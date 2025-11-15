قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية: صلابة الدولة ورؤية القيادة ووعي الشعب أسهم في استقرار الوطن ودعم التنمية وجهود السلام
هل يأثم من لم يقرأ سورة الكهف أمس الجمعة؟.. لا تهملها لـ7 أسباب
أخبار السيارات| أسعار 5 سيارات اقتصادية في السوق المصري.. نيسان وهوندا شراكة استراتيجية دون اندماج
البيت الأبيض يعقد 3 اجتماعات لبحث العمليات العسكرية المحتملة بفنزويلا
سر لا يعرفه الناس.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الفيتامين بعد الفطار والشاي؟
موعد مباراة الأهلي وشبيبة القبائل في دوري أبطال إفريقيا
انفعال ونصيحة | أبلة فاهيتا تخطف الكرسي من عمرو أديب.. وتؤكد : برنامجي ديمقراطي
بعد اختيار هدفه في شباك الأهلي.. كيف يفوز عمرو ناصر بجائزة بوشكاش؟
بريطانيا تعلن دعمها لمشروع القرار الأمريكي بشأن غزة.. الانسحاب الإسرائيلي على مراحل محددة
تعب غير مبرر الأبرز.. أعراض لا تتجاهلها تدل على احتياج الجسم لـ فيتامين
ماذا تسمى سورة النصر؟.. انتبه لـ10 أسرار إذا كنت من المظلومين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

سر لا يعرفه الناس.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الفيتامين بعد الفطار والشاي؟

فيتامين
فيتامين
أسماء عبد الحفيظ

إذا كنت تتناول الفيتامينات مباشرة بعد الفطار وتشرب معها أو بعدها كوب شاي ساخن، فربما لا تحصل على الفائدة التي تتوقعها، كثير من الأشخاص يفعلون ذلك اعتقادًا أنه الأفضل للهضم أو أسهل على المعدة، لكن الحقيقة أن توقيت تناول الفيتامينات وطريقة شرب الشاي قد تغيّر تمامًا مقدار ما يمتصه جسمك.

أوضحت الدكتورة سكينة جمال خبيرة التغذية من خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، ما الذي يحدث داخل الجسم عند تناول الفيتامين بعد الفطار والشاي؟

 ماذا يحدث للجسم عند تناول الفيتامين بعد الفطار مباشرة؟

ماذا يحدث عند شرب الشاي بعد تناول الفيتامين؟

تناول الفيتامين بعد وجبة الإفطار يُعتبر مفيدًا في الحالات التالية:

1. تحسين امتصاص الفيتامينات الذائبة في الدهون

بعض الفيتامينات تحتاج لوجود دهون بسيطة ليتم امتصاصها جيدًا، مثل:

فيتامين A

فيتامين D

فيتامين E

فيتامين K

الفطار غالبًا يحتوي على دهون خفيفة، وبالتالي يساعد في الامتصاص.

2. تقليل اضطراب المعدة

الفيتامينات، خاصة المتعددة منها، قد تسبب غثيانًا إذا تم تناولها على معدة فارغة.
لذلك، تناولها بعد الفطار يقلل الانزعاج الهضمي.

ماذا يحدث عند شرب الشاي بعد تناول الفيتامين؟

ماذا يحدث عند شرب الشاي بعد تناول الفيتامين؟

الشاي يحتوي على مادة التانين، وهي مادة تقلل امتصاص مجموعة مهمة من المغذيات:

1. انخفاض امتصاص الحديد

الشاي يقلل امتصاص الحديد بنسبة تصل إلى 60%–70%.

لذلك إذا كان الفيتامين يحتوي على:

الحديد

فيتامينات الدم

معادن داعمة للطاقة

فإن شرب الشاي بعدها مباشرة قد يُفقد الفيتامين نصف فوائده.

2. التأثير على امتصاص الفيتامينات B

التانين قد يؤثر على امتصاص:

فيتامين B12

فيتامين B9 الفولات

وهذه الفيتامينات مهمة للطاقة، والذاكرة، والأعصاب.

3. إبطال مفعول مكملات الكالسيوم والزنك

الشاي يرتبط كيميائيًا ببعض المعادن ويمنع امتصاصها
مثل:

الكالسيوم

الزنك

المغنيسيوم

وهذا يفسد فعالية الفيتامين إذا كان يحتوي عليها.

الفيتامين الفطار الفطار والشاي ماذا يحدث للجسم عند تناول الفيتامين بعد الفطار مباشرة ماذا يحدث عند شرب الشاي بعد تناول الفيتامين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تكلفة استخراج شهادة الجيش 2025

تكلفة استخراج شهادة الجيش 2025 وطريقة طلبها أون لاين

بيراميدز

المحكمة الرياضية تصدم بيراميدز بشأن طلب سحب لقب الدوري من الأهلي

احمد سعد

أحمد سعد يتعرض لحادث سير ويدخل المستشفى

إسماعيل الليثي

"حلاوة" الناجي من حادثة سيارة إسماعيل الليثي يسرد تفاصيل الواقعة

فاهيتا

الكرسي مش بيدوم لحد.. أبلة فاهيتا تقدم برنامج الحكاية بدلا من عمرو أديب

منح طالبة 11 درجة وإلحاقها بطب

بعد 4 شهور من نتيجة الثانوية العامة| منح طالبين درجات زيادة وإلحاقهما بكلية الطب

حسام حسن

بتوع السمنة غلبونا.. تعليق صادم من نجم الزمالك بسبب حسام حسن

موظف الإسكندرية القتيل

أطلق عليه الرصاص وضربه بضهر المسدس..اعترافات المتهم بإنهاء حياة موظف الإسكندرية

ترشيحاتنا

رئيس جامعة الأزهر

رئيس جامعة الأزهر ونائب شئون التعليم والطلاب يتفقدان المدينة الجامعية للطالبات بمدينة الأقصر

العلاج بالرقية الشرعية

عالم أزهري: العلاج بالرقية الشرعية ثابت وموجود في السنة

الدكتور أحمد كريمة

أنا ابن البشير والنذير.. أحمد كريمة ينقل رسالة الإمام الحسن للناس بعد استشهاد والده

بالصور

سر لا يعرفه الناس.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الفيتامين بعد الفطار والشاي؟

فيتامين
فيتامين
فيتامين

طريقة عمل سمك فيليه صحي ولذيذ في البيت بسهولة

طريقة عمل سمك فيليه صحي ولذيذ في البيت بسهولة
طريقة عمل سمك فيليه صحي ولذيذ في البيت بسهولة
طريقة عمل سمك فيليه صحي ولذيذ في البيت بسهولة

متى تأخذ الفيتامين ويمتصه جسمك.. هذه المشروبات تضعف مفعوله

أفضل وقت لتناول الفيتامين
أفضل وقت لتناول الفيتامين
أفضل وقت لتناول الفيتامين

تعب غير مبرر الأبرز.. أعراض لا تتجاهلها تدل على احتياج الجسم لـ فيتامين

أعراض احتياج جسمك لـ فيتامين
أعراض احتياج جسمك لـ فيتامين
أعراض احتياج جسمك لـ فيتامين

فيديو

وزارة الداخلية

ظهروا في فيديوهات.. الداخلية تضبط بعض أنصار مرشحين لمجلس النواب

أنصار مرشح بمجلس النواب

الداخلية : القبض على أنصار مرشحين لمجلس النواب بالبحيرة والفيوم

محمد رمضان يكشف عن اخر أعماله

حول نصائح والده لأغنية .. محمد رمضان يكشف عن آخر أعماله

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

المزيد