد ذلك على ميزات الوسائط الاجتماعية الشائعة الموجودة، مثل صفحة For You أو صفحة Explore على Instagram.

تُطلق OpenAI أيضًا أدوات أساسية لتحرير الفيديو، بدءًا من إمكانية دمج المقاطع مباشرةً داخل التطبيق. ويُشير بيبلز إلى أن ميزات تحرير أكثر تقدمًا في الطريق، مُلمّحًا إلى حزمة إبداعية أوسع تهدف إلى تحويل تطبيق Sora من مجرد تطبيق قصير الإصدار إلى تطبيق يُمكن للمُبدعين المحترفين استخدامه.

تأتي هذه التغييرات في أعقاب التحديث الرئيسي الأول لتطبيق Sora في وقت سابق من هذا الشهر، والذي أضاف حدودًا زمنية أطول للفيديوهات وميزة إنشاء القصص المصورة.

 أعلنت الشركة أن مستخدمي Sora المجانيين يمكنهم إنشاء مقاطع فيديو تصل مدتها إلى 15 ثانية على تطبيق iPhone والويب  كما يحصل المستخدمون المحترفون على 10 ثوانٍ إضافية عند إنشاء مقاطع فيديو على الويب، ليصبح المجموع 35 ثانية.

نظرًا لأن حساب Sora الخاص بك مرتبط بحساب ChatGPT الخاص بك، فإذا دفعت مقابل ChatGPT Pro، فأنت مستخدم Sora مدفوع الأجر.

مستخدمي أندرويد تطبيق التواصل الاجتماعي الذكاء الاصطناعي متجر جوجل بلاي شركة OpenAI مستخدمو أندرويد إنتاج مقاطع فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعدي على معتمر من أمن الحرم

«السديس» بعد التعدّي على مُعتمر مصري: أمن الحرمين وسلامة قاصديهما «خط أحمر»

مشغولات ذهبية

90 جنيهًا .. سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء 5-11-2025

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 600 جنيه.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم

مشغولات ذهبية

رسميا الآن.. سعر جرام الذهب عيار 21 بعد انخفاضه

زهران ممداني

عدو ترامب وإسرائيل .. من هو المسلم زهران ممداني حاكم نيويورك الجديد؟

أسعار الدواجن

انخفاض مستمر .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

أسباب الشعور بالدوار عند الوقوف

لماذا نشعر بالدوار المُفاجئ عند الوقوف؟.. علامات لا تتجاهلها وأسباب صادمة

حالة الطقس

الطقس: أمطار رعدية على هذه المناطق.. وتحذير من شبورة كثيفة ورمال مثارة صباحا.. تفاصيل

ترشيحاتنا

فيلم قصر الباشا

مايان السيد وأحمد حاتم وحسين فهمي يحتفلون بالعرض الخاص لفيلم "قصر الباشا"

يسرا

يسرا عن افتتاح المتحف: حاجة تدرس

ياسمين صبري

ياسمين صبري تخطف الأنظار بإطلالة كلاسيكية جذابة

بالصور

تويوتا تعيد سيارتها الشهيرة إلى الحياة بعد عقود من توقف إنتاجها

تويوتا سايون
تويوتا سايون
تويوتا سايون

محافظ الشرقية يتابع سير إجراءات العمل بالمركز التكنولوجي في القنايات

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بيجو تتجه إلى تغيير شكل عجلات السيارات باختراع جديد

سيارة بيجو
سيارة بيجو
سيارة بيجو

آودي تنافس مايباخ بسيارة Q9 horch الجديدة

آودي
آودي
آودي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

المزيد