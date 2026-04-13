ديني

دعاء الصباح مكتوب.. أفضل الأدعية المستجابة لجلب الرزق والتوفيق

أحمد سعيد

يبحث عدد كبير من الناس عن دعاء الصباح مكتوب فهو من أكثر الأدعية يجب أن يحرص عليها كل مسلم مع بداية يومه، لما يحمله هذا الوقت من نفحات إيمانية عظيمة، وخير ما يستهل به اليوم هو دعاء الصباح المستجاب ليمنح القلب طمأنينة في السعي إلى طلب الرزق، ويفتح أبواب الخير والبركة، خاصة بعد وقت الفجر الذي يعد من أفضل أوقات استجابة الدعاء فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم "اللهمَّ بارِكْ لأُمَّتِي في بُكورِها"، لذلك يحرص كثيرون على ترديد أدعية الصباح للرزق والتوفيق وفي السطور التالية نعرض أفضل الأدعية للرزق.

دعاء الصباح للرزق

  • اللهم ارزقنا البركة والرزق الواسع وتيسير الأمور، وفرحة من حيث لا تحتسب.
  • اللهم بك أصبحنا وعليك توكلنا وانت خير الحافظين.
  • اللهم يا رب في هذا اليوم أسألك أن تهبني وتهب عبادك الخير والرحمة والرزق وتيسير الأمور.

دعاء الصباح مكتوب كامل

من صيغ دعاء الصباح للرزق وطلب التوفيق أن يقول المؤمن: 

"أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، رَبِّ أَسْأَلُكَ خَيْرَ مَا فِي هَذَا الْيَوْمِ وَخَيْرَ مَا بَعْدَهُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِي هَذَا الْيَوْمِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهُ".

دعاء الصباح لزيادة الرزق 

  • «اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات، وثبتني وثقل موازيني، وحقق إيماني، وارفع درجتي، وتقبل الخير في أوله وآخره وظاهره وباطنه، والدرجات العليا من الجنة. 
  • اللهم إني أسألك الطيبات، وفعل الخيرات، وترك المنكرات، وحب المساكين، وأن تتوب عليّ وتغفر لي وترحمني».
  • «اللهم سخر لي جميع خلقك كما سخرت البحر لسيدنا موسى – عليه السلام – وألن لي قلوبهم كما ألنت الحديد لداود – عليه السلام – فإنهم لا ينطقون إلا بإذنك، نواصيهم في قبضتك وقلوبهم في يديك تصرفها كيف شئت، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا علام الغيوب أطفأت غضبهم بلا إله إلا الله واستجلبت محبتهم».
  • «اللهم أعني ولا تعن عليّ، وانصرني ولا تنصر عليّ، وامكر لي ولا تمكر بي، واهدني ويسر الهدى لي، وانصرني على من بغى عليّ، رب اجعلني لك شاكرًا، لك ذكارًا، لك مخبتًا إليك أوّها منبيًا، رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبّت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني، واسلل سخيمة صدري».
  • «اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أُضل، أو أزل أو أُزل، أو أظلِم أو أُظلم، أو أجهل أو يُجهل عليّ، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلًا، وأنت تجعل الحزن سهلًا إذا شئت سهلًا».
  • «اللهم يا ذا الرحمة الواسعة، يا مطلعًا على السرائر والضمائر والهواجس، لا يعزب عنك شيء، أسألك فيضة من فيضان فضلك، وقبضة من نور سلطانك، وأنسًا وفرجًا من بحر كرمك، أنت بيدك الأمر كله ومقاليد كل شيء، فهب لنا ما يقر به أعيننا ويغنينا عن سؤال غيرك، فإنك واسع الكرم، كثير الجود، حسن الشيم».

دعاء الصباح لتفريج الهم والحزن

  • «اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك».
  • «اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من أن أُردّ إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر».
  • «اللهم إني أعوذ بك من الهدم، وأعوذ بك من التردّي، وأعوذ بك من الغرق والحريق، وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت، وأعوذ بك أن أموت مدبرًا، وأعوذ بك أن أموت لديغًا».
  • «اللهم إن همومنا قد كثرت، وليس لها إلا أنت، فاكشفها يا مفرج الهموم، لا إله إلا أنت سبحانك، إني كنت من الظالمين، اللهم اكفني ما أهمني، فقوني، أعزني، وارزقني، وأسألك خير الأمور كلها وخواتم الخير وجوامعه».
  • «حسبي الله لما أهمني، حسبي الله لمن بغى علي، حسبي الله لمن حسدني، حسبي الله لمن كادني بسوء، حسبي الله عند الموت، حسبي الله عند الصراط، حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم».

دعاء الصباح لراحة القلب والبال

  • «دعوة ذي النون: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين».
  • «اللهم قني عذابك يوم تجمّع أو تبعث عبادك».
  • «الله الله ربي لا أشرك به شيئًا».
  • «لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش الكريم».
  • «رب امنحني سعة القلب، وإشراق الروح، وقوة النفس، ما يعينني على مواساة الضعيف والمكسور والمحروم والحزين، واجعل ذلك سلوة حياتي وسرور نفسي وقرة عيني».

أذكار الصباح من السنة النبوية

  • «أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها».
  • «اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأني على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبّوء لك بنعمتك عليّ، وأبّوء لك بذنبي فاغفر لي».
  • «اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر».
  • «حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم».
  • «بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم، ثلاث مرات».
  • «اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور».
  • «أصبحنا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفًا مسلمًا».
  • «سبحان الله وبحمده، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته»، وتكرر ثلاث مرات.
  • «اللهم عافني في بدني وسمعي وبصري، وأعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر، لا إله إلا أنت».
  • «اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، في ديني ودنياي وأهلي ومالي، استر عوراتي وآمن روعاتي واحفظني من كل جانب».
  • «اللهم لك الحمد، أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، قولك الحق، ووعدك الحق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والساعة حق، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حكّمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وأسررت وأعلنت، أنت إلهي لا إله لي غيرك».
