سر لا يعرفه الناس.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الفيتامين بعد الفطار والشاي؟

إذا كنت تتناول الفيتامينات مباشرة بعد الفطار وتشرب معها أو بعدها كوب شاي ساخن، فربما لا تحصل على الفائدة التي تتوقعها، كثير من الأشخاص يفعلون ذلك اعتقادًا أنه الأفضل للهضم أو أسهل على المعدة، لكن الحقيقة أن توقيت تناول الفيتامينات وطريقة شرب الشاي قد تغيّر تمامًا مقدار ما يمتصه جسمك.

أوضحت الدكتورة سكينة جمال خبيرة التغذية من خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، ما الذي يحدث داخل الجسم عند تناول الفيتامين بعد الفطار والشاي؟

ماذا يحدث للجسم عند تناول الفيتامين بعد الفطار مباشرة؟

ماذا يحدث عند شرب الشاي بعد تناول الفيتامين؟

تناول الفيتامين بعد وجبة الإفطار يُعتبر مفيدًا في الحالات التالية:

1. تحسين امتصاص الفيتامينات الذائبة في الدهون

بعض الفيتامينات تحتاج لوجود دهون بسيطة ليتم امتصاصها جيدًا، مثل:

فيتامين A

فيتامين D

فيتامين E

فيتامين K

الفطار غالبًا يحتوي على دهون خفيفة، وبالتالي يساعد في الامتصاص.

2. تقليل اضطراب المعدة

الفيتامينات، خاصة المتعددة منها، قد تسبب غثيانًا إذا تم تناولها على معدة فارغة.

لذلك، تناولها بعد الفطار يقلل الانزعاج الهضمي.

الشاي يحتوي على مادة التانين، وهي مادة تقلل امتصاص مجموعة مهمة من المغذيات:

1. انخفاض امتصاص الحديد

الشاي يقلل امتصاص الحديد بنسبة تصل إلى 60%–70%.

لذلك إذا كان الفيتامين يحتوي على:

الحديد

فيتامينات الدم

معادن داعمة للطاقة

فإن شرب الشاي بعدها مباشرة قد يُفقد الفيتامين نصف فوائده.

2. التأثير على امتصاص الفيتامينات B

التانين قد يؤثر على امتصاص:

فيتامين B12

فيتامين B9 الفولات

وهذه الفيتامينات مهمة للطاقة، والذاكرة، والأعصاب.

3. إبطال مفعول مكملات الكالسيوم والزنك

الشاي يرتبط كيميائيًا ببعض المعادن ويمنع امتصاصها

مثل:

الكالسيوم

الزنك

المغنيسيوم

وهذا يفسد فعالية الفيتامين إذا كان يحتوي عليها.