طريق الموت ..حادثان مأساويان على طريق إسنا الصحراوي وزسقوط قتلى ومصابين

شهد طريق إسنا الصحراوي الغربي جنوب الأقصر، والذى لقب اليوم بـ"طريق الموت" بسبب كثرة الحوادث الناتجة عن السرعة الزائدة ، حادثين مأساويين خلال أقل من 48 ساعة، أسفرا عن مصرع عدد من الأبرياء وإصابة آخرين .

الحادث الأول وقع قبل يومين عندما اصطدم ميكروباص بتريلا أثناء توجه ركابه إلى مولد الماري جرجس، وأسفر عن وفاة ثمانية أشخاص وإصابة اثني عشر آخرين. تم نقل المصابين على الفور إلى مستشفى طيبة التخصصي لتلقي الرعاية الطبية، بينما جرى نقل جثامين الضحايا إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وبعد مرور ساعات قليلة، شهد الطريق نفسه حادثا آخر عندما انقلب أتوبيس رحلات تابع للهيئة العامة لقصور الثقافة بأسوان قادما من الإسماعيلية، وكان على متنه 26 شخصًا أغلبهم من الأطفال المشاركين في رحلة تعليمية. وأسفر الحادث عن وفاة مشرفة الرحلة وطالبة، وإصابة 22 طفلا، بالإضافة إلى إصابة مشرف آخر وسائق الأتوبيس، وتم نقل المصابين إلى مستشفى إسنا التخصصي وسط رفع حالة الطوارئ لمتابعة حالتهم بشكل مستمر.

توضح الحوادث المتتالية خلال يومين حجم الخطر الذي يمثله طريق الموت، الذي يشهد كثافة مرورية عالية هذه الايام .

وتتابع الأجهزة التنفيذية والامنية والطبية الحادثين لحظة بلحظة، بينما تجري النيابة العامة تحقيقاتها لتحديد أسباب الحوادث