شاهد .. تدشين أكبر مائدة إفطار جماعي لأهل المحلة

شهدت منشية البكري بمدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية مساء امس تدشين أكبر مائدة الإفطار علي غرار إفطار المطرية تحت رعاية مؤسسة التايب الخيرية بمشاركة أكثر من 8 آلاف شخص .

فرحة افطار رمضان

وجاء ذلك بحضور ممثلي الكنيسة والأوقاف المصرية ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية وممثلي المجتمع المدني ونقباء الصيادلة والمحامين والقطاع الطبي والصحي وغيرهم .

مشاركة الأسر والعائلات



وتخلل حفل الإفطار تكريم حفظة القرآن الكريم والأمهات المثاليات فضلا عن تقديم رحلات عمرة لأسر شهداء الوطن .

فرحة وبهجه رمضان



الجدير بالذكر تدشين حفل الإفطار للمرة الثامنة علي التوالي وسط حفاوة وإجراء فقرات دينية وابتهالات وتواشيح رسمت البهجة والسرور على وجوه المشاركين في حفل الإفطار .