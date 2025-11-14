أخبار التكنولوجيا| ولادة أول طفل بالذكاء الاصطناعي.. آبل تخطط لإخفاء كاميرا السيلفي تحت شاشة آيفون 2027

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



ذكرت منصة Chrome Unboxed أن شركة كوالكوم Qualcomm، تستعد لإطلاق فئة جديدة من الحواسيب العاملة بنظام أندرويد والمدعومة بمعالجات Snapdragon X Elite، في خطوة يعتقد أنها ستفتح الباب أمام جيل جديد من أجهزة حواسيب أندرويد عالية الأداء.

أطلقت شركة جوجل، بنية حوسبة جديدة تحمل اسم Private AI Compute، تمثل تحولا جذريا في الطريقة التي تدار بها خصوصية وأمن البيانات في أنظمة الذكاء الاصطناعي بين الأجهزة الطرفية والسحابة.

تتصاعد التحذيرات في وول ستريت والعواصم الاقتصادية من أن الضجيج المحيط بالذكاء الاصطناعي قد يصطدم قريبا بالواقع، وسط موجة انتقادات لقيادات شركة OpenAI واتساع القلق من احتمال انفجار "فقاعة الذكاء الاصطناعي" التي تعتبر أحد أعمدة النمو الاقتصادي الراهن.

قال مسرب صيني اليوم إن شركة آبل ستخفي الكاميرا الأمامية تحت شاشة آيفون 2027، مؤكدا تقارير سابقة تشير إلى أن نسخة الذكرى العشرين للآيفون ستأتي بشاشة خالية تماما من أي فتحات.

في حدث طبي استثنائي في غوادالاخارا، المكسيك، وضعت امرأة تبلغ من العمر 40 عاما مولودا ذكرا صحيا، ليصبح أول طفل في العالم يولد بمساعدة الذكاء الاصطناعي عن طريق عملية أطفال أنابيب IVF، وهو إنجاز طبي ثوري قد يعيد تعريف طرق علاج الخصوبة في المستقبل.

أعلنت شركة OpenAI، عن إطلاق GPT-5.1 كـ تحديث لنموذجها الرئيسي الذي أصدر في أغسطس الماضي، ووصفت الشركة التحديث بأنه “ترقية” لـ GPT-5 تجعل ChatGPT أكثر ذكاء وأكثر متعة في التفاعل معه.

اختتم مهرجان التسوق الصيني Double 11، وأكدت شركة JD.com تصنيف مبيعات الهواتف الذكية النهائية، تصدرت آبل، تلتها شاومي وفيفو المراتب الثلاثة الأولى من حيث إجمالي الوحدات المباعة حتى مساء يوم 11 نوفمبر، ما يعكس استمرار هيمنة آبل وأداء قوي للعلامات الصينية الكبرى.

أفادت تقارير أن شركة هواوي تعمل على هاتف قابل للطي جديد لعام 2026 لمواجهة أول هاتف قابل للطي من آبل، iPhone Fold، ومن المتوقع أن يكون هذا الجهاز الجديد مختلفا عن Mate X8، مع ميزات وترقيات مثيرة.

أعلنت شركة علي بابا، رسميا عن إطلاق أول نظارة ذكية من تطويرها الذاتي تحت اسم Quark AI Glasses S1، والمقرر طرحها رسميا في 27 نوفمبر الجاري، مع فتح باب الحجز المسبق عبر كبرى منصات التجارة الإلكترونية في الصين، وتباع النظارة بسعر 560 دولار.