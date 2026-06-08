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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سرقة ملايين الدولارات.. مخترق منصة UXLINK يحول العملات المشفرة المنهوبة إلى Tornado Cash لإخفاء هويته

مخترق
مخترق
احمد الشريف

أثارت منصة تتبع البيانات المشفرة و الأمن السيبراني العالمية حالة من الاستنفار داخل أسواق الأصول الرقمية لعام 2026؛ وأكدت التقارير الفنية الصادرة اليوم، أن القراصنة المسؤولين عن اختراق منصة التواصل الاجتماعي اللامركزية "UXLINK" بدؤوا في نقل وتسييل ملايين الدولارات من العملات الرقمية المنهوبة، وتوجيهها مباشرة نحو خلاط العملات المشفرة سيئ السمعة "Tornado Cash"، بهدف غسل الأموال وتعمية مسارات التتبع الجنائي الرقمي التي تقودها السلطات الدولية.

تتبع الثغرة البرمجية والتحويل اللحظي للأصول المشفرة

رصدت منصات الرصد الأمني حركات مشبوهة لأموال المستخدمين فور اختراق العقد الذكي (Smart Contract) التابع للمنصة؛ وتوضح البيانات الفنية لعام 2026 أن المهاجم نجح في استغلال ثغرة برمجية سمحت له بسحب مئات الآلاف من الرموز المميزة، وتجميعها في محفظة رقمية وسيطة، قبل أن يبدأ بشكل برمي ولحظي في تحويلها إلى عملات "إيثريوم" وتمريرها عبر بروتوكول التمويل اللامركزي الخافي للهويات بنسبة تعمية كاملة تبلغ 100%.

منظومة "توردينو كاش" والتحايل على الحظر الدولي

تمنح منصة "Tornado Cash" المخترقين وسيلة هندسية متطورة لقطع الصلة بين عنوان المحفظة التي سرقت الأموال والمحفظة التي يتم سحب العملات منها؛ وحرص مطورو منصات الأمان الرقمي على التنبيه خطورة هذا التكنيك، حيث يقوم البروتوكول بخلط الأصول الكيميائية والبرمجية لآلاف المستخدمين معاً، مما يجعل محاولات تتبع مسار الرموز من قبل شركات الأمن السيبراني أمراً بالغ التعقيد، ويسهل على الهكر غسل رصيده المنهوب والهروب به.

تحذيرات أمنية مشددة تترقبها أسواق الكريبتو بمصر والعالم العربي

تفتح هذه الحادثة الأمنية الكبرى نقاشاً تكنولوجياً وتسويقياً واسع النطاق تترقبه مجتمعات تداول العملات الرقمية في مصر والشرق الأوسط لعام 2026؛ ويرى خبراء أمن المعلومات محلياً أن اختراق "UXLINK" يفرض ضغوطاً إضافية على المستثمرين الأفراد، مما يستدعي ضرورة تفعيل آليات الحماية القصوى، والابتعاد عن ربط المحافظ الإلكترونية بالمنصات الناشئة غير الموثوقة، تجنباً للوقوع في فخ الثغرات البرمجية التي تلتهم المدخرات فجأة.

الأمن السيبراني UXLINK التواصل الاجتماعي مخترق

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