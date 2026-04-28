الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
علي جمعة: علينا اللجوء لله فى الشدة والرخاء وأن نكون مخلصين فى الدعاء

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن ربنا سبحانه وتعالى حثَّنا على اللجوء إليه ودعائه في الشدة والرخاء، وأخبرنا بأنه سبحانه قريبٌ مجيبٌ، وطلب منا أن نكون مخلصين له في الدعاء، وأن ندعوه خوفًا وطمعًا، وتضرعًا وخفيةً، ودلَّنا على مفاتيح الدعاء، وهي أسماؤه الحسنى، وكل ذلك ورد في نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة.

وأستشهد علي جمعة، فى منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، قال تعالى: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ﴾ [البقرة: 186].وقال تعالى: ﴿ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ [الأعراف: 55].وقال تعالى: ﴿وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ﴾ [الأعراف: 56].وقال تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا﴾ [الأعراف: 180].

وأخبرنا النبي ﷺ في سنته بأن الله سبحانه حييٌّ كريم، يستحيي أن يرد العبد خائبًا إذا رفع إليه يديه، وأن الدعاء من أكرم العبادات عليه سبحانه، وأنه تعالى يستجيب الدعاء، وأنه يحب أن يُسأل.

قال ﷺ: «إِنَّ اللهَ حَيِيٌّ كَرِيمٌ، يَسْتَحْيِي إِذَا رَفَعَ الرَّجُلُ إِلَيْهِ يَدَيْهِ أَنْ يَرُدَّهُمَا صِفْرًا خَائِبَتَيْنِ» [أبو داود].

وقال ﷺ: «لَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَمَ عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنَ الدُّعَاءِ» [أحمد].

وقال ﷺ: «مَا عَلَى الْأَرْضِ مُسْلِمٌ يَدْعُو اللهَ بِدَعْوَةٍ إِلَّا آتَاهُ اللهُ إِيَّاهَا، أَوْ صَرَفَ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلَهَا، مَا لَمْ يَدْعُ بِإِثْمٍ أَوْ قَطِيعَةِ رَحِمٍ» [الحاكم].

وقال ﷺ: «سَلُوا اللهَ تَعَالَى مِنْ فَضْلِهِ، فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى يُحِبُّ أَنْ يُسْأَلَ، وَأَفْضَلُ الْعِبَادَةِ انْتِظَارُ الْفَرَجِ» [الترمذي].

قال الخطابي: «معنى الدعاء استدعاءُ العبدِ ربَّه عزَّ وجلَّ العنايةَ، واستمدادُه منه المعونةَ. وحقيقته: إظهارُ الافتقار إلى الله تعالى، والتبرؤ من الحول والقوة، وهو سمةُ العبودية، واستشعارُ الذلة البشرية، وفيه معنى الثناء على الله عزَّ وجلَّ، وإضافة الجود والكرم إليه» [شأن الدعاء].

وللدعاء آداب ينبغي للمسلم أن يتحلى بها ويتحرى إصابتها، منها: أن يكون مطعمه ومشربه وملبسه ومسكنه من حلالٍ لا حرام فيه.

ومن الآداب أن يتحرى المسلم الأزمان الفاضلة، والأماكن الفاضلة، والأحوال الفاضلة في دعائه؛ فذلك أرجى للإجابة، وأكثر بركةً في الدعاء.

ومن آداب الدعاء كذلك أن يدعو مستقبلًا القبلة، وأن يرفع يديه بالدعاء.

ومن الآداب أيضًا إخفات الصوت في الدعاء، والاعتدال بين المخافتة والجهر.

ومن الآداب ألا يتكلف تحسين العبارة على وجهٍ يخرجه عن حقيقة الافتقار والضراعة؛ فإن المقصود من الدعاء حضور القلب، لا مجرد تحسين الألفاظ وتنميق العبارات.

ومن الآداب أن يجزم المسلم في الدعاء، وأن يوقن بالإجابة.

ومن الآداب الإلحاح في الدعاء، وتكراره ثلاثًا.

ومن الآداب ألا يستبطئ الإجابة، فيقول: قد دعوت فلم يُستجب لي.

ومن الآداب أن يفتتح الدعاء بحمد الله والثناء عليه، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله ﷺ.

ومن الآداب كذلك أن يختم الدعاء بالثناء على الله سبحانه، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله ﷺ.

وقد يتوهم بعض الناس التعارض بين نفاذ القدر والدعاء، ولا ينبغي للمسلم أن يتوهم التعارض بين نصوص الشرع الشريف؛ فالشرع جاء بحتمية الإيمان بالقدر خيره وشره، وهو ركن من أركان الإيمان، وجاء كذلك بالحث على الدعاء؛ لأن الدعاء عبادة عظيمة لها أثرها، ولا تعارض بين الإيمان بالقدر وبين الأخذ بأسباب الخير، ومن أعظمها الدعاء.

والنبي ﷺ لم يترك الدعاء قط، فكم من محنة رُفعت بالدعاء، وكم من مصيبة أو كارثة كشفها الله بالدعاء، ومن ترك الدعاء فقد سدَّ على نفسه أبوابًا كثيرة من الخير.

فإذا فهم المسلم عن الله تلك الدقائق، وتحرى آداب الدعاء، وصدق في اللجوء إلى الله، قبله الله واستجاب دعاءه. نسأل الله أن يستجيب لنا، وأن يقبلنا.

