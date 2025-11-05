عصام الحضري يحتفل بعيد ميلاد حفيده.. أعز الولد ولد الولد

احتفل الكابتن عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر السابق، بعيد ميلاد حفيده “عيسى”، معبّرًا عن سعادته الكبيرة وحبه الشديد له، مؤكدًا أن وجود حفيده غيّر حياته بالكامل.

ونشر الحضري صورة له مع زوجته يحملان حفيدههما عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام وعلق عليها قائلاً: “عيسى حفيدي، فعلاً أعز الولد ولد الولد، حياتي كلها ما قبل حفيدي شيء وبعده دنيا تانية خالص، كل سنة وانت طيب وبخير يا سد يا صغير، وربنا يفرحكم دايمًا بأولادكم وأحفادكم".

وكان قد كشف الكابتن عصام الحضري عن مستوي أداء القلعة البيضاء والقلعة الحمراء قبل مباراة السوبر.

وقال عصام الحضري في تصريحات لـ ملعب ON: “أداء الأهلي والزمالك غير مطمئن قبل مباراة السوبر”.