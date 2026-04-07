دعاء للميت أبي قصير.. بـ4 كلمات فقط تريه مكانه في الجنة

يعد دعاء للميت ابي قصير مكتوب، أفضل ما يمكن إهدائه وبر الوالد به ، كما أن دعاء للميت ابي قصير مكتوب هو أحد الوصايا النبوية الشريفة التي ينبغي الحرص عليها واغتنام فضلها، ويأتي دعاء للميت ابي قصير مكتوب في صدارة ادعية المتوفي التي يبحث عنها كثيرون ممن فقدوا أحبائهم في هذه الحياة، فجميعنا افتقد شخصًا غاليًا، إلا أن الاب المتوفي هو أكثر من يحز فراقه في نفوسنا، من هنا تنبع أهمية دعاء للميت ابي قصير مكتوب .

يأتي دعاء للميت ابي قصير مكتوب من جملة أدعية تبحث عنها الذرية الصالحة، امتثالا لأمر الكتاب العزيز والسُنة النبوية الشريفة، حيث أوصى الله سبحانه وتعالى الإنسان بالإحسان وبر والديه، وذلك في حياتهما أو بعد مماتهما، لذا يأتي دعاء للميت ابي قصير باعتباره جل ما يمكنك عمله عند قبر الاب المتوفي، فقد أخبرنا رسول الله –صلى الله عليه وسلم- أنه بعد موت الإنسان ينقطع عمله في الدنيا، إلا من ثلاثة أعمال منها دعاء ابنه له، وعن دعاء للميت ابي قصير مكتوب فقد ورد في الأثر الكثير من الادعية للاب المتوفي ومنها يستطيع كل من فقد أباه انتقاء دعاء للاب المتوفي.

•اللهم ادخله الجنّة وأره قصره فيها.

•اللهم ارحم أبي رحمةً تسع السماوات والأرض .

•اللهمّ افسح لأبي في قبره مدّ بصره.

•اللهمّ افرش قبره من فراش الجنّة.

•اللهم أعذه من عذاب القبر، ومن عذاب النّار.

•اللهم ارحم أبي واسكنه جنتك.

•اللهمّ أعذ ابي من عذاب القبر، وجفاف الأرض عن جنبيها.

•اللهمّ املأ قبر ابي بالرّضا، والنّور، والفسحة، والسّرور.

•اللهمّ أبدل ابي دارًا خيرًا من داره، وأهلًا خيرًا من أهله.

ادعية للاب المتوفى

وورد مجموعة من ادعية للاب المتوفي، وهي من قبيل الاسترشاد لكل ولد صالح يسعى لاتباع سُنة رسول الله –صلى الله عليه وسلم- من برأبيهِ المتوفي ،بالحرص على ترديد دعاء للميت الاب.

•اللهمّ اجز ابي عن الإحسان إحسانًا، وعن الإساءة عفوًا وغفرانًا.

•اللهمّ إن كان أبي محسنًا فزد من حسناته، وإن كان مسيئًا فتجاوز عن سيئاته.

•اللهمّ انقل ابي من مواطن الدّود، وضيق اللّحود، إلى جنّات الخلود.

•اللهم اجعل عن يمينه نورًا، حتّى تبعثه آمنًا مطمئنًّا في نورٍ من نورك.

•اللهمّ اجعل قبر ابي روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار.

•اللهم ارحم من مات بالدنيا ولم يمت بقلوبنا.

•اللهم ارحم أبي فقيد قلبي واغفر له وآنس وحشته ووسع قبره.

• اللهم اجعل عيده في الجنة أجمل.

•رحيله ترك بي فراغًا لن يملئه احد اللهم ارحم من عز علي فراقه.

• يا رب إن أبي أغلى من فقدت ارحمه برحمتك واجمعني به يا رب العالمين.

•اللهم ارحم ابي الذي رحل من الدنيا دون أن يودعني واشتاقت له روحي ولم تجده ربيّ ارحم من نام بأحضان التراب وارحم وحدته يا أرحم الراحمين.

•اللهم ارحم أبي تحت التّراب واسعده في الجنة الفردوس كما اسعدني .

أدعية لأبي المتوفي

•اللهم أطعم أبي من الجنة واسقه من الجنة وأره مكانه من الجنة وقل له ادخل من أي باب تشاء برحمتك وجودك واحسانك يا أرحم الراحمين.

•اللهم اجعل قبره في نور دائم لا ينقطع واجعله في جنتك آمنًا مطمئنًا يا رب العالمين.

•ربي إن ابي ليس معي ولكنه في قلبي في دُعائي انتقل إلى جوارك لكنه موجود في كل تفاصيل حياتي اللهم أرحم أبي بقدر اشتياقي له.

•اللهمّ أنزل ابي منازل الصدّيقين، والشّهداء، والصّالحين، وحسن أولئك رفيقًا.

•اللهمّ إنّ ابي كان يشهد أنّك لا إله إلّا أنت، وأنّ محمّدًا عبدك ورسولك، وأنت أعلم به.

•اللهمّ إنّا نتوسّل بك إليك، ونقسم بك عليك أن ترحم ابي ولا تعذّبه، وأن تثبّته عند السّؤال.

•اللهمّ إنّ ابي نَزَل بك وأنت خير منزولٍ به، وأصبح فقيرًا إلى رحمتك، وأنت غنيٌّ عن عذابه.

•اللهمّ أبدل ابي دارًا خيرًا من داره، وأهلًا خيرًا من أهله، وأدخله الجنّة، وأعذه من عذاب القبر، ومن عذاب النّار.

•اللهمّ عامله بما أنت أهله، ولا تعامله بما هو أهله.

•اللهمّ أدخل ابي الجنّة من غير مناقشة حساب، ولا سابقة عذاب.

•اللهمّ اّنس ابي في وحدته، وفي وحشته، وفي غربته.

•اللهمّ أنزل ابي منزلًا مباركًا، وأنت خير المنزلين.

•اللَّهُمَّ اغْفِرْ لأبي، وارْحمْهُ، وعافِهِ، واعْفُ عنْهُ ، وَأَكرِمْ نزُلَه، وَوسِّعْ مُدْخَلَهُ، واغْسِلْهُ بِالماءِ، والثَّلْجِ ، والْبرَدِ ، ونَقِّه منَ الخَـطَايَا، كما نَقَّيْتَ الثَّوب الأبْيَضَ منَ الدَّنَس، وأَبْدِلْهُ دارا خيرًا مِنْ دَارِه وَأَهْلًا خَيّرًا منْ أهْلِهِ، وزَوْجًا خَيْرًا منْ زَوْجِه، وأدْخِلْه الجنَّةَ، وَأَعِذْه منْ عَذَابِ القَبْرِ، ومِنْ عَذَابِ النَّار.