النفط يكسر حاجز الـ150 دولارا.. أزمة هرمز ترفع الخام لمستويات قياسية
راتب 15 ألف جنيه شهريا .. وظائف خالية في هذه المجالات
لجنة الحكام تحسم الجدل حول ركلة جزاء سموحه أمام الأهلي
إيقاف حسين الشحات.. رابطة الأندية تعلن عقوبات قاسية في الدوري
أسعار البيض في شم النسيم | والشعبة : نشهد استقرار صناعة الدواجن
الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة عن "سعة رحمة الله.. باب الأمل وسبيل النجاة"
حريق بالطابق الرابع بمستشفى المنصورة الجامعي
ترامب: البحرية الإيرانية أصبحت في أعماق المياه
تصعيد غير مسبوق.. واشنطن تحشد 15 سفينة حربية لفرض الحصار على مضيق هرمز
قرار ترامب فرض حصار بحري على إيران يدخل حيز التنفيذ
تراجع السكر والزيت وارتفاع البيض.. أسعار السلع الغذائية بالأسواق اليوم
أسباب عدم استجابة الدعاء.. رمضان عبدالمعز: 3 عناصر قد تكون المشكلة منها

أكد الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، أن عدم استجابة الدعاء لا يعني أن الله لا يسمع أو لا يقبل الدعاء، موضحا أن الدعاء يتكوّن من ثلاثة عناصر: الداعي، الدعاء نفسه، وطريقة الإرسال، وقد تكون المشكلة في أي منها، وقال: "المشكلة ليست في الاستقبال من الله، بل قد تكون في الدعاء نفسه أو في طريقة إرساله، هناك دعوات لا تُقبل لأنها لا تتوافق مع مواصفات شرعية معينة".

وأوضح الشيخ رمضان عبد المعز، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الإثنين، أن الله سبحانه وتعالى لا يقبل الدعاء الذي يحتوي على إثم أو قطع رحم. 

وأشار الشيخ رمضان عبد المعز إلى أن مثل هذه الأدعية تكون مرفوضة مهما أصر الداعي، قائلا: “ربنا لا يقبل الدعاء الذي يهدف إلى إيذاء الآخرين، مثل أن تتمنى أن يحترق بيت شخص أو يتشرد أهله”، مؤكدا "هذا الدعاء مرفوض شرعاً ولا يُستجاب".

ونوه الداعية الإسلامي بأن بعض الدعوات لا تُستجاب لأنها تتعلق بما لا يملكه البشر، مثل طلب الخلود في الدنيا أو نيل منزلة محددة في الجنة غير مخصصة لعباد الله. 

وأضاف الشيخ رمضان عبد المعز "لا يمكن أن يُدعى لنيل الخلود في الدنيا، فهذا لا يحق لأي بشر، وكل أجل مكتوب"، موضحا: "كما لا يُمكن أن يُطلب أن يكون الشخص من العشرة المبشرين بالجنة، فهذا حق خصّه الله لعباده".

وأكد الشيخ رمضان عبد المعز أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلّم أن الدعاء يجب أن يكون وفق ما شرعه الله. وأوضح أن التواضع والإيمان هما مفتاح القبول، وأن الدعوات المقبولة هي التي تتفق مع مشيئة الله. 

وقال: "مثل الدعاء للهدى أو الرزق الحلال أو الغفران يُستجاب بإذن الله"، مضيفا: "النبي عليه الصلاة والسلام كان يرجو لنفسه المقام المحمود، لكن أي فضل أو منزلة بيد الله وحده".

وقال الشيخ رمضان عبد المعز "القلب الطاهر هو مفتاح قبول الدعاء، فإذا كان خالياً من الحسد والبغي والإثم، ودعاؤك مطابق لما يرضي الله، عندها يُستجاب لك". 

وتابع الشيخ رمضان عبد المعز "احذر أن يكون فيه ظلم أو قطيعة رحم، فهذا هو سر قبول الدعاء". وختم: "صفاء القلب والنية الصادقة هما ما يجعل الدعاء مستجاباً".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الدولار الإمريكي

يخسر 130 قرشا.. سعر الدولار في البنك المركزي اليوم

مرتبات

زيادة المرتبات رسميا.. اعرف هتقبض إمتى بعد القرار الجديد

اسعار العملات اليوم

سعر الدولار كام؟.. أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم

أسعار الفراخ اليوم

انخفاض البانيه بالأسواق.. أسعار الفراخ اليوم الإثنين

مشغولات ذهبية

تراجع سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 13 أبريل

هل الاحتفال بشم النسيم حرام؟.. الإفتاء تجيب

هل الاحتفال بشم النسيم حرام؟.. الإفتاء تجيب

أكل الفسيخ في شم النسيم

هل يجوز أكل الفسيخ والرنجة يوم شم النسيم؟.. الإفتاء: بـ3 شروط

مشغولات ذهبية

سعر الذهب في مصر الآن.. اعرف عيار 21 بكام

ترشيحاتنا

الدعاء

أسباب عدم استجابة الدعاء.. رمضان عبدالمعز: 3 عناصر قد تكون المشكلة منها

وزارة الأوقاف

هل شم النسيم حلال أم حرام؟.. الأوقاف: الإباحة هي الأصل ما لم يرد نص بالتحريم

كيفية الأذان والإقامة عند الجمع بين الصلاتين.. الإفتاء توضح

كيفية الأذان والإقامة عند الجمع بين الصلاتين .. الإفتاء توضح

بالصور

محمد رمضان يروج لأحدث اغانيه بمشاركة Lvbel c5

محمد رمضان و Lvbel c5
محمد رمضان و Lvbel c5
محمد رمضان و Lvbel c5

خلال احتفالات شم النسيم.. مياه الشرقية تنفذ حملات توعية للمواطنين بالحدائق والمتنزهات العامة

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

أسهل طريقة لخلي الفسيخ والرنجة وتناولهم بشكل صحيح بعيدا عن الأضرار

أسهل طريقة لخلي الفسيخ والرنجة وتناولهم بشكل صحيح بعيدًا عن الأضرار
أسهل طريقة لخلي الفسيخ والرنجة وتناولهم بشكل صحيح بعيدًا عن الأضرار
أسهل طريقة لخلي الفسيخ والرنجة وتناولهم بشكل صحيح بعيدًا عن الأضرار

أسهل طريقة للتخلص من رائحة الفسيخ والرنجة في المنزل.. خطوات سحرية في دقائق

أسهل طريقة للتخلص من رائحة الفسيخ والرنجة في المنزل بسرعة وبدون مجهود
أسهل طريقة للتخلص من رائحة الفسيخ والرنجة في المنزل بسرعة وبدون مجهود
أسهل طريقة للتخلص من رائحة الفسيخ والرنجة في المنزل بسرعة وبدون مجهود

فيديو

صوفيا

المطربة صوفيا تطرح سادس أغنية مع روتانا بعنوان "على ما أظن".. فيديو

عيد شم النسيم

بمناسبة شم النسيم .. فقرات استعراضية لفرق الفنون الشعبية بحديقة فريال بأسوان |شاهد

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم حفل انتهاء دورة تعايش لطلبة جامعة عين شمس

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم حفل انتهاء دورة تعايش لطلبة جامعة عين شمس| صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: اليوم العالمي للتوحد.. بين الوعي الشكلي والحق في حياة كريمة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الزوجة.. منبع العطاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الفراعنة والحداثة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : جولة في شارع الأشراف

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: زينة الحياة

المزيد