رئيس التحرير
طه جبريل
وزير التعليم يعلن إطلاق برنامج وطني يدمج الثقافة المالية وريادة الأعمال بالمناهج

ياسمين بدوي

قال محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني : اتخذنا في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قرارًا واضحًا بالانتقال من التعلّم عن الاقتصاد، إلى التعلّم داخل الاقتصاد ذاته ، واليوم نعلن عن برنامج وطني رائد يدمج الثقافة المالية، والوعي الاستثماري، وريادة الأعمال في المناهج الدراسية لطلاب الصفين: الأول، والثاني الثانوي.


وأضاف وزير التربية والتعليم : لا يقتصر هذا التوجه على إضافة مادة دراسية جديدة، بل يتعلق بنموذج جديد للتعلّم، نموذج يربط المعرفة بالفعل، ويحوّل الطلاب من متلقّين إلى مشاركين حقيقيين في الواقع الاقتصادي.


وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الطلاب الذين يستكملون هذا البرنامج لن يقتصر دورهم  على المحاكاة، أو التدريبات الصفية، بل سيُتاح لهم الوصول  إلى حسابات استثمار حقيقية ومحافظ ممولة، تمكّنهم من الانخراط في تداول فعلي داخل البورصة المصرية، وذلك تحت إشراف وتوجيه متخصص ، مما يتيح للطلاب ممارسة واقعية متكاملة، وليست تجربة تعليمية نظرية.


وأكد وزير التربية والتعليم ، على أن فهم كيفية خلق القيمة لا يتحقق بالحفظ وحده، بل ينشأ من اتخاذ القرار، وتحمل المخاطرة، والإحساس بالمسئولية، ورؤية الأثر الحقيقي للاختيارات التي نتخذها.


وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه من خلال هذه المبادرة، سيتم العمل على إعداد جيل يفهم ما يلي:
كيف تُخلق القيمة؟ .. وكيف تُدار المخاطر؟ .. وكيف تشكل القرارات طويلة المدى النتائج الاقتصادية؟ ، مؤكداً أن هذا ليس فقط استثمارًا في الطلاب، بل هو استثمار في قدرة اقتصادنا على الصمود والاستدامة مستقبلًا.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني : نحن لا نبني  هذا المشروع بمعزل عن العالم ، فشراكتنا مع أصدقائنااليابانيين تعكس التزامًا مشتركًا بالتميز والانضباط والابتكار في التعليم.


وأضاف : إن الأمر لا يقتصر على التعليم المالي فحسب، بل يتجاوز ذلك إلى تنمية القدرة على الفعل والتأثير ، بل يتعلق بتمكين الشباب، ليس في فهم العالم من حولهم فقط، بل في القدرة على التنقّل داخله، والتأثير في مساراته، والمشاركة الفاعلة في بنائه.


‎وأخيرا قال وزير التربية والتعليم : إن توقيع هذه الاتفاقيات اليوم يعكس رؤية مشتركة يكون فيها التعليم متصلًا بالحياة اتصالًا أعمق، حيث لا ينتهي التعلم عند المعرفة، بل يبدأ منها ، وفي الختام، أؤكد أننا لا نُعلّم الطلاب الاقتصاد فقط، بل نضعهم في قلبه ، ومن خلال ذلك، نُعدّ جيلاً لا يكتفي بالمشاركة في المستقبل، بل يصنعه.

