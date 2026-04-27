ماذا نقول عند الشدائد؟.. رمضان عبدالمعز: هذا الدعاء مفتاح الطمأنينة

أكد الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، أن قول الله تعالى: "الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ" يكشف عن مواقف عظيمة مرّ بها المسلمون الأوائل، موضحًا أن لفظ "الناس" في الآية يشير إلى أكثر من فئة، منهم المؤمنون، والمشركون، ومن نقلوا الأخبار بينهم.

ماذا نقول عند الشدائد؟

وأوضح الداعية الإسلامي، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الاثنين، أن هذه الآية تصوّر حالة من التخويف للمؤمنين بأن عدوهم قد اجتمع لهم، لكن رد فعلهم لم يكن خوفًا أو تراجعًا، بل "فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ"، مؤكدًا أن من كان مع الله لا يخسر أبدًا.

وأضاف الشيخ رمضان عبدالمعز أن الثقة في الله والاعتماد عليه هي مفتاح النصر، مستشهدًا بقوله تعالى: "وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ"، وقوله: "إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنصُورُونَ"، مشيرًا إلى أن وعد الله حق لا يتخلف.

الشيخ رمضان عبدالمعز: “حسبنا الله ونعم الوكيل” مفتاح الطمأنينة عند الشدائد



وتابع الشيخ رمضان عبدالمعز أن من أهم ما ينبغي أن يتعلمه الإنسان هو أن يرفع شكواه إلى الله وحده، مستدلًا بقول سيدنا يعقوب عليه السلام: "إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ"، مؤكدًا أن اللجوء إلى الله هو طريق الفرج الحقيقي.

وأشار الشيخ رمضان عبدالمعز إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "من نزلت به فاقة فأنزلها بالناس لم تُسد فاقته، ومن أنزلها بالله أوشك الله له برزق عاجل أو آجل"، موضحًا أن الاعتماد على الله في قضاء الحاجات هو السبيل الأكيد للفرج.

وأكد الشيخ رمضان عبدالمعز أن الإنسان إذا اعتاد الدعاء واللجوء إلى الله في كل أموره، خاصة مع الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله يفتح له أبواب الخير والرزق، ويمنحه الطمأنينة والثبات في مواجهة الأزمات.

وشدد الشيخ رمضان عبدالمعز على أن الثبات في الأوقات الصعبة لا يتحقق إلا بالإيمان الصادق، واليقين في وعد الله، والرجوع إليه في كل حال، لأن من كان مع الله كان الله معه في كل خطوة.