قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ارتفاع مصابي انقلاب أتوبيس نقل عام في الوادي الجديد إلى 38 حالة.. أسماء
3 عقبات.. القيد يهدد صفقة سوبر بـ الزمالك في الميركاتو الشتوي
الزمالك يواجه بلدية المحلة في دور الـ32 من كأس مصر
ارتفاع جديد في درجات الحرارة.. الأرصاد تحذر المواطنين من تقلبات الطقس
من يواجه الأهلي في دور الـ32 من كأس مصر؟
مقـ.ـتولا أم مقهورا.. كواليس مصرع مهندس مسن صفعه شاب أمام ابنته بالهرم
مصر في الصدارة.. المنتخبات المتأهلة لكأس العالم 2026 حتى الآن
عاوز أهدي بينكم.. رامي صبري يوجه رسالة لـ رنا سماحة وطليقها
ترامب يخفض جمارك لحوم الأبقار والبن والطماطم والموز لضبط الأسعار
قيد الدراسة.. تفاصيل أزمة جديدة بين الأهلي ونجم سوبر
تأجيل إستئناف قضية الطفل ياسين إلى جلسة الثلاثاء 18 نوفمبر
أطلقنا مرتين.. بسمة بوسيل تكشف تفاصيل جديدة عن انفصالها من تامر حسني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

محملة بالرمان.. إصابة 9 أشخاص في تصادم ربع نقل وملاكي بسوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهدت قرية الشعارنة الواقعة على الطريق الزراعي الغربي بمحافظة سوهاج حادث تصادم مروع، بعدما اصطدمت سيارة ملاكي كانت ضمن موكب زفة عرس بسيارة ربع نقل محملة بمحصول الرمان؛ مما أسفر عن إصابة 9 أشخاص بإصابات متفرقة ما بين كسور وكدمات وجروح بأنحاء متفرقة من الجسد.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء الدكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور المركز يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين على الطريق الزراعي الغربي بدائرة قرية الشعارنة، ووجود عدد من المصابين.

وبالانتقال والفحص، تبين أن سيارة ملاكي كانت مشاركة في زفة عرس اصطدمت بسيارة ربع نقل محملة بمحصول الرمان، ما أدى إلى إصابة 9 أشخاص بإصابات متنوعة، تمثلت في كسور وسحجات وكدمات.

تم على إثرها نقل جميع المصابين إلى مستشفى سوهاج العام لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم.

وأوضحت المصادر الطبية أن حالتين من المصابين يجري تجهيزهم لدخول العمليات نظرًا لخطورة إصاباتهما، فيما أكد شهود العيان أن الحادث نتج عن السرعة الزائدة أثناء سير موكب الزفة.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، على أن تتولى النيابة العامة مباشرة التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج زفة رمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احمد سعد

أحمد سعد يتعرض لحادث سير ويدخل المستشفى

ياسمين الخطيب

ياسمين الخطيب تكشف سبب عدم إذاعة حلقة عبد اللّٰه رشدي

احمد سعد

على طريق السخنة.. عمرو سعد يكشف تفاصيل حالة شقيقه أحمد بعد الحادث

مصطفى كامل - أحمد سعد

مصطفى كامل يكشف تفاصيل حالة أحمد سعد بعد تعرضه لحادث سير

كروت الشحن

حقيقة رفع أسعار كروت شحن المحمول.. شعبة الاتصالات تعلن مفاجأة

أنصار مرشح بمجلس النواب

الداخلية : القبض على أنصار مرشحين لمجلس النواب بالبحيرة والفيوم

أسعار الدواجن

تواصل الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

اسامه نبيه

أسامة نبيه يكشف عن نبوءة لـ محمد صبري تحققت بعد 5 أيام

ترشيحاتنا

أحمد سعد

رامي صبري يوجه رسالة لـ أحمد سعد بعد تعرضه لحادث سير

سوق القاهرة السينمائي

افتتاح سوق القاهرة السينمائي بمشاركة 20 جهة عربية ودولية

مهرجان الكويت الدولي للمونودراما

مسرحية "ماسح الأحذية" تتوَّج بجائزتين في مهرجان الكويت الدولي للمونودراما

بالصور

مبيعات السيارات الكهربائية تزدهر عالميًا مع انهيار السوق الأمريكية

مبيعات السيارات
مبيعات السيارات
مبيعات السيارات

أسرع علاج لنزلات البرد.. 5 خطوات للتعافي السريع.. نصائح لتقوية المناعة ومنع تكرار المرض

علاج نزلات البرد سريعًا
علاج نزلات البرد سريعًا
علاج نزلات البرد سريعًا

سر لا يعرفه الناس.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الفيتامين بعد الفطار والشاي؟

فيتامين
فيتامين
فيتامين

طريقة عمل سمك فيليه صحي ولذيذ في البيت بسهولة

طريقة عمل سمك فيليه صحي ولذيذ في البيت بسهولة
طريقة عمل سمك فيليه صحي ولذيذ في البيت بسهولة
طريقة عمل سمك فيليه صحي ولذيذ في البيت بسهولة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

المزيد