من داخل المسجد.. إمام بقنا يهنئ المسيحيين بأعياد الميلاد عبر مكبرات الصوت
سوريا .. إعلان حظر تجوال كامل في حيي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب
البابا تواضروس: رسالة الرئيس السيسي تدعو إلى العمل والتفكير المشترك
الجيش الإيراني: العدو يسعى إلى استنزاف قدراتنا ويحاول إلحاق الضرر بمواردنا الوطنية
ميسي يكشف تفاصيل حياته في ميامي وطموحه لامتلاك نادٍ بعد الاعتزال
اتفاق مفاجئ بين سوريا وإسرائيل.. منطقة منزوعة السلاح ومنتجع سياحي
البابا تواضروس: مشاركة الرئيس السيسي في عيد الميلاد تقليد وطني راسخ يعكس وحدة المصريين
قائد الجيش الإيراني: الاحتجاجات طبيعية.. وتحولها إلى شغب أمر غير مقبول
77 فرصة عمل بشركة سكاي للموانئ ببورسعيد براتب 20 ألف جنيه
تعاون بين هيئة المحطات النووية ومحافظة مطروح لدعم مشروع الضبعة
مقـ.تل 5 وإصابة 24 آخرين.. سقوط حافلة في وادٍ قرب مدينة تالاغانغ الباكستانية
دون إصابات.. إخماد حريق بشاحنة نقل ثقيل بالطريق الصحراوي بالإسكندرية
أخبار العالم

سوريا .. إعلان حظر تجوال كامل في حيي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب

سوريا
سوريا
محمود نوفل


أعلنت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري حظر تجوال كامل في حيي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب الساعة الثالثة بعد ظهر اليوم.

وقالت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري: يعد حيا الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب منطقةً عسكريةً مغلقةً بعد الساعة الثالثة بعد ظهر اليوم.

كما دعت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري المدنيين بضرورة الابتعاد عن مواقع تنظيم قسد.


وفي وقت سابق من اليوم ؛ أكدت  هيئة العمليات في الجيش السوري أن كل مواقع "قسد" العسكرية في الشيخ مقصود والأشرفية هدف عسكري مشروع.

وأهابت هيئة العمليات في الجيش السوري بالمدنيين في الشيخ مقصود والأشرفية بحلب الابتعاد فورا عن مواقع قسد.

وذكرت الهيئة أن معبري العوارض وشارع الزهور آمنين حتى الساعة 3 بعد الظهر حيث إن قسد تتحمل مسؤولية التصعيد الكبير بأحياء حلب وارتكاب مجازر بحق المدنيين.

ذكرت قناة الإخبارية الرسمية، نقلاً عن قيادة عمليات الجيش: "نعلن أن جميع المواقع العسكرية لقوات سوريا الديمقراطية داخل حيي الشيخ مقصود والأشرفية في حلب هي أهداف عسكرية مشروعة للجيش العربي السوري".

تتواصل الاشتباكات بين قوات الأمن التابعة لدمشق والقوات التي يقودها الأكراد في الأحياء ذات الأغلبية الكردية في حلب، حيث قُتل سبعة أشخاص على الأقل وأصيب 41 آخرون، وفقًا لوسائل الإعلام التابعة لقوات سوريا الديمقراطية.

تبادل الطرفان الاتهامات بشأن الاشتباكات.

واتهمت مديرية إعلام حلب، المرتبطة بدمشق، يوم الثلاثاء قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد ببدء الهجمات، وأفادت بوقوع عدة إصابات في صفوف القوات الحكومية.

لكن قوات الأمن (الأسايش) المتمركزة في أحياء حلب ذات الأغلبية الكردية أكدت ردًا على ذلك أن صفوفها ليست تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية.

وقال متحدث باسم الأسايش: "هذه الاتهامات موجهة إلى قوات الأمن، بزعم أنها تابعة لقوات سوريا الديمقراطية. وقد رفضنا هذه الادعاءات مرارًا وتكرارًا"، مضيفًا أن "المسؤولية الوحيدة لقوات الأمن هي حماية أرضها وشعبها".

تُعتبر قوات سوريا الديمقراطية، المدعومة من الولايات المتحدة، الجيش الفعلي لشمال شرق سوريا (روج آفا)، وتسيطر على نحو ثلث الأراضي السورية. وقد صرّحت هذه القوات، التي يقودها الأكراد، مراراً وتكراراً بأنها لا تتواجد في حلب، وأن وحدات الأسايش المحلية هي المسؤولة عن الأمن في الأحياء ذات الأغلبية الكردية.

ونتيجة للاشتباكات، أغلقت قوات الأمن طريق حلب-غازي عنتاب، وتم تعليق الرحلات الجوية في مطار حلب الدولي لمدة 24 ساعة.

وتأتي هذه التصعيدات في أعقاب اجتماع رفيع المستوى عُقد يوم الأحد بين وفد من قوات سوريا الديمقراطية برئاسة قائد القوات مظلوم عبدي ومسؤولين في دمشق، لمناقشة تنفيذ اتفاق 10 مارس المتعلق بدمج الوحدات التي يقودها الأكراد في البلاد ضمن الجيش السوري.

سوريا الجيش السوري قسد حلب حيي الشيخ مقصود والأشرفية

