الين الياباني يتراجع إلى مستوى قياسي أمام اليورو وسط ضغوط حكومية لإبطاء رفع الفائدة

تراجع الين الياباني، إلى مستوى قياسي جديد أمام اليورو، وواصل التداول قرب أدنى مستوى له في تسعة أشهر أمام الدولار، بعدما أكدت رئيسة الوزراء الجديدة ساناي تاكايتشي رغبتها في أن يتأنى بنك اليابان المركزي في رفع أسعار الفائدة.


وفي المقابل، ارتفع الدولار الأسترالي إلى أعلى مستوى في أسبوعين بعد أن أظهرت بيانات رسمية انخفاضًا أكبر من المتوقع في معدل البطالة، ما قلل من احتمالات خفض الفائدة مجددًا؛ بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء اليابانية (كيودو)، اليوم /الخميس/.


وتراجع الين إلى 179.50 مقابل اليورو في بداية التعاملات الآسيوية قبل أن يعاود الصعود إلى 179.25؛ وفي مقابل الدولار، انخفض إلى 155.02 ين، مقتربًا من أدنى مستوى سجله امس الأربعاء عند 155.05، وهو أدنى مستوى منذ فبراير، قبل أن يتعافى قليلًا إلى 154.66.


وفي المقابل، استقر اليورو عند 1.1590 دولار.


وقالت تاكايتشي، إنها تفضّل الإبقاء على معدلات الفائدة منخفضة، وطالبت بالتنسيق الوثيق مع بنك اليابان، كما طلبت من المحافظ كازو أويدا تقديم تقارير دورية إلى مجلس السياسات الاقتصادية والمالية في الحكومة.


من جانبه .. وجّه وزير المالية الياباني ساتسوكي كاتاياما تحذيرًا جديدًا من "التحركات الأحادية والسريعة" في سوق الصرف مع اقتراب سعر الدولار من 155 ينًا، ما زاد التوقعات بأن ضعف العملة قد يدفع بنك اليابان إلى رفع الفائدة الشهر المقبل.


ويُقدّر المتداولون احتمال رفع الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في ديسمبر بنسبة 24%، ترتفع إلى 46% في يناير.
 

