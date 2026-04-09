دعاء الصباح للرزق وتيسير الأمور.. ردده بيقين

دعاء الصباح للرزق ..تعد ساعات الصباح الأولى هي وقت النزول الإلهي والبركة الموزعة بين العباد، ففيها تنفس الصبح بأمره، وتوزعت الأرزاق بكرمه، لذا كان التوجه إلى الله بقلب موقن بالإجابة في هذا الوقت هو مفتاح الأبواب المغلقة وسبيل الفلاح في الدنيا والآخرة، دعاء الصباح للرزق وتيسير الأمور , ويعتبر الاستفتاح بذكر الله ودعائه لا يجلب الرزق المادي فحسب، بل يمنح الروح طمأنينة والنفس انشراحاً، ويجعل في خطوات السعي بركة لا تنقطع، إيماناً بأن الرزاق هو الله الذي بيده ملكوت كل شيء، وهو القائل في كتابه العزيز "ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ".

اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، اللهم اجعل رزقي فيه واسعاً، وبارك لي في كل ما أعطيتني، واجعل البركة في أهلي ومالي وعملي.

يا مقيل العثرات، يا قاضي الحاجات، اقض حاجتي، وفرج كربتي، وارزقني من حيث لا أحتسب، اللهم ارزقني رزقاً واسعاً حلالاً طيباً من غير كدٍّ، واستجب دعائي من غير رد.

اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، أسألك باسمك العظيم الأعظم أن ترزقني رزقاً مباركاً فيه كما تحب وترضى يا رب العالمين.

اللهم إن كان رزقي في السماء فأهبطه، وإن كان في الأرض فأظهره، وإن كان بعيداً فقربه، وإن كان قريباً فيسره، وإن كان قليلاً فكثره، وبارك اللهم فيه برحمتك يا أرحم الراحمين.

يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك، ويا جابر المنكسرين اجعل حاجتنا إليك، وأغننا بالافتقار إليك، ولا تفقرنا بالاستغناء عنك، وارزقنا فرحة تجعلنا نسجد لك باكين.

أدعية الرزق والبركة والتوفيق

اللهم إني أسألك علماً نافعاً، ورزقاً طيباً، وعملاً متقبلاً، اللهم سخر لي الأسباب، ويسر لي كل عسير، واجعل لي من كل ضيق مخرجاً ومن كل هم فرجاً.

اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ارزقني القوة والثبات لمواجهة ما يأتي في هذا اليوم، واجعلني من أعظم خلقك نصيباً في كل خير تقسمه.

ربي اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم اجعل طريقي نوراً، وعقلي هادئاً، وجسدي معافى، واصرف عني شرور خلقك وسلمني منها.

اللهم صب علينا الخير صباً صباً، ولا تجعل عيشنا كداً كداً، اللهم رب السموات السبع ورب العرش العظيم ارزقني التوفيق في عملي وسعة في رزقي وعافية في بدني.



أذكار التحصين والراحة النفسية في الصباح

اللهم بك أصبحنا وعليك توكلنا وأنت خير الحافظين، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.

اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت، اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي.

سبحان الله وبحمده عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته، اللهم اجعل هذا الصباح بداية لكل خير، وراحة لكل نفس، وتيسيراً لكل أمر عسير.

دعاء الرزق وتيسير الأمور

«اللهم افتح لنا خزائن رحمتك، اللهم رحمة لا تعذبنا بعدها في الدنيا والآخرة، وارزقنا من فضلك الواسع رزقًا حلالًا طيبًا، ولا تحوجنا ولا تفقرنا إلى أحد سواك، وزدنا لك شكرًا، وإليك فقرًا، وبك عمّن سواك غنىً وتعفّفًا».

(اللهمَّ مالكَ الملكِ تُؤتي الملكَ مَن تشاءُ ، وتنزعُ الملكَ ممن تشاءُ ، وتُعِزُّ مَن تشاءُ ، وتذِلُّ مَن تشاءُ ، بيدِك الخيرُ إنك على كلِّ شيءٍ قديرٌ . رحمنُ الدنيا والآخرةِ ورحيمُهما ، تعطيهما من تشاءُ ، وتمنعُ منهما من تشاءُ ، ارحمْني رحمةً تُغنيني بها عن رحمةِ مَن سواك).

(اللهمَّ إني عبدُك وابنُ عبدِك وابنُ أَمَتِك ناصيتي بيدِك ماضٍ فيَّ حكمُك عَدْلٌ فيَّ قضاؤُك أسألُك بكلِّ اسمٍ هو لك سميتَ به نفسَك أو أنزلتَه في كتابِك أو علَّمتَه أحدًا مِنْ خلقِك أو استأثرتَ به في علمِ الغيبِ عندَك أنْ تجعلَ القرآنَ ربيعَ قلبي ونورَ صدري وجلاءَ حُزْني وذَهابَ هَمِّي). (دَعَواتُ المَكروبِ: اللَّهمَّ رَحمَتَكَ أرْجو، فلا تَكِلْني إلى نَفْسي طَرْفةَ عَيْنٍ، أصْلِحْ لي شَأْني كُلَّهُ، لا إلهَ إلَّا أنتَ). (لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ العَظِيمُ الحَلِيمُ، لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ والأرْضِ، ورَبُّ العَرْشِ العَظِيمِ).

«اللهم إن كان رزقي في السّماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدًا فقرّبه وإن كان قريبًا فيسّره، وإن كان قليلًا فكثّره، وإن كان كثيرًا فبارك لي فيه».

«اللهم ارزقني رزقًا واسعًا حلالًا طيبًا من غير كدٍّ، واستجب دعائي من غير رد، وأعوذ بك من الفقر والدّين، اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين».



