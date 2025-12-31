القوات المسلحة السودانية تدخل مدينة حمادي بعد معارك دموية مع الدعم السريع

نجحت القوات المسلحة السودانية، اليوم الأربعاء، في دخول مدينة حمادي، بعد معارك دموية مع الدعم السريع.

‏ووفقا لوسائل إعلام محلية سودانية، نقلا عن مصادر، شهدت معارك الحمادي، استخدام لأنواع متعددة من السلاح، قبل أن يتمكن الجيش السوداني من فرض سيطرته.

كما أسفرت المواجهات عن خسائر في الأرواح والمعدات، وسط تحركات عسكرية مكثفة شملت تعزيزات ودفع وحدات إضافية للسيطرة على النقاط الاستراتيجية داخل الحمادي، وتأمين مداخلها ومخارجها لمنع أي هجمات مضادة من جانب الدعم السريع.

وشهدت مدينة حمادي، بولاية جنوب كردفان في السودان، خلال الأيام القليلة الماضية، معارك ضارية بين الجيش السوداني ومليشيا الدعم السريع.





