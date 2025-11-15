قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
منع الحجز والدخول.. لميس الحديدي تكشف آداب زيارة المتحف المصري الكبير
سقط من الحنطور.. وفاة مرشد سياحى بالأقصر أثناء اصطحابه مجموعة من السائحين
ضريبة جديدة على المنازل مرتفعة القيمة لزيادة حصيلة الموازنة البريطانية
حماقي يتألق بحفل ضخم في الجلالة.. والجمهور يحتفل بعيد ميلاده| صور
دراسة: انبعاثات الوقود الأحفوري في العالم تسجل رقما قياسيا جديدا في 2025
أسماء جلال تعترف لأبلة فاهيتا: كان فيه قمل في شعري
كوب 30 يبحث للمرة الأولى المخاطر البيئية لاستخراج المعادن الحاسمة في التحول الأخضر
مصر قضت على العشوائيات .. تعليق قوي من أحمد موسى | بث مباشر
بعد 72 ساعة من جولة محافظ الإسكندرية.. تركيب إشارة مرورية جديدة بالفلكي
منتجو الدواجن: نستهلك 4.5 مليون دجاجة يوميا.. ومحدش يشتري البيض بأكتر من 120 جنيه
رئيس هيئة قناة السويس: 9% تحسن في أعداد السفن خلال النصف الأول من نوفمبر2025
استعدادا للدوري.. الاتحاد السكندري يفوز على فاركو 2-1
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

غدًا.. استكمال محاكمة سارة خليفة بتهمة تصنيع المواد المخدرة

سارة خليفة
سارة خليفة
رامي المهدي

تنظر غدًا محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، محاكمة سارة خليفة، المتهمة بتصنيع المواد المخدرة وآخرين بالتجمع.

طلب محامي سارة خليفة من المحكمة التصريح بمخاطبة مساعد وزير العدل بالتعاون الدولي والثقافي بوزارة العدل، وذلك بمخاطبة الجهات باستخراج شهادة من دولة الإمارات عن نشاط المتهمة سارة خليفة وعن استثمارها وأرباحها ونشاطها.

كما صمم محامي سارة خليفة على ما جاء بالطلبات في الجلسة الماضية، والتي تخص استدعاء الرائد أحمد شوقي والنقيب طارق سليمان، القائمين بضبط سارة خليفة.

وطلب الاستعلام من شركة فودافون عن النطاق الجغرافي لموكلته سارة خليفة.

فيما قدم محامي المتهم الثالث للمحكمة مستندات تفيد بالتصريح بأمر المنع من السفر لموكله.

ووصل المتهمون جميعا وسط حراسة أمنية مشددة استعداد لمحاكمة المتهمين.

وفي الجلسة الماضية استغرقت ما يقرب من 8 ساعات متواصلة داخل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالقاهرة الجديدة، حيث شهدت المحكمة واحدة من القضايا التي هزت الرأي العام وأثارت جدلًا واسعًا، ليبدأ أول فصول محاكمة سارة خليفة، التي تواجه مع آخرين تهمًا ثقيلة تتعلق بـتصنيع المخدرات بقلب القاهرة الجديدة.

داخل قاعة محكمة التجمع الخامس، ووسط تشديدات أمنية غير مسبوقة، ظهرت سارة مرتدية الزي الأبيض والكمامة، لتواجه اتهامات تصل عقوبتها إلى المؤبد، بينما تصدرت الواقعة عناوين الأخبار باعتبارها أحد أخطر ملفات الجريمة المنظمة في الآونة الأخيرة.

وعقدت أولى جلسات محاكمة المتهمة سارة خليفة وآخرين أمام محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في محكمة التجمع الخامس، في القضية المتهمين فيها بـتصنيع مواد مخدرة بقصد الاتجار بمنطقة القاهرة الجديدة، وسط تشديدات أمنية مكثفة وحضور لافت للصحفيين.

منع التصوير وتشديدات أمنية داخل القاعة

بدأت الجلسة، برئاسة المستشار عبد المنصف إسماعيل محمود، وعضوية المستشارين عصام أحمد بكار وصديق محمد رفيق، وأمانة سر عادل الشيخ ومحمد السيد.

محكمة جنايات القاهرة شددت على منع التصوير داخل القاعة، مع السماح للصحفيين بمتابعة وقائع الجلسة فقط، كما تم تعليق لافتة على المنصة تُحذر من الجلوس عليها، وجاء فيها: "تنبيه هام: يُرجى عدم الجلوس على المنصة".

فيما فرضت قوات الأمن كردونًا أمنيًا مشددًا حول المتهمين، وظهرت سارة خليفة مرتدية ملابس بيضاء وكمامة طبية أثناء دخولها القاعة.

تلاوة أمر الإحالة وتفاصيل الاتهامات

تلت المحكمة أمر الإحالة، والذي تضمن اتهامات خطيرة، أبرزها:

تصنيع مواد مخدرة بقصد الاتجار (بينها الحشيش) حيازة سلاح ناري غير مرخص، حيازة 44 طلقة نارية وسلاح أبيض، إدخال أحد المتهمين هاتفًا محمولًا داخل السجن للتواصل مع أفراد التشكيل العصابي، إنكار جماعي للاتهامات.

وعقب تلاوة أمر الإحالة، استمعت المحكمة إلى أقوال المتهمين، حيث أنكرت سارة خليفة صلتها بالمضبوطات أو معرفتها بالواقعة من الأساس.

كما أنكر باقي المتهمين جميعًا التهم المنسوبة إليهم، حيث قال أحدهم: "أنا شغال حلاق ومعرفش حاجة عن الموضوع ده خالص"، وقال آخر: “أنا كنت محبوس واتفاجئت بإني متهم في القضية”.

بينما أضاف ثالث: "أنا عمري ما شفت مخدرات في حياتي".

طلبات النيابة والدفاع

طالبت النيابة العامة بتطبيق مواد القانون بمعاقبة المتهمين بأقصى عقوبة على جميع المتهمين.

من جهته، طالب محامي المتهم الثالث بإعادة استجواب موكله، مشيرًا إلى أنه رفض التوقيع على أقواله في التحقيقات لعدم توجيه اتهام واضح له.

كما طلب الدفاع استخراج شهادة من مصلحة السجون عن مدة حبس موكله بسجن جمصة، واستدعاء مأمور السجن وضم دفتر الزيارات لبيان صلته من عدمها بباقي المتهمين.

دفاع سارة خليفة يطالب بتحقيقات موسعة

طالب محامي سارة خليفة بـ: استدعاء شهود الإثبات لسماع أقوالهم، والاستعلام من شركة فودافون عن النطاق الجغرافي لهاتف موكلته وقت الواقعة، والاستعلام من البنك المركزي عن أي تحويلات مالية تخص المتهمة، واستخراج صورة رسمية من قرار المنع من التصرف في أموال المتهمة.

كما ادعى الدفاع أن موكلته تعرضت لضغوط أثناء التحقيقات لإجبارها على الاعتراف، وهو ما أكده أيضًا محامي المتهم الثاني عشر.

طلبات بالإفراج عن بعض المتهمين

طالب الدكتور محمد فرحات، محامي أحد المتهمين، بإخلاء سبيل موكله بأي ضمان، مشددًا على أنه لا علاقة له بالقضية، ولم تثبت أي أدلة ضده حتى الآن.


 

سارة خليفة محاكمة سارة خليفة جنايات القاهرة محكمة جنايات القاهرة تصنيع المواد المخدرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قضية الطفل ياسين

قرار جديد في قضية الطفل ياسين بدمنهور..ما الذي حدث؟

حادث أحمد سعد

مكنش بيجري والاصطدام مروع.. أسرة أحمد سعد تكشف مفاجأة عن حادث طريق السخنة

حادث الفنان أحمد سعد

القصة الكاملة لحادث الفنان أحمد سعد.. صور

أرشيفية

وضع مسئول سابق و2 من المحامين ورجال أعمال على قوائم المنع والتحفظ

أحمد سعد

بعد حادثة العين السخنة .. تفاصيل جديدة بشأن حالة أحمد سعد الصحية

زيزو

20 مليون جنيه.. أحمد حسن يكشف عقوبة اتحاد الكرة في قضية الزمالك وزيزو

سعر الذهب

تراجع كبير يضرب سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يخسر 200 جنيه

ضم الزوجة والأبناء على بطاقة التموين

أون لاين في دقائق.. خطوات ضم الزوجة والأبناء على بطاقة التموين 2025

ترشيحاتنا

أحمد سعد

حادثان خلال 3 شهور| قصة “فرح وحفل” وراء حادث الفنان أحمد سعد.. وهذه تفاصيل حالته الصحية

فتاوى

فتاوى| حكم لصق أوراق الأذكار في الأماكن العامة.. هل نسيان أو ترك سجود السهو في الصلاة يبطلها؟.. هل تجب الطهارة أو الوضوء قبل ترديد الأذكار؟

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

لتوسيع قاعدة الأنشطة.. محافظ الجيزة يُطلق المهرجان الرياضي الأول للكيانات الشبابية

بالصور

أمراض خطيرة قد تصيبك بسبب الإفراط في تناول الطعام.. دراسة تحذر

الأمراض الخطيرة المرتبطة بالإفراط في تناول الطعام
الأمراض الخطيرة المرتبطة بالإفراط في تناول الطعام
الأمراض الخطيرة المرتبطة بالإفراط في تناول الطعام

أعراض وأمراض تستدعي التوقف عن شرب الشاي الأخضر فورًا

أعراض يسببها الإفراط في تناول الشاي الأخضر
أعراض يسببها الإفراط في تناول الشاي الأخضر
أعراض يسببها الإفراط في تناول الشاي الأخضر

أطعمة تساعدك على الحصول على كلى نظيفة وسليمة وقوية.. أحرص عليها

أطعمة تساعد على تنظيف الكلى والحفاظ على قوتها
أطعمة تساعد على تنظيف الكلى والحفاظ على قوتها
أطعمة تساعد على تنظيف الكلى والحفاظ على قوتها

معشوقة الجماهير.. سعر ومواصفات شيفرولية لانوس في سوق المستعمل ‏

شيفرولية لانوس
شيفرولية لانوس
شيفرولية لانوس

فيديو

آيتن عامر

إصابة مفاجئة في عينها.. ماذا حدث لآيتن عامر بتصوير “كلهم بيحبوا مودي”

انزلاق سيارة شيري

شاهد.. انزلاق سيارة شيري خلال اختبار الدرج السماوي في الصين.. والشركة تعتذر رسميا

المتهم

طلب أجرة زيادة.. القبض على سائق سيارة بأسيوط

شقيق مهندس الإسكندرية

الحقد كلمة السر.. شقيق مهندس الإسكندرية يكشف تفاصيل الحادث| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بينوزم الثاني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تكريم فاروق حسني

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

المزيد