الحضري: الأداء أولًا قبل النتائج.. وودية الجزائر خطوة لبناء منتخب قوي لكأس العرب 2025

أكد عصام الحضري، مدرب حراس مرمى منتخب مصر الثاني، أن الأولوية داخل معسكر الفراعنة في الوقت الحالي هي تطوير الأداء وصناعة فريق قادر على المنافسة في بطولة كأس العرب 2025 بقطر، مشددًا على أن النتائج في اللقاءات الودية تأتي "في المرتبة الثانية" مقارنة بعملية تجهيز اللاعبين وتقييم جاهزيتهم.

وجاءت تصريحات الحضري عقب فوز منتخب مصر الثاني على الجزائر بنتيجة 3-2 في المباراة الودية التي جمعتهما مساء الجمعة، ضمن استعدادات المنتخبين للمشاركة في البطولة العربية المقبلة.

مكاسب مباراة الجزائر

وأوضح الحضري، خلال مداخلة تليفزيونية عبر قناة أون سبورت مع الإعلامي سيف زاهر، أن مباراة الجزائر حملت العديد من المكاسب على مستوى الأداء والانسجام، مؤكدًا: "ظهرنا بشكل جيد، والهدف الأساسي من الوديات هو بناء الهيكل الأساسي للمنتخب وتجهيز اللاعبين فنيًا وبدنيًا."

مستوى حراس المرمى

وتحدّث مدرب الحراس عن مستوى الرباعي المتواجد في المعسكر، وهم علي لطفي، محمد عواد، محمد بسام، وأحمد الشناوي، مؤكدًا أنهم قدموا أداءً مميزًا، وأن كل منهم يمثل عنصرًا أساسيًا في حساباته.

وقال الحضري إن جاهزية الحارس نفسيًا وفنيًا هي مفتاح استغلال الفرص، وأن المنافسة بين الحراس الأربعة تصب في مصلحة المنتخب.

وفي ما يخص الودية الثانية أمام الجزائر والمقرر خوضها يوم الاثنين المقبل، شدد الحضري على أن اللقاء يعد "فرصة مهمة للاختبار"، لكنه أكد مجددًا أن الأهم هو متابعة تطور المستوى الفني لكل لاعب، خاصة أن منتخب مصر سيواجه منافسين أقوياء في كأس العرب مثل الجزائر وتونس والمغرب.

كما نفى الحضري وجود أي خلافات بين المنتخب الأول والمنتخب المشارك في البطولة العربية، مؤكدًا أن الأجهزة الفنية تعمل بروح واحدة: "الكل يدعم بعضه من أجل مصلحة مصر، والهدف واحد وهو الظهور بشكل مشرف ورفع اسم البلد."

واختتم الحضري حديثه بالإشادة بأداء الحراس خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن الحارس الأفضل هو من ينجح في الحفاظ على فريقه ويساهم في تحقيق نتائج إيجابية، مشيرًا إلى أن الثنائي محمد عواد وأحمد الشناوي قدما مستويات تعد الأفضل خلال المباريات الأخيرة.