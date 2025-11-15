قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«مخلوق للضغوطات».. تريزيجيه يوضح سر تفوق زيزو مع الأهلي
أقل سعر دولار اليوم 16-11-2025
رسالة نارية من محمد طارق لمجلس الزمالك: أين مجلس الإدارة من جنازة صبري؟
تريزيجيه: أي إخفاق مع الأهلي ما بنامش بسببه.. وقلت للاعيبه «بطولة السوبر على شرفي» ولازم نرجع بيها
تعرّف على أبرز حقوق وامتيازات أعضاء مجلس النواب الجديد 2026
رسالة مؤثرة .. خالد الغندور يناشد الزمالك: «انقذوا أسرة محمد صبري»
كل ماتش كأنه نهائي.. «تريزيجيه»: أنا بنزل ماتشات الأهلي «شايل حمل الجماهير»
القبض على المتهمين بترويج شائعة عن تزوير الانتخابات في المنيا | صور
مغامرة فنية جديدة.. ريهام عبد الغفور تخوض أخطر أدوارها وتجسّد شخصية مصابة بمتلازمة داون
يارتني ما سبت ايديها.. تركت يد والدتها ليخطفها ذئب في محل وينهي برائتها
أخبار التوك شو| متحدث الصحة يتدخل لحل أزمة مريض قلب على الهواء.. وأحمد موسى يتغنى بتطوير حدائق الفسطاط
ظهور اللمبة الحمراء في عداد الكهرباء مسبوق الدفع: ماذا تعني وماذا تفعل؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الحضري: الأداء أولًا قبل النتائج.. وودية الجزائر خطوة لبناء منتخب قوي لكأس العرب 2025

عصام الحضري
عصام الحضري
إسلام مقلد

أكد عصام الحضري، مدرب حراس مرمى منتخب مصر الثاني، أن الأولوية داخل معسكر الفراعنة في الوقت الحالي هي تطوير الأداء وصناعة فريق قادر على المنافسة في بطولة كأس العرب 2025 بقطر، مشددًا على أن النتائج في اللقاءات الودية تأتي "في المرتبة الثانية" مقارنة بعملية تجهيز اللاعبين وتقييم جاهزيتهم.

وجاءت تصريحات الحضري عقب فوز منتخب مصر الثاني على الجزائر بنتيجة 3-2 في المباراة الودية التي جمعتهما مساء الجمعة، ضمن استعدادات المنتخبين للمشاركة في البطولة العربية المقبلة.

مكاسب مباراة الجزائر

وأوضح الحضري، خلال مداخلة تليفزيونية عبر قناة أون سبورت مع الإعلامي سيف زاهر، أن مباراة الجزائر حملت العديد من المكاسب على مستوى الأداء والانسجام، مؤكدًا: "ظهرنا بشكل جيد، والهدف الأساسي من الوديات هو بناء الهيكل الأساسي للمنتخب وتجهيز اللاعبين فنيًا وبدنيًا."

مستوى حراس المرمى

وتحدّث مدرب الحراس عن مستوى الرباعي المتواجد في المعسكر، وهم علي لطفي، محمد عواد، محمد بسام، وأحمد الشناوي، مؤكدًا أنهم قدموا أداءً مميزًا، وأن كل منهم يمثل عنصرًا أساسيًا في حساباته.

وقال الحضري إن جاهزية الحارس نفسيًا وفنيًا هي مفتاح استغلال الفرص، وأن المنافسة بين الحراس الأربعة تصب في مصلحة المنتخب.

وفي ما يخص الودية الثانية أمام الجزائر والمقرر خوضها يوم الاثنين المقبل، شدد الحضري على أن اللقاء يعد "فرصة مهمة للاختبار"، لكنه أكد مجددًا أن الأهم هو متابعة تطور المستوى الفني لكل لاعب، خاصة أن منتخب مصر سيواجه منافسين أقوياء في كأس العرب مثل الجزائر وتونس والمغرب.

كما نفى الحضري وجود أي خلافات بين المنتخب الأول والمنتخب المشارك في البطولة العربية، مؤكدًا أن الأجهزة الفنية تعمل بروح واحدة: "الكل يدعم بعضه من أجل مصلحة مصر، والهدف واحد وهو الظهور بشكل مشرف ورفع اسم البلد."

واختتم الحضري حديثه بالإشادة بأداء الحراس خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن الحارس الأفضل هو من ينجح في الحفاظ على فريقه ويساهم في تحقيق نتائج إيجابية، مشيرًا إلى أن الثنائي محمد عواد وأحمد الشناوي قدما مستويات تعد الأفضل خلال المباريات الأخيرة.

عصام الحضري الحضري منتخب مصر بطولة كأس العرب 2025 بقطر بطولة كأس العرب 2025 بطولة كأس العرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حادث أحمد سعد

مكنش بيجري والاصطدام مروع.. أسرة أحمد سعد تكشف مفاجأة عن حادث طريق السخنة

قضية الطفل ياسين

قرار جديد في قضية الطفل ياسين بدمنهور..ما الذي حدث؟

ضم الزوجة والأبناء على بطاقة التموين

أون لاين في دقائق.. خطوات ضم الزوجة والأبناء على بطاقة التموين 2025

حادث الفنان أحمد سعد

القصة الكاملة لحادث الفنان أحمد سعد.. صور

أحمد سعد

بعد حادثة العين السخنة .. تفاصيل جديدة بشأن حالة أحمد سعد الصحية

أمطار

الأرصاد تحذر: فرص سقوط أمطار غدا على هذه المناطق

زيزو

20 مليون جنيه.. أحمد حسن يكشف عقوبة اتحاد الكرة في قضية الزمالك وزيزو

سعر الذهب

تراجع كبير يضرب سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يخسر 200 جنيه

ترشيحاتنا

مصطفى حسني

مصطفى حسني يقبل يد المتسابق محمد حسن في برنامج دولة التلاوة

برنامج دولة التلاوة

مواعيد برنامج دولة التلاوة .. والقنوات الناقلة

الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية

المفتي يُدين جريمة إحراق مسجد بالضفة الغربية ويدعو المجتمع الدولي للتحرك لوقف هذه الاستفزازات

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الباذنجان بانتظام؟.. فوائد مذهلة

فوائد تناول الباذنجان بانتظام
فوائد تناول الباذنجان بانتظام
فوائد تناول الباذنجان بانتظام

أمراض خطيرة قد تصيبك بسبب الإفراط في تناول الطعام.. دراسة تحذر

الأمراض الخطيرة المرتبطة بالإفراط في تناول الطعام
الأمراض الخطيرة المرتبطة بالإفراط في تناول الطعام
الأمراض الخطيرة المرتبطة بالإفراط في تناول الطعام

أعراض وأمراض تستدعي التوقف عن شرب الشاي الأخضر فورًا

أعراض يسببها الإفراط في تناول الشاي الأخضر
أعراض يسببها الإفراط في تناول الشاي الأخضر
أعراض يسببها الإفراط في تناول الشاي الأخضر

أطعمة تساعدك على الحصول على كلى نظيفة وسليمة وقوية.. أحرص عليها

أطعمة تساعد على تنظيف الكلى والحفاظ على قوتها
أطعمة تساعد على تنظيف الكلى والحفاظ على قوتها
أطعمة تساعد على تنظيف الكلى والحفاظ على قوتها

فيديو

المتهمين

القبض على المتهمين بترويج شائعة عن تزوير الانتخابات في المنيا | صور

آيتن عامر

إصابة مفاجئة في عينها.. ماذا حدث لآيتن عامر بتصوير “كلهم بيحبوا مودي”

انزلاق سيارة شيري

شاهد.. انزلاق سيارة شيري خلال اختبار الدرج السماوي في الصين.. والشركة تعتذر رسميا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بينوزم الثاني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تكريم فاروق حسني

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

المزيد