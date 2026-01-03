تركيا تتحرك نحو الصومال.. إرسال أول سفينة تنقيب في فبراير المقبل

تجهز تركيا لإرسال سفينة تنقيب إلى الصومال، في فبراير المقبل، لتنفيذ أول مشروع للتنقيب عن الطاقة في المياه العميقة في الخارج.

كشف وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار، إن العملية التي ستنفذها السفينة (كاجري بي).

تابع بأن العملية ستركز على مناطق بحرية في المياه الصومالية، لكنه لم يقدم تفاصيل عن الاحتياطيات المستهدفة أو حجم الاستثمار.

وفي 2024، وقّعت تركيا اتفاقاً للتنقيب عن الطاقة مع الصومال، حيث تسعى أنقرة إلى تنويع مصادر الطاقة، وتقليل الاعتماد على الواردات والاستثمار في عمليات الاستكشاف في الداخل والخارج.



ويشمل الاتفاق، الموقّع في مارس 2024، التعاون في مجال التنقيب عن النفط وإنتاجه، ويسمح لمؤسسة البترول التركية بالحصول على تراخيص في 3 مناطق في المياه الصومالية.

وقال بيرقدار في وقت سابق، إن لدى مؤسسة البترول التركية تراخيص للتنقيب في منطقة بحرية مقسمة إلى 3 حقول تغطي مساحة إجمالية 15 ألف كيلومتر مربع.