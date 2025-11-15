قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير المالية: يجب خفض تكلفة التمويل الأخضر لاستثمارات البنية التحتية
عبد الغفار يطلق الاستراتيجية الوطنية للصحة الرقمية «2025–2029»
5 خطوات.. ماذا فعلت إدارة الزمالك لأسرة الراحل محمد صبري
هل نسيان أو ترك سجود السهو في الصلاة يبطلها ؟.. أمين الفتوى يوضح
خسائر تريليونية في سوق الكريبتو وبتكوين تهبط تحت 95 ألف دولار
الحزب الحاكم الياباني: نسعي لاستقرار العلاقات بين طوكيو وبكين بدون توترات
شعبة الاتصالات: لا زيادات في أسعار كروت الشحن.. وأى تعديل سيكون مطلع 2026
أسعار الدولار اليوم السبت 15 نوفمبر 2025 فى البنوك المصرية
شبورة وأمطار.. حالة الطقس اليوم السبت 15 نوفمبر 2025
الأرجنتين: إصابة 22 شخصا جراء انفجار بمنطقة صناعية في بوينس آيرس
التضامن: صرف تكافل وكرامة عن نوفمبر بقيمة تزيد على 4 مليارات جنيه اليوم
مصطفى كامل يكشف تفاصيل حالة أحمد سعد بعد تعرضه لحادث سير
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
خسائر تريليونية في سوق الكريبتو وبتكوين تهبط تحت 95 ألف دولار

هبطت بتكوين إلى ما دون مستوى 95 ألف دولار لأول مرة منذ ما يقرب من 6 أشهر، مع اجتياح موجة عزوف عن المخاطرة الأسواق مما دفع المستثمرين إلى سحب ما يقرب من 900 مليون دولار من الصناديق المستثمرة في العملة.

انخفضت أكبر الأصول الرقمية بنسبة 4.3% لتتراجع إلى ما دون 94,508 آلاف دولار يوم الجمعة. تداولت بتكوين عند مستوى قياسي بلغ 126,251 دولاراً في أوائل أكتوبر، وأنهت العام الماضي عند 93,714 دولاراً.

خسائر العملات المشفرة.. تريليونية

لا تزال سوق العملات المشفرة ترزح تحت ضغوط شديدة بعدما أدت عمليات بيع بقيمة 19 مليار دولار في 10 أكتوبر إلى محو أكثر من تريليون دولار من القيمة السوقية الإجمالية لجميع العملات المشفرة، بحسب بيانات "كوين غيكو" (CoinGecko).

 ولا تزال عمليات التصفية مستمرة، إذ تم محو رهانات ممولة بالديون على العملات المشفرة تفوق قيمتها مليار دولار خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وفقاً لبيانات "كوين غلاس" (CoinGlass).

مبيعات السيارات الكهربائية تزدهر عالميًا مع انهيار السوق الأمريكية

أسرع علاج لنزلات البرد.. 5 خطوات للتعافي السريع.. نصائح لتقوية المناعة ومنع تكرار المرض

سر لا يعرفه الناس.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الفيتامين بعد الفطار والشاي؟

طريقة عمل سمك فيليه صحي ولذيذ في البيت بسهولة

وزارة الداخلية

ظهروا في فيديوهات.. الداخلية تضبط بعض أنصار مرشحين لمجلس النواب

