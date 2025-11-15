محملة بالرمان.. إصابة 9 أشخاص في تصادم ربع نقل وملاكي بسوهاج

شهدت قرية الشعارنة الواقعة على الطريق الزراعي الغربي بمحافظة سوهاج حادث تصادم مروع، بعدما اصطدمت سيارة ملاكي كانت ضمن موكب زفة عرس بسيارة ربع نقل محملة بمحصول الرمان؛ مما أسفر عن إصابة 9 أشخاص بإصابات متفرقة ما بين كسور وكدمات وجروح بأنحاء متفرقة من الجسد.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء الدكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور المركز يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين على الطريق الزراعي الغربي بدائرة قرية الشعارنة، ووجود عدد من المصابين.

وبالانتقال والفحص، تبين أن سيارة ملاكي كانت مشاركة في زفة عرس اصطدمت بسيارة ربع نقل محملة بمحصول الرمان، ما أدى إلى إصابة 9 أشخاص بإصابات متنوعة، تمثلت في كسور وسحجات وكدمات.

تم على إثرها نقل جميع المصابين إلى مستشفى سوهاج العام لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم.

وأوضحت المصادر الطبية أن حالتين من المصابين يجري تجهيزهم لدخول العمليات نظرًا لخطورة إصاباتهما، فيما أكد شهود العيان أن الحادث نتج عن السرعة الزائدة أثناء سير موكب الزفة.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، على أن تتولى النيابة العامة مباشرة التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث.