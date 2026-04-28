وزير الإستثمار: إدراج الثقافة المالية بالمناهج خطوة مهمة لإستدامة مسار الإصلاحات الاقتصادية

أكد الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن الثقافة المالية المقرر تدريسها فى المناهج الدراسية ،هي المستقبل ، مشددا على أهمية معرفة النشء بعمليات التصدير والاستثمار وغيرها من الأمور المالية.

جاء ذلك خلال كلمته في فعاليات توقيع مذكرة التفاهم ، الخاصة بتنفيذ منهج "الثقافة المالية" المقرر تدريسه لطلاب مرحلة التعليم الثانوي .

وأوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ، أن توقيع اتفاقية إدراج "الثقافة المالية" في مناهج التعليم يمثل خطوة مهمة في إطار استدامة مسار الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الدولة

وقال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية : الفكرة تقوم على تدشين بروتوكول للتعاون مع قطاع التعليم بما يدعم جهود الإصلاح، ويعزز بناء أجيال قادرة على فهم المتغيرات الاقتصادية والتعامل معها بوعي.



وأضاف وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ، أن استمرار الإصلاحات الاقتصادية يتطلب الإستثمار في التعليم، بإعتباره الركيزة الأساسية لبناء مستقبل مختلف

وشدد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ، على أن نشر الثقافة المالية بين الطلاب يسهم في تكوين وعي إيجابي لديهم تجاه الإدخار والإستثمار.



وأشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ، إلى أهمية تعريف الطلاب بأسس تأسيس الشركات وآليات عمل الأسواق، لافتا إلى أن التعليم يمثل أداة رئيسية لتغيير الواقع وبناء أجيال تستفيد من تطورات القطاع المالي.



وأوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ، أن البورصة تمثل منصة رئيسية لدعم نمو الشركات وتعزيز النشاط الإقتصادي، بما ينعكس إيجابيا على معدلات النمو

وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ، أن الإصلاحات المالية التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية أسهمت في تحسين أداء الشركات ودعم بيئة الاستثمار في مصر.