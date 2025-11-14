قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أذكار الصباح الواردة عن النبي.. رددها الآن وحصن نفسك
روسيا تكشف تفاصيل إحباط محاولة اغتيال مسؤول رفيع
الصور الأولي من حريق مصنع نسيج بالمحلة.. والدفع بـ7 سيارات إطفاء
قانون التأمينات يحسم ضوابط المعاش.. الحد الأقصى 80% والأدنى 65%
سعر أشهر عيار ذهب اليوم 14-11-2025
الطقس الآن: استمرار تدفق السحب الممطرة على شمال الوجه البحري
هل الإنسان حر في إنفاق ماله دون مراعاة لمشاعر الفقراء؟.. الإفتاء توضح
600 جنيه نزولًا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 اليوم بعد التراجع الأخير
تحذير من سلالة إنفلونزا في بريطانيا.. تصيب الأطفال وتهدد بانتشار واسع
بترتيب أمريكي.. اجتماعات بين قسد ودمشق خارج سوريا
وفاة محمد صبري لاعب الزمالك السابق في حادث مأساوي بالتجمع الخامس
سعر الدولار اليوم 14-11-2025
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار التكنولوجيا| ولادة أول طفل بالذكاء الاصطناعي.. آبل تخطط لإخفاء كاميرا السيلفي تحت شاشة آيفون 2027

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
 

تسريب غامض من كوالكوم يضرب أندرويد 16.. معالج Snapdragon X Elite قد يغير قواعد اللعبة
 

ذكرت منصة Chrome Unboxed أن شركة كوالكوم Qualcomm، تستعد لإطلاق فئة جديدة من الحواسيب العاملة بنظام أندرويد والمدعومة بمعالجات Snapdragon X Elite، في خطوة يعتقد أنها ستفتح الباب أمام جيل جديد من أجهزة حواسيب أندرويد عالية الأداء.


جوجل تكشف عن "Private AI Compute".. ذكاء اصطناعي يفكر دون أن يرى بياناتك
 

أطلقت شركة جوجل، بنية حوسبة جديدة تحمل اسم Private AI Compute، تمثل تحولا جذريا في الطريقة التي تدار بها خصوصية وأمن البيانات في أنظمة الذكاء الاصطناعي بين الأجهزة الطرفية والسحابة. 

غضب يهدد إمبراطورية ChatGPT.. أزمة OpenAI ترعب الأسواق وتنذر بانهيار وشيك

تتصاعد التحذيرات في وول ستريت والعواصم الاقتصادية من أن الضجيج المحيط بالذكاء الاصطناعي قد يصطدم قريبا بالواقع، وسط موجة انتقادات لقيادات شركة OpenAI واتساع القلق من احتمال انفجار "فقاعة الذكاء الاصطناعي" التي تعتبر أحد أعمدة النمو الاقتصادي الراهن.

آبل تخطط لإخفاء كاميرا السيلفي تحت شاشة آيفون 2027

قال مسرب صيني اليوم إن شركة آبل ستخفي الكاميرا الأمامية تحت شاشة آيفون 2027، مؤكدا تقارير سابقة تشير إلى أن نسخة الذكرى العشرين للآيفون ستأتي بشاشة خالية تماما من أي فتحات.

ولادة أول طفل بالذكاء الاصطناعي.. المعجزة الإلكترونية التي تغير المستقبل

في حدث طبي استثنائي في غوادالاخارا، المكسيك، وضعت امرأة تبلغ من العمر 40 عاما مولودا ذكرا صحيا، ليصبح أول طفل في العالم يولد بمساعدة الذكاء الاصطناعي عن طريق عملية أطفال أنابيب IVF، وهو إنجاز طبي ثوري قد يعيد تعريف طرق علاج الخصوبة في المستقبل.

OpenAI تطلق تحديث GPT-5.1 لتعزيز ذكاء ChatGPT وتجربة المحادثة

أعلنت شركة OpenAI، عن إطلاق GPT-5.1 كـ تحديث لنموذجها الرئيسي الذي أصدر في أغسطس الماضي، ووصفت الشركة التحديث بأنه “ترقية” لـ GPT-5 تجعل ChatGPT أكثر ذكاء وأكثر متعة في التفاعل معه.


آبل تتصدر مبيعات الهواتف الذكية وشاومي تثبت قوتها بين العلامات الصينية

اختتم مهرجان التسوق الصيني Double 11، وأكدت شركة JD.com تصنيف مبيعات الهواتف الذكية النهائية، تصدرت آبل، تلتها شاومي وفيفو المراتب الثلاثة الأولى من حيث إجمالي الوحدات المباعة حتى مساء يوم 11 نوفمبر، ما يعكس استمرار هيمنة آبل وأداء قوي للعلامات الصينية الكبرى.

هواوي تستعد لهاتف قابل للطي جديد.. ابتكار قد يهز عرش آيفون Fold

أفادت تقارير أن شركة هواوي تعمل على هاتف قابل للطي جديد لعام 2026 لمواجهة أول هاتف قابل للطي من آبل، iPhone Fold، ومن المتوقع أن يكون هذا الجهاز الجديد مختلفا عن Mate X8، مع ميزات وترقيات مثيرة.

علي بابا تطلق أول نظارة ذكية مطورة ذاتيا “Quark AI Glasses S1”

أعلنت شركة علي بابا، رسميا عن إطلاق أول نظارة ذكية من تطويرها الذاتي تحت اسم Quark AI Glasses S1، والمقرر طرحها رسميا في 27 نوفمبر الجاري، مع فتح باب الحجز المسبق عبر كبرى منصات التجارة الإلكترونية في الصين، وتباع النظارة بسعر 560 دولار.

