أنقرة تصعّد .. وزير الدفاع التركي يطالب الأكراد بتسليم سلاحهم حتى في سوريا

طالب وزير الدفاع التركي، يشار غولر، جميع الفصائل المسلحة الكردية بتسليم سلاحها، بما في ذلك المناطق السورية، مؤكدا أن بلاده لن تسمح لأي تنظيم إرهابي بترسيخ وجوده في المنطقة.

وقال غولر خلال احتفال رسمي في أنقرة: "على حزب العمال الكردستاني وكل الفصائل المرتبطة به أن توقف فورا أي نشاط إرهابي في كل المناطق حيث هي، بما يشمل سوريا، وأن تسلم سلاحها من دون شروط، لن نسمح لأي تنظيم إرهابي، خصوصا حزب العمال الكردستاني وحزب الاتحاد الديمقراطي ووحدات حماية الشعب وقوات سوريا الديمقراطية، بأن يرسخ وجوده في المنطقة".

وجاءت تصريحات غولر بعد أيام من تأكيد مؤسس حزب العمال الكردستاني، عبد الله أوجلان، دعمه لمسار السلام الذي انطلق قبل عام مع تركيا، فيما أعلن الحزب نفسه في مايو حله رسمياً بعد أكثر من أربعة عقود من القتال ضد القوات التركية، خلّفت نحو 50 ألف قتيل.

وفي إطار خطوات نحو إنهاء العنف، أقام الحزب في يوليو مراسم لإلقاء السلاح في شمال العراق، حيث أحرق 30 مقاتلاً، بينهم أربعة قياديين، أسلحتهم، في خطوة اعتبرها مراقبون تاريخية نحو تطبيع الأوضاع بين الأكراد وأنقرة.