هل هاتفك منها.. OpenAI تتيح تطبيق توليد الفيديو Sora لهذه الهواتف

أصبح بإمكان مستخدمي أندرويد الآن استخدام تطبيق سورا الجديد للهواتف المحمولة. أعلنت شركة OpenAI، المطورة لتطبيق التواصل الاجتماعي بالذكاء الاصطناعي، أ عن إصدار نسخة أندرويد من تطبيقها الشهير. في السابق، كان مستخدمو أندرويد يقتصرون على استخدام سورا عبر متصفح الويب.

تطبيق Sora من OpenAI

يمكنك الآن تنزيل سورا من متجر جوجل بلاي والبدء بالتصفح فورًا. لم تعد بحاجة إلى رمز دعوة سورا ويعد هذا ليس مجرد تحديث واحد من بين العديد من التحديثات التي أطلقتها OpenAI في الأسابيع الأخيرة.

استعرض بيل بيبلز، رئيس قسم Sora في OpenAI، الميزات الجديدة لتطبيق الفيديو المبني على الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك أدوات إنشاء جديدة، وميزات اجتماعية مُحسّنة، ودعم أندرويد الذي طال انتظاره. كما أعلنت OpenAI أنها ستعمل مع نقابات ومشاهير وشخصيات عامة أخرى للمساعدة في إدارة إنتاج مقاطع فيديو قد تكون غير لائقة أو غير قانونية

ميزات الوسائط الاجتماعية

حصلت سورا مؤخرًا على أدوات إنشاء جديدة، ومن المرجح أن يعتمد ذلك على ميزات الوسائط الاجتماعية الشائعة الموجودة، مثل صفحة For You أو صفحة Explore على Instagram.

تُطلق OpenAI أيضًا أدوات أساسية لتحرير الفيديو، بدءًا من إمكانية دمج المقاطع مباشرةً داخل التطبيق. ويُشير بيبلز إلى أن ميزات تحرير أكثر تقدمًا في الطريق، مُلمّحًا إلى حزمة إبداعية أوسع تهدف إلى تحويل تطبيق Sora من مجرد تطبيق قصير الإصدار إلى تطبيق يُمكن للمُبدعين المحترفين استخدامه.

تأتي هذه التغييرات في أعقاب التحديث الرئيسي الأول لتطبيق Sora في وقت سابق من هذا الشهر، والذي أضاف حدودًا زمنية أطول للفيديوهات وميزة إنشاء القصص المصورة.

أعلنت الشركة أن مستخدمي Sora المجانيين يمكنهم إنشاء مقاطع فيديو تصل مدتها إلى 15 ثانية على تطبيق iPhone والويب كما يحصل المستخدمون المحترفون على 10 ثوانٍ إضافية عند إنشاء مقاطع فيديو على الويب، ليصبح المجموع 35 ثانية.

نظرًا لأن حساب Sora الخاص بك مرتبط بحساب ChatGPT الخاص بك، فإذا دفعت مقابل ChatGPT Pro، فأنت مستخدم Sora مدفوع الأجر.