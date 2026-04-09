الأزهر يدين جرائم الكيان المحتل الوحشية في لبنان ويدعو المجتمع الدولي للتدخل العاجل

أدان الأزهر الشريف جرائم الكيان المحتل الوحشية في لبنان ودعا المجتمع الدولي للتدخل العاجل.



وقال عبر الصفحة الرسمية لمرصد الأزهر لمكافحة التطرف عبر فيس بوك: إن استهداف الكيان المحتل للمدنيين الأبرياء يعكس رغبته الدائمة في العدوان وسفك الدماء، واستخفافه بالقيم الإنسانية والأخلاقية، ونهجه القائم على إشعال الحروب ونشر الفوضى وعدم الاكتراث بحرمة الدماء البريئة.

وحذر الأزهر من محاولات الكيان المحتل إشعال المنطقة بغرض خرق الهدنة الحالية واتفاق وقف إطلاق النار.



وأكد أن غياب المساءلة الدولية والقانونية الرادعة شجع المحتل على التمادي في سلوكه الإجرامي وارتكاب المزيد من الجرائم حتى بات يشكل تهديدًا خطيرًا لأمن المنطقة واستقرارها.



وطالب المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف هذه الجرائم، والاضطلاع بمسئولياته القانونية والأخلاقية في حماية المدنيين، والحفاظ على وحدة لبنان واستقراره وسيادته على كامل أراضيه، سائلًا المولى -عز وجل- أن يحفظ لبنان وشعبه، وأن يُجنِّب شعوب المنطقة ويلات الحروب والصراعات.