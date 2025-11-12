محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

فرحة كبيرة عمت جماهير النادي الأهلي بعد فوز الفريق على الزمالك وتحقيق لقب السوبر المحلي....فرحة مستحقة انتظرها وربما اعتادها الجمهور الأهلاوي برغم كل محاولات التشكيك من وجود مجاملات تحكيمية لم يكن لها وجود من الأساس إلا في مخيلة مروجيها .

كنت قد ذكرت في مقالٍ سابق أن الأهلي ربما يتعثر أحياناً لكن النادي بما يملكه من إرثٍ تاريخي عريق يمكن إدارته ومكوناته الفنية من إعادة الأمور للطريق الصحيح بمساندة جماهيرية كاسحة يتمناها أي نادٍ في العالم .

أضاف الأهلي لرصيده لقب السوبر السادس عشر كما وصل للقب رقم مائة في عدد البطولات المحلية " دوري وكأس وسوبر"....

لم تتوقف مكاسب النادي عند مجرد فتح خزانة الكئوس لإدخال الكأس الجديدة فحسب....لكن كسب الأهلي مديراً فنياً جديداً استطاع في وقت قصير تصحيح مسار الفريق وإعادة تنظيمه وضبط منظومته الدفاعية ليس بشكلٍ كامل ولكن بشكل أفضل كثيراً عن الفترة الماضية إلى جانب تطوير منظومته الهجومية وإعادة توظيف بعض اللاعبين مثل أليو ديانج في خط الوسط وبن شرقي في الجناح الأيمن وزيزو كلاعب حر يتبادل المراكز مع بن شرقي وتريزيجيه.... بالإضافة إلى استعادة أكبر مميزات الأهلي أثناء فترته مع مارسيل كولر والتي ميزته عن باقي الفرق وهي منظومة الضغط بشكل عام سواء ضغط عالي أو ضغط عكسي وهو الأمر الذي افتقده الفريق خلال الفترة الماضية.....وبرغم تفوق معظم عناصر الفريق في مباراتي السوبر ضد سيراميكا ثم الزمالك لكن يبقى تميز كلٍ من بن شرقي وزيزو محل اعتبار كبير ....فاللاعب الكبير تظهر جودته في المناسبات المهمة واللقاءات الكبيرة.....بن شرقي مثلا اعتاد اللعب في الجناح الأيسر ومع ذلك لم يشعر أحد بانخفاض مردوده الفني عندما غير المدرب مركزه للجناح الأيمن وهو ما أثار استغراب البعض عند إعلان التشكيل لكن اللاعب المغربي الكبير أثبت أن جودته لا تختلف باختلاف المراكز بل وصنع في مباراة سيراميكا الهدف الثاني برأسه بصعوبة شديدة وسجل الهدف الأول في مبارة الزمالك بمهارة كبيرة....أما زيزو فنجح بفضل مهاراته التكتيكية العالية في صنع الهدف الأول في مباراة سيراميكا والهدف الأول في مباراة الزمالك ....ساعده في ذلك ثباته الانفعالي الكبير في مواجهة هجوم عنيف متوقع من جمهور ناديه السابق....لكن اللاعب ومن ينظر إلى تعبيرات وجهه أثناء وبعد المباراة يستطيع أن يلاحظ بسهولة قوة شخصيته واستعداده النفسي والذهني للانتصار في هذا التحدي .

الآن وقد انتصر الأهلي فإن عملاّ كبيراً في انتظار سيد عبدالحفيظ بصفته قائماً بالإشراف على قطاع كرة القدم نائباً عن الكابتن الخطيب....هذا العمل الكبير هو في انتظاره في حالة المكسب أو الخسارة وإن كان المكسب يعطي مزيداً من الأريحية في العمل....يحتاج الأهلي إلى تنظيم العديد من الأمور الإدارية والفنية في قطاع الكرة ....مثل تنظيم عملية انتقاء اللاعبين الأجانب والاعتماد على الكوادر "الشابة" المتخصصة في تحليل واختيار العناصر المطلوب إضافتها وتقييم العناصر الموجودة بالفعل ليس عن طريق العين المجردة والانطباعات التي قد تعطي نتائج خادعة ولكن ما أقصده هو التعاون مع شركات متخصصة في التحليل والبيانات تستطيع تقديم خدمات تمكن المسئول من اتخاذ القرار المناسب.....لا يخفى على أحد بالطبع ضرورة اهتمام النادي بقطاع الناشئين الذى واجه انتقادات حادة خلال الفترة الماضية وإن كان قد ظهر للجميع أن الأهلي يمتلك مواهب جيدة ظهرت مع المنتخبات الوطنية في كأس العالم للناشئين المقامة حالياً في قطر....فقط يتبقى تدخلات قوية لدمجها بالفريق الأول أو الاستثمار والتصدير للخارج وتحقيق استفادة كبيرة للنادي ....

مع كل الاحترام للجنة التخطيط بالنادي لكن الأهلي يملك كل الأدوات وأهمها القدرة المالية التي تتيح لمتخذ القرار وضع النادي في المكانة التي تليق به وبجماهيره.