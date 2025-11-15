بالأسماء ..إصابة 30 شخصا في انقلاب أتوبيس بالوادى الجديد

أصيب حوالي 30 شخص منذ قليل في حادث انقلاب اتوبيس نقل ركاب تابع لاحدي الشركات الحكومية بمحافظة الوادى الجديد وتم الدفع بعدد كبير من سيارات الإسعاف لموقع الحادث لنقل المصابين.



اللواء وليد منصور مدير امن الوادى الجديد تلقي بلاغ من ادارة النجدة يفيد انقلاب اتوبيس تابع لاحدي شركات نقل الركاب الحكومية خط القاهرة الداخلة

بالقرب من منطقة غرب الموهوب ونتج عن الحادث إصابة 30 شخص باصابات متنوعة وهم :

أسماء المصابين

‏ 1-رمضان سعيد عبد القادر 40 سنة اشتباه ما بعد الارتجاج من ‏البحيرة ،2-علي السيد عبد الرحيم 16 عام اشتباه كسر العمود الفقري من البحيرة ، 3- نجلاء عبد الرحمن محمد 20 عام اشتباه كسر باليد اليمنى

من قرية الكفاح ، 4-فاطمة منصور حسن 25 عاما جرح قطع باليد اليمنى من قرية أبو منقار ، 5- ايمان رضا عمر 18 عاما جرح قطعي بالرأس قرية 13 الفرافرة ،6- أميرة منصور حسن 21 عام أبو منقار جرح قطعي باليد اليمنى ، 7- أماني بكر مروان 21 عاما اشتباه كسر بالفقرات من قرية ‏أبو هريرة ، 8- روان عبد المنعم عبد الشافي 21 عاما ألم بالظهر من قرية الكفاح ، 9-رضا جاب الله عبد الدايم 40 عاما اشتباه خلع بالكتف الأيسر من محافظة الجيزة ، 10-محمد صديق عبد المجيد 70 عام خدمات سحجات متفرقة بالجسم من الفرافرة 11-أشجان محمد صديق 21 عاما من الفرافرة كدمات وسحجات متفرقه 12-محمود محمد لطفي 33 عاما من الفيوم كدمه بالركبة اليسرى، 13- بسام محمد غريب 35 عاما الفرافرة جرح قطعي بالزراع الأيسر ، 14-محمد خيري محمد 33 عاما كدمة بالكوع الأيسر من محافظة الجيزة ، 15-أحمد صابر حميد 18 عام كسر بالضلوع من الفرافرة ، 16-أحمد محمد أحمد 24 عام كدمات وسحجات متفرقة من ‏الغربية ، 17-عبد الرحمن شحاتة رجب 40 عام الدخلة كدمات متفرقه ، 18-القذافي محمد فهمي 48 عام من الخارجة كدمات وسحجات ، 19-محمد عبدالرحيم كامل 21 عام اشتباه كسر الزراع الأيمن

من ‏الفرافرة ، 20-فاطمة محمد جمال سنتين كدمات وسحجات من الداخلة ، 21-أسماء السيد علي 30 عام الدخلة كدمات سحجات ، 22-طه علي سنوسي 39 عام من بلاط جرح قطع بالساق اليمنى 23- سيد جمعة إبراهيم 45 عام من الهنداو

كدمات وسحجات متفرقه بالجسم ، 24-شهد محمد محمد 18 عام من الفرافرة كدمات وسحجات ، 25-نوره رزق محمد 19 عام من الفرافرة كدمات وسحجات متفرقه ، 26 -نورة منصور عبد الستار 20 عام كدمات وسحجات متفرقه ، 27- امينه منصور أحمد 20 عام من الفرافره كدمات وسحجات متفرقه ، 28-اية رضا منصور 20 عام من الفرافرة كدمات وسحجات متفرقة ، 29-ياسمين خالد علي 20 عام كدمات وسحجات متفرقة ، 30-سارة إبراهيم العاصي 20 عاما من الفرافرة جرح قطعى باليد اليمنى.

الدفع بسيارات الإسعاف الي موقع الحادث

تم الدفع بعدد كبير من سيارات الإسعاف لموقع الحادث وتم نقل المصابين لمستشفى الداخلة العام .

تم تحرير محضر واخطار النيابه العامة لمباشرة التحقيقات.