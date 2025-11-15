قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حجز «سكن لكل المصريين 7».. دليل الاستعلام والسداد عبر الخط الساخن
شجاعة الزوج .. حسنية سهروا واتسلوا بيها بقرشين حشيش في عاركة تجار مخدرات قرايبها
استغاثة مواطنة مصرية في الإمارات بعد احتجازها.. ورد عاجل من مجلس الوزراء
حقيقة اختفاء الأنسولين من الأسواق... وزير الصحة يوضح
الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي 2025.. دليل شامل بالأسماء الجديدة
بعد وفاة والده.. محمد رمضان: الحياة تستمر
الزمالك يعلن تغيير اسم بطولة الأكاديميات إلى كأس محمد صبري تكريما له
رئيس خارجية الشيوخ يشكر الرئيس السيسي بعد تعيينه
جايس السويدي يخفض مطالبه المالية لرحيل ديباتي إلى 2 مليون دولار بعد اهتمام الأهلي
إنذار أحمر في مكة المكرمة بسبب أمطار رعدية غزيرة مساء اليوم
التنمية الحضرية: مشروع حدائق الفسطاط يتضمن أكثر من 400 غرفة فندقية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

طريق الموت ..حادثان مأساويان على طريق إسنا الصحراوي وزسقوط قتلى ومصابين

حادثان مأساويان على طريق إسنا الصحراوي خلال يومين يوقعان قتلى ومصابين
حادثان مأساويان على طريق إسنا الصحراوي خلال يومين يوقعان قتلى ومصابين
شمس يونس

شهد طريق إسنا الصحراوي الغربي جنوب الأقصر، والذى لقب اليوم  بـ"طريق الموت" بسبب كثرة الحوادث الناتجة عن السرعة الزائدة ، حادثين مأساويين خلال أقل من 48 ساعة، أسفرا عن مصرع عدد من الأبرياء وإصابة آخرين .

الحادث الأول وقع قبل يومين عندما اصطدم ميكروباص بتريلا أثناء توجه ركابه إلى مولد الماري جرجس، وأسفر عن وفاة ثمانية أشخاص وإصابة اثني عشر آخرين. تم نقل المصابين على الفور إلى مستشفى طيبة التخصصي لتلقي الرعاية الطبية، بينما جرى نقل جثامين الضحايا إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وبعد مرور ساعات قليلة، شهد الطريق نفسه حادثا آخر عندما انقلب أتوبيس رحلات تابع للهيئة العامة لقصور الثقافة بأسوان قادما من الإسماعيلية، وكان على متنه 26 شخصًا أغلبهم من الأطفال المشاركين في رحلة تعليمية. وأسفر الحادث عن وفاة مشرفة الرحلة وطالبة، وإصابة 22 طفلا، بالإضافة إلى إصابة مشرف آخر وسائق الأتوبيس، وتم نقل المصابين إلى مستشفى إسنا التخصصي وسط رفع حالة الطوارئ لمتابعة حالتهم بشكل مستمر.

توضح الحوادث المتتالية خلال يومين حجم الخطر الذي يمثله طريق الموت، الذي يشهد كثافة مرورية عالية هذه الايام .  

وتتابع الأجهزة التنفيذية والامنية والطبية الحادثين لحظة بلحظة، بينما تجري النيابة العامة تحقيقاتها لتحديد أسباب الحوادث 

الاقصر اخبار الاقصر امن الاقصر حادث الصحراوى

