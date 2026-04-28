وزيرة خارجية بريطانيا: نضغط على إيران لفتح مضيق هرمز
تسرب مياه صرف صحي في مطروح بسبب سوء الأحوال الجوية.. والشركة تتحرك للسيطرة
سعر الذهب اليوم في مصر 28 أبريل 2026 .. تحديث الصاغة الآن
دعاء بعد صلاة الفجر لقضاء الحوائج مستجاب.. أفضل الأدعية التي تفتح لك أبواب السماء
أبو العينين: الحروب دخلت عصر الذكاء الاصطناعي وميادين القتال أصبحت مختبرات لهذه التقنيات
بركات بعد خسارة الأهلي: اللاعيبة مش عايزين ياخدوا الدوري وصعبان علي تريزيجيه
أبو العينين يحذر من الذكاء الاصطناعي: الوعد كبير والخطر أكبر والفارق بينهما الحوكمة
إبراهيم فايق عن هزيمة الأهلي: أول مرة أشوف الجمهور بيهاجم بالشكل ده
أبو العينين: الذكاء الاصطناعي فرصة تاريخية لتجاوز عقبات التنمية
دوي 3 انفجارات وإطلاق نار بمطار سينو.. واختفاء غامض لرئيس مالي
البابا تواضروس يصل إلى ڤيينا في ثاني محطات جولته الخارجية
أبو العينين: العالم أمام صراع من نوع جديد لا حدود له ولا يعترف بوطن
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

دعاء بعد صلاة الفجر لقضاء الحوائج مستجاب.. أفضل الأدعية التي تفتح لك أبواب السماء

دعاء بعد صلاة الفجر لقضاء الحوائج
دعاء بعد صلاة الفجر لقضاء الحوائج
أحمد سعيد

دعاء بعد صلاة الفجر لقضاء الحوائج يستغل المؤمن هذا التوقيت حيث إنه من أعظم الأوقات التي يستحب فيها التوجه إلى الله بالدعاء، ما يجعل الدعاء أقرب إلى الإجابة بعد الصلوات المفروضة، ويحرص كثيرون على معرفة أفضل الأدعية المستجابة بعد الفجر لتحقيق الأمنيات وتفريج الكروب وطلب الرزق وتيسير الأمور، وفي السطور التالية نقدم أقوى أدعية بعد صلاة الفجر مكتوبة. 

دعاء بعد الفجر لقضاء الحوائج

1-اللهم إنى أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبى الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك لربك فتقضى حاجتى، ثم اذكر حاجتك.

2-لا إله إلا الله، الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، أسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اثم، اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين"

3- سيِّدُ الاستغفارِ: « اللَّهمَّ أنتَ ربِّي، لا إلَهَ إلَّا أنتَ، خَلقتَني وأَنا عبدُكَ، وأَنا على عَهْدِكَ ووعدِكَ ما استَطعتُ، أبوءُ لَكَ بنعمتِكَ، وأبوءُ لَكَ بذَنبي فاغفِر لي، فإنَّهُ لا يغفِرُ الذُّنوبَ إلَّا أنتَ، أعوذُ بِكَ من شرِّ ما صنعتُ، إذا قالَ حينَ يُمسي فماتَ دخلَ الجنَّةَ - أو: كانَ من أَهْلِ الجنَّةِ - وإذا قالَ حينَ يصبحُ فماتَ من يومِهِ مثلَهُ».

4-اللّهُمَّ إنّي أسألُكَ الْيُسْرَ بَعْدَ الْعُسْرِ ، وَ الْفَرَجَ بَعْدَ الْكَرْبِ ، وَ الرَّخاءَ بَعْدَ الشِّدَةِ ، اللّهُمَّ ما بِنا مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنْكَ ، لا إله إلّا أنتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَ أتُوبُ إلَيْكَ.

5- «اللهمَّ إياكَ نعبُدُ ولكَ نُصلِّي ونَسجُدُ وإليكَ نَسْعَى ونَحْفِدُ نرجو رحمتَكَ ونخشى عذابَكَ إنَّ عذابَكَ بالكافرينَ مُلْحِقٌ اللهمَّ إنَّا نستعينُكَ ونستغفرُكَ ونُثْنِي عليكَ الخيرَ ولا نَكْفُرُكَ ونُؤمنُ بكَ ونخضعُ لكَ ونَخلعُ من يَكْفُرُكَ».

6-«اللَّهمَّ إنِّي أسأَلُكَ العافيةَ في الدُّنيا والآخرةِ اللَّهمَّ إنِّي أسأَلُكَ العفوَ والعافيةَ في دِيني ودُنياي وأهلي ومالي اللَّهمَّ استُرْ عَوْراتي وآمِنْ رَوْعاتي اللَّهمَّ احفَظْني مِن بَيْنِ يدَيَّ ومِن خَلْفي وعن يميني وعن شِمالي ومِن فَوقي وأعوذُ بعظَمتِكَ أنْ أُغتالَ مِن تحتي».

7-اللَّهمَّ ربَّ السَّمواتِ السَّبعِ وربَّ العرشِ العظيمِ ربَّنا وربَّ كلِّ شيءٍ أنتَ الظَّاهرُ فليس فوقَكَ شيءٌ وأنتَ الباطنُ فليس دونَكَ شيءٌ مُنزِلَ التَّوراةِ والإنجيلِ والفُرقانِ فالقَ الحَبِّ والنَّوى أعوذُ بكَ مِن شرِّ كلِّ شيءٍ أنتَ آخِذٌ بناصيتِه أنتَ الأوَّلُ فليس قبْلَكَ شيءٌ وأنتَ الآخِرُ فليس بعدَكَ شيءٌ اقضِ عنَّا الدَّينَ وأَغْنِنا مِن الفقرِ.

دعاء بعد صلاة الفجر

ورد من دعاء بعد صلاة الفجر المأثور عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-،، وهو: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ عَلَيْكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ، وَأَنْ تَجْعَلَ النُّورَ فِي بَصَرِي، وَالْبَصِيرَةَ فِي دِينِي، وَالْيَقِينَ فِي قَلْبِي ، وَالْإِخْلَاصَ فِي عَمَلِي ، وَالسَّلَامَةَ فِي نَفْسِي، وَالسَّعَةَ فِي رِزْقِي، وَالشُّكْرَ لَكَ أَبَدًا مَا أَبْقَيْتَنِي».

ماذا نقول بعد صلاة الفجر؟

روى الترمذي ، وقال: حسن صحيح، وصححه الألباني في (صحيح الترغيب والترهيب) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال: دبر صلاة الفجر وهو ثانٍ رجليه قبل أن يتكلم-: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عشر مرات، كتب الله له عشر حسنات، ومحا عنه عشر سيئات، ورفع له عشر درجات، وكان يومه ذلك في حرز من كل مكروه، وحرس من الشيطان ولم ينبغ لذنب أن يدركه في ذلك اليوم؛ إلا الشرك بالله عز وجل .

وكذلك منما يقال بعد صلاة الفجرماروى أبو داود وابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بعد الفجر والمغرب: «اللهم أجرني من النار» سبع مرات، وكذلك يقال : «لا إله إلا الله وحدهُ لا شريكَ له، لهُ المُلكُ، ولهُ الحمدُ، يُحيي ويميت وهو على كل شيءٍ قدير» (10 مرات)، وأيضًا يقال بعد صلاة الفجر: «اللهمَّ إني أسألكَ علمًا نافِعًا، وعملًا متقبلًا ورزقًا طيبًا(بَعْد السّلامِ من صَلاةِ الفَجْر)، فضلًا عن أنه يقال : «اللهم بكَ أحاول، وبكَ أصاول، وبك أقاتل (بعد صلاة الفجر)».

دعاء الفجر المستجاب دعاء قضاء الحاجة أدعية الرزق دعاء تيسير الأمور أفضل وقت للدعاء بعد الصلاة دعاء بعد صلاة الفجر لقضاء الحوائج صلاة الفجر الدعاء دعاء بعد صلاة الفجر ماذا نقول بعد صلاة الفجر الفجر

الإيجار القديم

زيادة جديدة في الإيجار القديم.. اعرف هتدفع كام بدءًا من أغسطس

أيمن الشريعى

رئيس نادي انبي يكشف لـ"صدى البلد" سر الإقالات الصادمة قبل مواجهة الزمالك بساعات

النائب أحمد الحمامصي

الحمامصي يعتزم تقديم تعديل تشريعي ينهي وقف معاش الابنة عند الزواج

صورة تجمع عروس بورسعيد بخطيبها

وجود سحـ ـجات أسفل قدم عروس بورسعيد.. ممثل الطب الشرعي: ماتـ ـت مخـ ـنوقة| فيديو

تبكير صرف مرتبات مايو 2026 قبل عيد الأضحى رسميا

تبكير صرف مرتبات مايو 2026 قبل عيد الأضحى رسميا

زلزال

لم يشعر بها أحد| زلزال يضرب مدينة مصرية.. مسؤول بالبحوث الفلكية يكشف التفاصيل

سعر الذهب

نزل 650 جنيهاً من أعلى قيمة.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية

الدكتور ياسر الصردي

لمدة عام.. تكليف ياسر الصردي مديرًا للدعوة بـ «أوقاف كفر الشيخ»

محاربة الأمراض

طعام شهير يعالج أخطر الأمراض.. اكتشفه

السرطان

المعهد القومي للأورام يكشف عن العلاجات المعتمدة للسرطان

طاجن المكرونة

طريقة عمل طاجن المكرونة باللحمة المفرومة في الفرن

بالصور

تراجع مبيعات تويوتا في مارس وسط ضغوط التوترات الإقليمية

تويوتا
تويوتا
تويوتا

ألفاروميو تعلن عن افتتاح أكاديمية لتعليم القيادة الاحترافية

الفاروميو
الفاروميو
الفاروميو

معرض بكين 2026 ..‏ شيري تكشف رؤيتها من أجل العائلة وتقدم TIGGO V لأول مرة عالميًا

شيري TIGGO V
شيري TIGGO V
شيري TIGGO V

نيسان تعيد جودزيلا للحياة .. ‏GT-R R36‎ في الطريق

نيسان ‏GT-R R36‎
نيسان ‏GT-R R36‎
نيسان ‏GT-R R36‎

فيديو

سباق ناسكار

كارثة على حلبة السرعة.. حادث جماعي يضرب سباق ناسكار في أمريكا

إلهام وجدى

المجازفة سر اختياراتي .. أبرز تصريحات إلهام وجدي فى «الستات مايعرفوش يكدبوا»

أصالة وزوجها فائق حسن

أحب أشوف جوزي في أحلى طلة.. أصالة ترد على ظهور فائق حسن باللون الأشقر

النقيب محمد ياسر هوتش

حكاية بطل.. قصة استشهاد "الصقر" نقيب محمد ياسر هوتش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب : أربعون عاماً من الرصد .. والعرب في قلب الإعصار

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن: الشرق الأوسط على حافة الاشتعال… ومصر تتحرك بالعقل لا بالصوت

ماريان جرجس

د.ماريان جرجس: من إسلام آباد إلى نيقوسيا.. رسائل تتجاوز العواصم

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : أسماء الله الحسنى .. بين قدسيتها وسوء الاستخدام في الأسواق

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: محاولات اغتيال ترامب.. دلائل هبوط شعبيته

المزيد