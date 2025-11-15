خسائر تريليونية في سوق الكريبتو وبتكوين تهبط تحت 95 ألف دولار



هبطت بتكوين إلى ما دون مستوى 95 ألف دولار لأول مرة منذ ما يقرب من 6 أشهر، مع اجتياح موجة عزوف عن المخاطرة الأسواق مما دفع المستثمرين إلى سحب ما يقرب من 900 مليون دولار من الصناديق المستثمرة في العملة.

انخفضت أكبر الأصول الرقمية بنسبة 4.3% لتتراجع إلى ما دون 94,508 آلاف دولار يوم الجمعة. تداولت بتكوين عند مستوى قياسي بلغ 126,251 دولاراً في أوائل أكتوبر، وأنهت العام الماضي عند 93,714 دولاراً.

خسائر العملات المشفرة.. تريليونية

لا تزال سوق العملات المشفرة ترزح تحت ضغوط شديدة بعدما أدت عمليات بيع بقيمة 19 مليار دولار في 10 أكتوبر إلى محو أكثر من تريليون دولار من القيمة السوقية الإجمالية لجميع العملات المشفرة، بحسب بيانات "كوين غيكو" (CoinGecko).

ولا تزال عمليات التصفية مستمرة، إذ تم محو رهانات ممولة بالديون على العملات المشفرة تفوق قيمتها مليار دولار خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وفقاً لبيانات "كوين غلاس" (CoinGlass).