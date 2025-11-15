قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار الذهب اليوم في مصر.. شوف عيار 21 وصل كام
أبرز مباريات اليوم السبت 15-11-2025 والقنوات الناقلة
مجلس الأمن يصوت الإثنين على مشروع القرار الأمريكي بشأن خطة ترامب في غزة
بالأسماء ..إصابة 30 شخصا في انقلاب أتوبيس بالوادى الجديد
تقارير سرية.. واشنطن تتهم "علي بابا" بدعم العمليات العسكرية الصينية
الملكة.. إمام عاشور يوجه رسالة لـ زوجته في أحدث ظهور
110 ألف جهاز .. خسائر ضخمة للمستوردين والتجار ورئيس شعبة المحمول يعلن مفاجأة
كيف أعرف أن ابني مصاب بالعين والحسد؟.. إذا ظهرت عليه 10 علامات
لمزارعي القمح.. توزيع سطارات مطورة وتحديث محطات الميكنة.. دعم ممارسات ترشد المياه في المحافظات
واشنطن تطلب من مجلس الأمن تفويض قوة دولية في غزة حتى 2027
شيكابالا يروي موقفا مؤثرا مع محمد صبري .. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

بالأسماء ..إصابة 30 شخصا في انقلاب أتوبيس بالوادى الجديد

اسعاف ارشيفيه
اسعاف ارشيفيه
منصور ابوالعلمين

أصيب حوالي 30 شخص منذ قليل في حادث انقلاب اتوبيس نقل ركاب تابع لاحدي الشركات الحكومية بمحافظة الوادى الجديد وتم الدفع بعدد كبير من سيارات الإسعاف لموقع الحادث لنقل المصابين.

اللواء وليد منصور مدير امن الوادى الجديد تلقي بلاغ من ادارة النجدة يفيد انقلاب اتوبيس تابع لاحدي شركات نقل الركاب الحكومية خط القاهرة الداخلة 
بالقرب من منطقة غرب الموهوب ونتج عن الحادث إصابة 30 شخص باصابات متنوعة وهم :

أسماء المصابين 
‏ 1-رمضان سعيد عبد القادر 40 سنة اشتباه ما بعد الارتجاج من ‏البحيرة ،2-علي السيد عبد الرحيم 16 عام اشتباه كسر العمود الفقري من البحيرة ، 3- نجلاء عبد الرحمن محمد 20 عام اشتباه كسر باليد اليمنى 
من قرية الكفاح ، 4-فاطمة منصور حسن 25 عاما جرح قطع باليد اليمنى من قرية أبو منقار ، 5- ايمان رضا عمر 18 عاما جرح قطعي بالرأس قرية 13 الفرافرة ،6- أميرة منصور حسن 21 عام أبو منقار جرح قطعي باليد اليمنى ، 7- أماني بكر مروان 21 عاما اشتباه كسر بالفقرات من قرية ‏أبو هريرة ، 8- روان عبد المنعم عبد الشافي 21 عاما ألم بالظهر من قرية الكفاح ، 9-رضا جاب الله عبد الدايم 40 عاما اشتباه خلع بالكتف الأيسر من محافظة الجيزة ، 10-محمد صديق عبد المجيد 70 عام خدمات سحجات متفرقة بالجسم  من الفرافرة 11-أشجان محمد صديق 21 عاما من الفرافرة كدمات وسحجات متفرقه 12-محمود محمد لطفي 33 عاما من الفيوم كدمه بالركبة اليسرى، 13- بسام محمد غريب 35 عاما الفرافرة جرح قطعي بالزراع الأيسر ، 14-محمد خيري محمد 33 عاما كدمة بالكوع الأيسر من محافظة الجيزة ، 15-أحمد صابر حميد 18 عام كسر بالضلوع من الفرافرة ، 16-أحمد محمد أحمد 24 عام كدمات وسحجات متفرقة من ‏الغربية ، 17-عبد الرحمن شحاتة رجب 40 عام الدخلة كدمات متفرقه ، 18-القذافي محمد فهمي 48 عام من  الخارجة كدمات وسحجات ، 19-محمد عبدالرحيم كامل 21 عام اشتباه كسر الزراع الأيمن 
من ‏الفرافرة ، 20-فاطمة محمد جمال سنتين  كدمات وسحجات من الداخلة ، 21-أسماء السيد علي 30 عام الدخلة كدمات سحجات ، 22-طه علي سنوسي 39 عام من بلاط جرح قطع بالساق اليمنى 23- سيد جمعة إبراهيم 45 عام من الهنداو 
كدمات وسحجات متفرقه بالجسم ، 24-شهد محمد محمد 18 عام من الفرافرة كدمات وسحجات ، 25-نوره رزق محمد 19 عام من الفرافرة كدمات وسحجات متفرقه ، 26 -نورة منصور عبد الستار 20 عام كدمات وسحجات متفرقه ، 27- امينه منصور أحمد 20 عام من الفرافره كدمات وسحجات متفرقه ، 28-اية رضا منصور 20 عام من الفرافرة  كدمات وسحجات متفرقة ، 29-ياسمين خالد علي 20 عام كدمات وسحجات متفرقة ، 30-سارة إبراهيم العاصي 20 عاما من الفرافرة جرح قطعى باليد اليمنى.

الدفع بسيارات الإسعاف الي موقع الحادث  

تم الدفع بعدد كبير من سيارات الإسعاف لموقع الحادث وتم نقل المصابين لمستشفى الداخلة العام .

تم تحرير محضر واخطار النيابه العامة لمباشرة التحقيقات. 

الوادى الجديد اخبار الوادي الجديد حادث

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيراميدز

المحكمة الرياضية تصدم بيراميدز بشأن طلب سحب لقب الدوري من الأهلي

احمد سعد

أحمد سعد يتعرض لحادث سير ويدخل المستشفى

إسماعيل الليثي

"حلاوة" الناجي من حادثة سيارة إسماعيل الليثي يسرد تفاصيل الواقعة

فاهيتا

الكرسي مش بيدوم لحد.. أبلة فاهيتا تقدم برنامج الحكاية بدلا من عمرو أديب

حسام حسن

بتوع السمنة غلبونا.. تعليق صادم من نجم الزمالك بسبب حسام حسن

موظف الإسكندرية القتيل

أطلق عليه الرصاص وضربه بضهر المسدس..اعترافات المتهم بإنهاء حياة موظف الإسكندرية

أنصار مرشح بمجلس النواب

الداخلية : القبض على أنصار مرشحين لمجلس النواب بالبحيرة والفيوم

احمد سعد

على طريق السخنة.. عمرو سعد يكشف تفاصيل حالة شقيقه أحمد بعد الحادث

ترشيحاتنا

رئيس جامعة الأزهر

رئيس جامعة الأزهر ونائب شئون التعليم والطلاب يتفقدان المدينة الجامعية للطالبات بمدينة الأقصر

العلاج بالرقية الشرعية

عالم أزهري: العلاج بالرقية الشرعية ثابت وموجود في السنة

الدكتور أحمد كريمة

أنا ابن البشير والنذير.. أحمد كريمة ينقل رسالة الإمام الحسن للناس بعد استشهاد والده

بالصور

أسرع علاج لنزلات البرد.. 5 خطوات للتعافي السريع.. نصائح لتقوية المناعة ومنع تكرار المرض

علاج نزلات البرد سريعًا
علاج نزلات البرد سريعًا
علاج نزلات البرد سريعًا

سر لا يعرفه الناس.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الفيتامين بعد الفطار والشاي؟

فيتامين
فيتامين
فيتامين

طريقة عمل سمك فيليه صحي ولذيذ في البيت بسهولة

طريقة عمل سمك فيليه صحي ولذيذ في البيت بسهولة
طريقة عمل سمك فيليه صحي ولذيذ في البيت بسهولة
طريقة عمل سمك فيليه صحي ولذيذ في البيت بسهولة

متى تأخذ الفيتامين ويمتصه جسمك.. هذه المشروبات تضعف مفعوله

أفضل وقت لتناول الفيتامين
أفضل وقت لتناول الفيتامين
أفضل وقت لتناول الفيتامين

فيديو

وزارة الداخلية

ظهروا في فيديوهات.. الداخلية تضبط بعض أنصار مرشحين لمجلس النواب

أنصار مرشح بمجلس النواب

الداخلية : القبض على أنصار مرشحين لمجلس النواب بالبحيرة والفيوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

المزيد