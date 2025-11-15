قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حقيقة اختفاء الأنسولين من الأسواق... وزير الصحة يوضح
الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي 2025.. دليل شامل بالأسماء الجديدة
بعد وفاة والده.. محمد رمضان: الحياة تستمر
الزمالك يعلن تغيير اسم بطولة الأكاديميات إلى كأس محمد صبري تكريما له
رئيس خارجية الشيوخ يشكر الرئيس السيسي بعد تعيينه
جايس السويدي يخفض مطالبه المالية لرحيل ديباتي إلى 2 مليون دولار بعد اهتمام الأهلي
إنذار أحمر في مكة المكرمة بسبب أمطار رعدية غزيرة مساء اليوم
التنمية الحضرية: مشروع حدائق الفسطاط يتضمن أكثر من 400 غرفة فندقية
الأرصاد تحذر سكان القاهرة الكبرى وشمال الصعيد من ظاهرة جوية صباح غدٍ
أنا مش شبه أهلي.. أسماء جلال: أنا بحب اسم سوسو مش سم سم
آخر تحديث لسعر الذهب مساء اليوم 15-11-2025
إسبانيا تكتسح جورجيا برباعية وتقترب من تأكيد تأهلها إلى مونديال 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

ارتفاع كبير في فائض تجارة منطقة اليورو بدعم من الاتفاق الجديد مع الولايات المتحدة

اليورو
اليورو
باريس أ ش أ

سجلت منطقة اليورو قفزة ملحوظة في فائضها التجاري خلال شهر سبتمبر، حيث ارتفع الفائض إلى 19.4 مليار يورو مقارنة ب1.9 مليار يورو في أغسطس الماضي، وذلك وفق بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي الصادرة اليوم. 


ويعكس هذا الارتفاع تحسنًا واضحًا في حركة الصادرات، خاصة نحو الولايات المتحدة، بعد بدء تنفيذ الاتفاق التجاري الجديد الذي خفف من حدة التوترات التي سببتها الرسوم الجمركية خلال الأشهر الماضية. 


ووفق البيانات، ارتفعت صادرات منطقة اليورو إلى 256.6 مليار يورو، بزيادة 7.7 في المئة على أساس سنوي، بينما صعدت الواردات إلى 237.1 مليار يورو بزيادة 5.3 في المئة. 
ويشير محللون إلى أن الاتفاق الأخير بين الجانبين دفع الصادرات الأوروبية إلى التعافي، خاصة في قطاع الصناعات الكيميائية الذي سجل فائضًا بلغ 26.9 مليار يورو، مقارنة بـ15.4 مليار يورو في الشهر السابق، وفقا لشبكة "يورو نيوز".
كما زادت صادرات الاتحاد الأوروبي إلى السوق الأميركية بنسبة 15.4 في المئة لتصل إلى 53.1 مليار يورو، فيما ارتفعت الواردات من الولايات المتحدة بنسبة 12.5 في المئة، وهو ما أسهم في تعزيز الفائض التجاري مع واشنطن إلى 22.2 مليار يورو. 
وفي المقابل، استمرت الصادرات الأوروبية إلى الصين في التراجع نتيجة ضعف الطلب، بينما شهدت الصادرات إلى الهند واليابان وكوريا الجنوبية والمكسيك نموًا متفاوتًا. 
ورغم التحسن الملحوظ في سبتمبر، لا يزال الفائض التراكمي منذ بداية العام أقل من مستويات العام الماضي، متأثرًا بتداعيات الرسوم الأميركية السابقة. 
ومن المتوقع أن يخضع الاتفاق التجاري الجديد لاختبار مهم قريبًا مع مطالبة واشنطن بمزيد من التوضيحات بشأن التزامات الجانب الأوروبي.
 

فائض تجارة منطقة اليورو الولايات المتحدة أوروبا اليورو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حادث أحمد سعد

مكنش بيجري والاصطدام مروع.. أسرة أحمد سعد تكشف مفاجأة عن حادث طريق السخنة

قضية الطفل ياسين

قرار جديد في قضية الطفل ياسين بدمنهور..ما الذي حدث؟

أرشيفية

وضع مسئول سابق و2 من المحامين ورجال أعمال على قوائم المنع والتحفظ

حادث الفنان أحمد سعد

القصة الكاملة لحادث الفنان أحمد سعد.. صور

أحمد سعد

بعد حادثة العين السخنة .. تفاصيل جديدة بشأن حالة أحمد سعد الصحية

زيزو

20 مليون جنيه.. أحمد حسن يكشف عقوبة اتحاد الكرة في قضية الزمالك وزيزو

سعر الذهب

تراجع كبير يضرب سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يخسر 200 جنيه

ضم الزوجة والأبناء على بطاقة التموين

أون لاين في دقائق.. خطوات ضم الزوجة والأبناء على بطاقة التموين 2025

ترشيحاتنا

الهواتف

شعبة الاتصالات: 51 ألف هاتف محمول تعرض للإيقاف خلال أكتوبر الماضي

طبيب

صدمة.. نقيب أطباء الأسنان يكشف موقف خريجي 2023 من التكليف

عمرو أديب

عمرو أديب يعلق على مجازر السودان: بتشوف الد م بالقمر الصناعي

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الباذنجان بانتظام؟.. فوائد مذهلة

فوائد تناول الباذنجان بانتظام
فوائد تناول الباذنجان بانتظام
فوائد تناول الباذنجان بانتظام

أمراض خطيرة قد تصيبك بسبب الإفراط في تناول الطعام.. دراسة تحذر

الأمراض الخطيرة المرتبطة بالإفراط في تناول الطعام
الأمراض الخطيرة المرتبطة بالإفراط في تناول الطعام
الأمراض الخطيرة المرتبطة بالإفراط في تناول الطعام

أعراض وأمراض تستدعي التوقف عن شرب الشاي الأخضر فورًا

أعراض يسببها الإفراط في تناول الشاي الأخضر
أعراض يسببها الإفراط في تناول الشاي الأخضر
أعراض يسببها الإفراط في تناول الشاي الأخضر

أطعمة تساعدك على الحصول على كلى نظيفة وسليمة وقوية.. أحرص عليها

أطعمة تساعد على تنظيف الكلى والحفاظ على قوتها
أطعمة تساعد على تنظيف الكلى والحفاظ على قوتها
أطعمة تساعد على تنظيف الكلى والحفاظ على قوتها

فيديو

آيتن عامر

إصابة مفاجئة في عينها.. ماذا حدث لآيتن عامر بتصوير “كلهم بيحبوا مودي”

انزلاق سيارة شيري

شاهد.. انزلاق سيارة شيري خلال اختبار الدرج السماوي في الصين.. والشركة تعتذر رسميا

المتهم

طلب أجرة زيادة.. القبض على سائق سيارة بأسيوط

شقيق مهندس الإسكندرية

الحقد كلمة السر.. شقيق مهندس الإسكندرية يكشف تفاصيل الحادث| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بينوزم الثاني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تكريم فاروق حسني

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

المزيد