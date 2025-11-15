محافظ الغربية: إرضاء المواطنين معيار النجاح ومكتبي الحقيقي هو الشارع

أكد محافظ الغربية أشرف الجندي أن إرضاء المواطنين هو معيار النجاح وأن الشارع هو مكتبه مكتبه المفضل ، مشيرا إلى أن المحافظة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين في انتخابات مجلس النواب، وأن الدولة توفر بيئة آمنة ومحايدة تضمن ممارسة ديمقراطية كاملة.



وقال محافظ الغربية - في حوار موسع مع وكالة أنباء الشرق الأوسط - إنه منذ توليه المسئولية ركزت على الملفات التي تمس حياة الناس مباشرة، مثل الطرق، والنظافة، والخدمات الصحية، والمشروعات المتعثرة، وتطوير المرافق.. وكان توجيهي المستمر هو السرعة في التنفيذ والانضباط في الأداء مع المتابعة اليومية على الأرض".

وأكد الجندي أن المحافظة أنهت استعداداتها بشكل كامل لانتخابات مجلس النواب ، قائلا "لدينا ثلاثة ملايين و658 ألفا و896 ناخباً موزعين على 642 لجنة داخل 613 مقراً انتخابياً وتم تجهيز جميع المقار، وتوفير الإنارة والمظلات ودورات المياه، وتجهيز الطرق المؤدية للجان لضمان سهولة الوصول.



وطالب المحافظ الجميع بالمشاركة الإيجابية لأنها حق دستوري، وهي الأساس الذي تقوم عليه الدولة الحديثة والأهم أن يمارس المواطن حقه بحرية كاملة دون توجيه، ونحن نقف على مسافة واحدة من الجميع ، موضحا أنه تم تخصيص ممرات آمنة ومقاعد إضافية لكبار السن وذوي الإعاقة ، وتم التنسيق مع التضامن الاجتماعي لتوفير فرق مساعدة داخل محيط اللجان، كما تم توفير سيارات إسعاف بالقرب من التجمعات الكبيرة، إلى جانب تيسيرات كاملة تساعد كبار السن وذوي الإعاقة على الإدلاء بأصواتهم بسهولة.



وأشار إلى أن المحافظة تعمل مع كافة الجهات المعنية لتأمين اللجان من الخارج دون تدخل في مجريات العملية الانتخابية، مع وجود غرف عمليات تعمل على مدار الساعة للمتابعة الفورية ، لافتا إلى أنه تم تجهيز المقار المخصصة للفرز وتوفير معدات الإضاءة والتهوية، وتنظيم مسارات دخول وخروج القضاة والموظفين، لضمان سير العملية بدقة وشفافية كاملة حتى إعلان النتائج.

وقال محافظ الغربية إنه يؤمن أن أي مسؤول لا يتواجد يومياً بين الناس سيفقد البوصلة الحقيقية لمشاكلهم ولذلك حرصت على القيام بجولات ميدانية مستمرة ..مشيرا إلى أن الغربية شهدت طفرة واضحة في عدد من القطاعات الحيوية، أبرزها قطاع الرصف الذي تضمّن تنفيذ عشرات المشروعات بطول وصل إلى 165 كم وبتكلفة تجاوزت 1.3 مليار جنيه، وارتفعت نسب إنجاز العديد من الطرق التي كانت متعثرة، مثل كورنيش محلة منوف، كورنيش بحر شبين، وشارع الجلاء بالمحلة.



وأضاف أنه في قطاع الأنفاق والكباري الذي شهد نقلة نوعية، أهمها الانتهاء من تطوير نفق قحافة وتشغيله، إلى جانب الانتهاء من توسعات كباري المحلة وقحافة والبحر.

وفي قطاع الصحة..أوضح الجندي أن قطاع الصحة شمل التشغيل التجريبي لمستشفى طنطا العام الجديد، وتم استكمال مستشفى السنطة المركزي، ومركز أورام طنطا الجديد ، كاشفا عن عن تطوير العشوائيات عبر إعادة بناء عمارات أبو شاهين، وتطوير منطقة السيد البدوي، وتوفير وحدات مجهزة بالكامل للمواطنين ‘ إضافة إلى المشروعات الاستثمارية والخدمية مثل محطة إنتاج البيض ومشروعات المجازر والأراضي المطروحة للاستثمار.



وأعتبر محافظ الغربية أن الشكاوى رسالة مباشرة من المواطن، ولذلك لا يمكن تجاهلها أو تأجيلها ، قائلا :"لدينا غرف مخصصة للمتابعة، ونعمل من خلال عدة منصات أبرزها الصفحة الرسمية للمحافظة ومبادرة الغربية بتتغير بيكم ، واستطيع أن أقول بكل وضوح إن كل شكوى يتم الرد عليها، إما فوراً إذا كانت قابلة للحل اللحظي، أو بتحويلها لجهة الاختصاص بمتابعة يومية من مكتبي".

وأشار إلى أن نسبة الاستجابة للشكاوى خلال العام الماضي تجاوزت 97٪، وهذا بفضل التفاعل الحقيقي من رؤساء المدن ومديري المديريات، والمتابعة المباشرة في الجولات الميدانية.



وحول ملف تقنين أراضي الدولة والتعديات عليها..أشار المحافظ إلى أنه يتم التعامل بحزم شديد في هذا الملف لأنه يتعلق بحق الدولة وحق الأجيال القادمة ..لافتا إلى أن المحافظة أنهت عدداً كبيراً من طلبات التقنين وتعمل حالياً على استكمال المتبقي منها.

وأكد أن العمل على تيسير الإجراءات بالكامل الخاصة بملف التصالح في مخالفات البناء ،كاشفا عن تخصيص منافذ متعددة لاستقبال المواطنين وتسهيل تقديم المستندات ، وهناك متابعة يومية من اللجنة المختصة، وهناك حرص على أن تتم كل الخطوات في وقت قصير ودون تعقيدات، لأن هدف التصالح هو مصلحة المواطن وتنظيم العمران، وليس التضييق عليه.



وأوضح المحافظ أن الغربية تمتلك إمكانات كبيرة جداً، من موقع استراتيجي وكتلة سكانية عالية ودعم حكومي مستمر ونعمل حالياً على طرح عدد كبير من الأراضي للاستثمار بالتعاون مع وزارة الري، بنظام يحقق عائدًا للمحافظة يصل إلى 20٪.. كما أن لدينا مشروعات حيوية قيد التنفيذ ستفتح فرصاً واسعة أمام المستثمرين مثل المنطقة الاستثمارية بالمحلة، ومحطة معالجة المخلفات بدفرة، ومشروعات الثروة الحيوانية.



وأفاد بأنه من أبرز المشروعات الواعدة شملت إقامة مصنع تدوير المخلفات بدفرة الممول من الاتحاد الأوروبي، وهو من أكبر المشروعات النوعية ، والمحطة الوسيطة بقطور بطاقة ٣٠٠ طن يومياً ، والمشروعات الصحية الجديدة التي ستغير خريطة الخدمات الطبية بالمحافظة ، والأراضي المستثمرة التي ستوفر فرص عمل حقيقية للشباب.



وحول ملف تطوير المناطق العشوائية، أوضح الجندي بأنه من الملفات المهمة التي يوليها اهتماما كبيرا ، قائلا "نحن نعمل من منطلق أن جودة الحياة حق لجميع المواطنين. ولذلك كان ملف العشوائيات أولوية منذ اليوم الأول، أنهينا مشروع أبو شاهين بالكامل، ونواصل العمل في منطقة السيد البدوي، وتطوير الخدمات والواجهات والمحلات والطرق الداخلية، إلى جانب تنفيذ مشروعات دفاع مدني وشبكات صرف متطورة".



وأشار إلى أن مركز زفتى أصبح نموذجاً يحتذى به على مستوى الجمهورية فيما يتعلق بمبادرة حياة كريمية حيث تم تنفيذ 876 مشروعاً والانتهاء من 862 مشروعاً حتى الآن، بنسبة تنفيذ تجاوزت 97٪، ما وضعنا في المركز الأول بين المحافظات، مؤكدا أن هذه المشروعات غيرت شكل الريف تماماً من مياه وصرف وطرق ومدارس ووحدات صحية وخدمات اجتماعية.

وأوضح أن ملف الأحوزة العمرانية في مراحله الأخيرة، وتم إنجاز نسبة كبيرة جداً منه بالتنسيق مع وزارة الإسكان، لأن الأحوزة العمرانية الجديدة تمثل خريطة الحياة المستقبلية للقرى والمدن، وتنظيم البناء، ومنع العشوائيات ، مؤكدا اهتمام المحافظة بمشروعات تشغيل الشباب والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.



وأضاف :"لدينا تعاون وثيق مع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة، ونوفر مساحات وتجهيزات وعروضاً للتمويل والتدريب، وهناك مشروعات جديدة تم تخصيص أراضٍ لها في عدد من المراكز، بهدف توفير فرص عمل حقيقية للشباب.. كما نعمل على دعم الصناعات الصغيرة المنتشرة تقليدياً في المحلة وسمنود وطنطا، لأنها مصدر رئيسي للدخل".

واختتم حديثه قائلا :"أعد المواطنين أنني مستمر في العمل على الأرض يومياً، وأن كل جولة وكل شكوى وكل مشروع هدفه الوحيد هو رفع جودة حياة المواطن. وسأظل أعتبر رضا المواطن هو المؤشر الحقيقي لنجاحنا".

