قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ارتفاع مصابي انقلاب أتوبيس نقل عام في الوادي الجديد إلى 38 حالة.. أسماء
3 عقبات.. القيد يهدد صفقة سوبر بـ الزمالك في الميركاتو الشتوي
الزمالك يواجه بلدية المحلة في دور الـ32 من كأس مصر
ارتفاع جديد في درجات الحرارة.. الأرصاد تحذر المواطنين من تقلبات الطقس
من يواجه الأهلي في دور الـ32 من كأس مصر؟
مقـ.ـتولا أم مقهورا.. كواليس مصرع مهندس مسن صفعه شاب أمام ابنته بالهرم
مصر في الصدارة.. المنتخبات المتأهلة لكأس العالم 2026 حتى الآن
عاوز أهدي بينكم.. رامي صبري يوجه رسالة لـ رنا سماحة وطليقها
ترامب يخفض جمارك لحوم الأبقار والبن والطماطم والموز لضبط الأسعار
قيد الدراسة.. تفاصيل أزمة جديدة بين الأهلي ونجم سوبر
تأجيل إستئناف قضية الطفل ياسين إلى جلسة الثلاثاء 18 نوفمبر
أطلقنا مرتين.. بسمة بوسيل تكشف تفاصيل جديدة عن انفصالها من تامر حسني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الغربية: إرضاء المواطنين معيار النجاح ومكتبي الحقيقي هو الشارع

أشرف الجندي
أشرف الجندي
أ ش أ

أكد محافظ الغربية أشرف الجندي أن إرضاء المواطنين هو معيار النجاح وأن الشارع هو مكتبه مكتبه المفضل ، مشيرا إلى أن المحافظة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين في انتخابات مجلس النواب، وأن الدولة توفر بيئة آمنة ومحايدة تضمن ممارسة ديمقراطية كاملة.


وقال محافظ الغربية - في حوار موسع مع وكالة أنباء الشرق الأوسط - إنه منذ توليه المسئولية ركزت على الملفات التي تمس حياة الناس مباشرة، مثل الطرق، والنظافة، والخدمات الصحية، والمشروعات المتعثرة، وتطوير المرافق.. وكان توجيهي المستمر هو السرعة في التنفيذ والانضباط في الأداء مع المتابعة اليومية على الأرض".
وأكد الجندي أن المحافظة أنهت استعداداتها بشكل كامل لانتخابات مجلس النواب ، قائلا "لدينا ثلاثة ملايين و658 ألفا و896 ناخباً موزعين على 642 لجنة داخل 613 مقراً انتخابياً وتم تجهيز جميع المقار، وتوفير الإنارة والمظلات ودورات المياه، وتجهيز الطرق المؤدية للجان لضمان سهولة الوصول.


وطالب المحافظ الجميع بالمشاركة الإيجابية لأنها حق دستوري، وهي الأساس الذي تقوم عليه الدولة الحديثة والأهم أن يمارس المواطن حقه بحرية كاملة دون توجيه، ونحن نقف على مسافة واحدة من الجميع ، موضحا أنه تم تخصيص ممرات آمنة ومقاعد إضافية لكبار السن وذوي الإعاقة ، وتم التنسيق مع التضامن الاجتماعي لتوفير فرق مساعدة داخل محيط اللجان، كما تم توفير سيارات إسعاف بالقرب من التجمعات الكبيرة، إلى جانب تيسيرات كاملة تساعد كبار السن وذوي الإعاقة على الإدلاء بأصواتهم بسهولة.


وأشار إلى أن المحافظة تعمل مع كافة الجهات المعنية لتأمين اللجان من الخارج دون تدخل في مجريات العملية الانتخابية، مع وجود غرف عمليات تعمل على مدار الساعة للمتابعة الفورية ، لافتا إلى أنه تم تجهيز المقار المخصصة للفرز وتوفير معدات الإضاءة والتهوية، وتنظيم مسارات دخول وخروج القضاة والموظفين، لضمان سير العملية بدقة وشفافية كاملة حتى إعلان النتائج.
وقال محافظ الغربية إنه يؤمن أن أي مسؤول لا يتواجد يومياً بين الناس سيفقد البوصلة الحقيقية لمشاكلهم ولذلك حرصت على القيام بجولات ميدانية مستمرة ..مشيرا إلى أن الغربية شهدت طفرة واضحة في عدد من القطاعات الحيوية، أبرزها قطاع الرصف الذي تضمّن تنفيذ عشرات المشروعات بطول وصل إلى 165 كم وبتكلفة تجاوزت 1.3 مليار جنيه، وارتفعت نسب إنجاز العديد من الطرق التي كانت متعثرة، مثل كورنيش محلة منوف، كورنيش بحر شبين، وشارع الجلاء بالمحلة.


وأضاف أنه في قطاع الأنفاق والكباري الذي شهد نقلة نوعية، أهمها الانتهاء من تطوير نفق قحافة وتشغيله، إلى جانب الانتهاء من توسعات كباري المحلة وقحافة والبحر.
وفي قطاع الصحة..أوضح الجندي أن قطاع الصحة شمل التشغيل التجريبي لمستشفى طنطا العام الجديد، وتم استكمال مستشفى السنطة المركزي، ومركز أورام طنطا الجديد ، كاشفا عن عن تطوير العشوائيات عبر إعادة بناء عمارات أبو شاهين، وتطوير منطقة السيد البدوي، وتوفير وحدات مجهزة بالكامل للمواطنين ‘ إضافة إلى المشروعات الاستثمارية والخدمية مثل محطة إنتاج البيض ومشروعات المجازر والأراضي المطروحة للاستثمار.


وأعتبر محافظ الغربية أن الشكاوى رسالة مباشرة من المواطن، ولذلك لا يمكن تجاهلها أو تأجيلها ، قائلا :"لدينا غرف مخصصة للمتابعة، ونعمل من خلال عدة منصات أبرزها الصفحة الرسمية للمحافظة ومبادرة الغربية بتتغير بيكم ، واستطيع أن أقول بكل وضوح إن كل شكوى يتم الرد عليها، إما فوراً إذا كانت قابلة للحل اللحظي، أو بتحويلها لجهة الاختصاص بمتابعة يومية من مكتبي".
وأشار إلى أن نسبة الاستجابة للشكاوى خلال العام الماضي تجاوزت 97٪، وهذا بفضل التفاعل الحقيقي من رؤساء المدن ومديري المديريات، والمتابعة المباشرة في الجولات الميدانية.


وحول ملف تقنين أراضي الدولة والتعديات عليها..أشار المحافظ إلى أنه يتم التعامل بحزم شديد في هذا الملف لأنه يتعلق بحق الدولة وحق الأجيال القادمة ..لافتا إلى أن المحافظة أنهت عدداً كبيراً من طلبات التقنين وتعمل حالياً على استكمال المتبقي منها.
وأكد أن العمل على تيسير الإجراءات بالكامل الخاصة بملف التصالح في مخالفات البناء ،كاشفا عن تخصيص منافذ متعددة لاستقبال المواطنين وتسهيل تقديم المستندات ، وهناك متابعة يومية من اللجنة المختصة، وهناك حرص على أن تتم كل الخطوات في وقت قصير ودون تعقيدات، لأن هدف التصالح هو مصلحة المواطن وتنظيم العمران، وليس التضييق عليه.


وأوضح المحافظ أن الغربية تمتلك إمكانات كبيرة جداً، من موقع استراتيجي وكتلة سكانية عالية ودعم حكومي مستمر ونعمل حالياً على طرح عدد كبير من الأراضي للاستثمار بالتعاون مع وزارة الري، بنظام يحقق عائدًا للمحافظة يصل إلى 20٪.. كما أن لدينا مشروعات حيوية قيد التنفيذ ستفتح فرصاً واسعة أمام المستثمرين مثل المنطقة الاستثمارية بالمحلة، ومحطة معالجة المخلفات بدفرة، ومشروعات الثروة الحيوانية.


وأفاد بأنه من أبرز المشروعات الواعدة شملت إقامة مصنع تدوير المخلفات بدفرة الممول من الاتحاد الأوروبي، وهو من أكبر المشروعات النوعية ، والمحطة الوسيطة بقطور بطاقة ٣٠٠ طن يومياً ، والمشروعات الصحية الجديدة التي ستغير خريطة الخدمات الطبية بالمحافظة ، والأراضي المستثمرة التي ستوفر فرص عمل حقيقية للشباب.


وحول ملف تطوير المناطق العشوائية، أوضح الجندي بأنه من الملفات المهمة التي يوليها اهتماما كبيرا ، قائلا "نحن نعمل من منطلق أن جودة الحياة حق لجميع المواطنين. ولذلك كان ملف العشوائيات أولوية منذ اليوم الأول، أنهينا مشروع أبو شاهين بالكامل، ونواصل العمل في منطقة السيد البدوي، وتطوير الخدمات والواجهات والمحلات والطرق الداخلية، إلى جانب تنفيذ مشروعات دفاع مدني وشبكات صرف متطورة".


وأشار إلى أن مركز زفتى أصبح نموذجاً يحتذى به على مستوى الجمهورية فيما يتعلق بمبادرة حياة كريمية حيث تم تنفيذ 876 مشروعاً والانتهاء من 862 مشروعاً حتى الآن، بنسبة تنفيذ تجاوزت 97٪، ما وضعنا في المركز الأول بين المحافظات، مؤكدا أن هذه المشروعات غيرت شكل الريف تماماً من مياه وصرف وطرق ومدارس ووحدات صحية وخدمات اجتماعية.
وأوضح أن ملف الأحوزة العمرانية في مراحله الأخيرة، وتم إنجاز نسبة كبيرة جداً منه بالتنسيق مع وزارة الإسكان، لأن الأحوزة العمرانية الجديدة تمثل خريطة الحياة المستقبلية للقرى والمدن، وتنظيم البناء، ومنع العشوائيات ، مؤكدا اهتمام المحافظة بمشروعات تشغيل الشباب والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.


وأضاف :"لدينا تعاون وثيق مع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة، ونوفر مساحات وتجهيزات وعروضاً للتمويل والتدريب، وهناك مشروعات جديدة تم تخصيص أراضٍ لها في عدد من المراكز، بهدف توفير فرص عمل حقيقية للشباب.. كما نعمل على دعم الصناعات الصغيرة المنتشرة تقليدياً في المحلة وسمنود وطنطا، لأنها مصدر رئيسي للدخل".
واختتم حديثه قائلا :"أعد المواطنين أنني مستمر في العمل على الأرض يومياً، وأن كل جولة وكل شكوى وكل مشروع هدفه الوحيد هو رفع جودة حياة المواطن. وسأظل أعتبر رضا المواطن هو المؤشر الحقيقي لنجاحنا".
 

الغربية محافظ الغربية طنطا السنطة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احمد سعد

أحمد سعد يتعرض لحادث سير ويدخل المستشفى

ياسمين الخطيب

ياسمين الخطيب تكشف سبب عدم إذاعة حلقة عبد اللّٰه رشدي

احمد سعد

على طريق السخنة.. عمرو سعد يكشف تفاصيل حالة شقيقه أحمد بعد الحادث

مصطفى كامل - أحمد سعد

مصطفى كامل يكشف تفاصيل حالة أحمد سعد بعد تعرضه لحادث سير

كروت الشحن

حقيقة رفع أسعار كروت شحن المحمول.. شعبة الاتصالات تعلن مفاجأة

أنصار مرشح بمجلس النواب

الداخلية : القبض على أنصار مرشحين لمجلس النواب بالبحيرة والفيوم

أسعار الدواجن

تواصل الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

اسامه نبيه

أسامة نبيه يكشف عن نبوءة لـ محمد صبري تحققت بعد 5 أيام

ترشيحاتنا

أحمد سعد

رامي صبري يوجه رسالة لـ أحمد سعد بعد تعرضه لحادث سير

سوق القاهرة السينمائي

افتتاح سوق القاهرة السينمائي بمشاركة 20 جهة عربية ودولية

مهرجان الكويت الدولي للمونودراما

مسرحية "ماسح الأحذية" تتوَّج بجائزتين في مهرجان الكويت الدولي للمونودراما

بالصور

مبيعات السيارات الكهربائية تزدهر عالميًا مع انهيار السوق الأمريكية

مبيعات السيارات
مبيعات السيارات
مبيعات السيارات

أسرع علاج لنزلات البرد.. 5 خطوات للتعافي السريع.. نصائح لتقوية المناعة ومنع تكرار المرض

علاج نزلات البرد سريعًا
علاج نزلات البرد سريعًا
علاج نزلات البرد سريعًا

سر لا يعرفه الناس.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الفيتامين بعد الفطار والشاي؟

فيتامين
فيتامين
فيتامين

طريقة عمل سمك فيليه صحي ولذيذ في البيت بسهولة

طريقة عمل سمك فيليه صحي ولذيذ في البيت بسهولة
طريقة عمل سمك فيليه صحي ولذيذ في البيت بسهولة
طريقة عمل سمك فيليه صحي ولذيذ في البيت بسهولة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

المزيد