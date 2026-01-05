أردوغان يؤكد على ضرورة إعادة تركيا إلى برنامج إنتاج مقاتلات إف-35

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على ضرورة إعادة بلاده إلى برنامج إنتاج مقاتلات إف-35 بقيادة الولايات المتحدة.

وقال أردوغان، في إجابات مكتوبة على أسئلة لوكالة "بلومبيرج" إن هذه الخطوة ستعزز العلاقات مع واشنطن، وتدعم أمن حلف الناتو.

وأضاف: "نهدف إلى إصلاح العلاقات التركية الأمريكية، التي توترت قبل نحو عقد من الزمن، عقب حصول تركيا على منظومات دفاع جوي روسية الصنع"، مشيرا إلى أن "استبعاد تركيا من برنامج إف-35 كان غير عادل".

وأكد أردوغان على أنه نقل هذه المسألة شخصيا إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال اجتماعهم في البيت الأبيض خلال شهر سبتمبر.

وتابع الرئيس التركي: "مع عودة ترامب إلى منصبه، سنحت فرصة لوضع العلاقات التركية الأمريكية على أسس أكثر منطقية وبنّاءة"، مشددا على أن "استلام تركيا لطائرات إف-35، التي سددت ثمنها بالفعل، وإعادة إدراجها في البرنامج، أمران "هامان وضروريان" لتحسين العلاقات مع الولايات المتحدة، وتعزيز القدرات الدفاعية لحلف الناتو"

وقال أردوغان إنه "في حين أن المفاوضات بشأن الأسعار لا تزال جارية، نتوقع أن تكون شروط شراء تركيا طائرات إف-16 المقاتلة من الولايات المتحدة، متوافقة مع روح حلف الناتو.. ونستشهد هنا بعملية شراء تركيا لطائرات يوروفايتر".

