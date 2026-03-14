النائب سيد عبد الجليل يشارك في عرس قرآني لتكريم حفظة كتاب الله بقرية كسفريت

شارك اليوم النائب سيد عبد الجليل، عضو مجلس النواب، في الاحتفالية الكبرى التي أقيمت بقرية كسفريت بمركز ومدينة فايد، في ليلة ملأتها البهجة، لتكريم النماذج المشرفة من حفظة القرآن الكريم من أبناء القرية.

شهدت الاحتفالية أجواءً احتفالية مهيبة، حيث امتزجت مشاعر الفخر والفرح من الأهالي وهم يشاهدون أبناءهم وبناتهم من الشباب والأطفال يُتوجون بلقب "حفظة كتاب الله". وسط حشد غفير من أهالي القرية الذين توافدوا للاحتفاء بهذه الكوكبة المنيرة التي ترفع الرأس وتُطمئن القلوب على مستقبل جيل متمسك بدينه وقيمه.

وقد جاء التكريم بحضور كل من النائب سامي سليم، عضو مجلس النواب ، والشيخ أحمد جويفل، إمام مسجد القرية ، والشيخ محمود مبارك ، واللواء عبد العظيم خشانة و الحاج السيد البربري ، والحاج علي السبع ، وبمشاركة واسعة من كبار عائلات القرية الذين حرصوا على دعم وتشجيع هذه النماذج الطيبة.

خالص التهاني القلبية لجميع المكرمين ولوالديهم، متمنين لهم دوام التوفيق والسداد في خدمة دينهم ووطنهم